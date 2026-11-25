Từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11, TPHCM liên tục đón tiếp các tập đoàn, định chế tài chính và nhà đầu tư quốc tế thông qua Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 cùng các hoạt động xúc tiến đầu tư với doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Singapore... Sức hút này được phản ánh qua kết quả thu hút FDI 10 tháng đầu năm 2026 đạt 19,1 tỷ USD, vượt 73,9% kế hoạch, trong đó có gần 5,7 tỷ USD là vốn tăng thêm từ các dự án hiện hữu.

Sức hấp dẫn của TPHCM còn đến từ không gian phát triển được mở rộng sau khi sáp nhập 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM hình thành sự kết nối giữa trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ với các vùng công nghiệp và hệ thống cảng biển nước sâu.

Lợi thế này tiếp tục được định hình rõ hơn khi ngày 23-11, thành phố công bố Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, với cấu trúc siêu đô thị gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Điểm đáng chú ý của quy hoạch là tổ chức không gian phát triển theo các chức năng kinh tế, với 5 cực động lực tập trung vào tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, công nghiệp - logistics, cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng và đô thị - giáo dục - y tế. Cấu trúc này tạo cơ sở phân bổ nguồn lực, phát triển hạ tầng đồng bộ và hình thành các chuỗi giá trị liên kết. Quan trọng hơn, đây là điều kiện để thành phố định hướng dòng vốn vào những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, thay vì chỉ mở rộng quy mô đầu tư.

Thực tế, sự dịch chuyển trong định hướng thu hút vốn đã bước đầu thể hiện qua các dự án cụ thể. Đơn cử, tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, TPHCM công bố 12 dự án với tổng vốn khoảng 13,58 tỷ USD được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cùng với đó, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM vừa kết nạp thêm 7 thành viên ngày 23-11, nâng tổng số lên 17 thành viên, với quy mô vốn dự kiến huy động và đầu tư 7,7 tỷ USD.

Những chuyển động này cho thấy thành phố đang mở rộng cả danh mục dự án lẫn kênh huy động vốn cho các lĩnh vực chiến lược, song hiệu quả vẫn phụ thuộc vào khả năng hiện thực hóa các nguồn lực...

Tuy nhiên, quy mô vốn đăng ký và dự kiến huy động chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển thành các dự án triển khai hiệu quả. Với danh mục 202 dự án thuộc 9 nhóm lĩnh vực đang kêu gọi đầu tư, TPHCM cần xác định thứ tự ưu tiên, bảo đảm nguồn lực và điều kiện thực hiện.

Theo kế hoạch, năm 2027, thành phố sẽ lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chung trên địa bàn sau hợp nhất, tập trung vào các cực động lực, trung tâm vệ tinh và khu vực có dự án chiến lược.

Cùng với đó, TPHCM tháo gỡ những điểm nghẽn về đất đai, hạ tầng và thủ tục hành chính; đồng thời phát huy vai trò Trung tâm Tài chính quốc tế, định hướng phát triển khu thương mại tự do và các cơ chế đầu tư mới để đa dạng hóa nguồn lực.

Đặc biệt, thu hút FDI gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng năng lực doanh nghiệp trong nước. Nếu thiếu sự liên kết này, dòng vốn đầu tư có thể làm tăng quy mô sản xuất nhưng chưa tạo được chuyển biến tương xứng về năng suất và giá trị gia tăng nội địa.

Trong bối cảnh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thước đo hiệu quả thu hút đầu tư của TPHCM không chỉ nằm ở số vốn đăng ký mà còn ở khả năng đưa vốn vào thực tế và giá trị tạo ra cho nền kinh tế. Quy hoạch mới đã xác lập không gian và định hướng phát triển, trong khi sự quan tâm của nhà đầu tư mở ra cơ hội huy động nguồn lực.

Vấn đề còn lại là năng lực tổ chức thực hiện, từ chuẩn bị dự án, cải thiện môi trường đầu tư đến kết nối doanh nghiệp trong nước với chuỗi giá trị toàn cầu. Khi những điều kiện này được đáp ứng, dòng vốn mới trở thành động lực thực chất cho tăng trưởng dài hạn.