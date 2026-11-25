Giá dầu thế giới đảo chiều tăng trong phiên giao dịch ngày 24/11, sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong khoảng ba tháng. Tại Việt Nam, giá xăng dầu tiếp tục áp dụng bảng giá Petrolimex từ chiều 19/11.

Thị trường đang chờ kỳ điều hành vào 15h thứ Năm, ngày 26/11, trong bối cảnh giá nhiên liệu thành phẩm quốc tế có những biến động đáng chú ý.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 24/11/2026: Dầu thế giới giảm mạnh phiên đầu giờ sáng

Giá xăng dầu hôm nay 24/11/2026 ghi nhận WTI và Brent giảm hơn 3% trong phiên quốc tế gần nhất. Trong nước, xăng E5 vẫn ở mức 18.570 đồng/lít.

Giá dầu thế giới hôm nay 25/11/2026: WTI và Brent phục hồi

Theo dữ liệu tham chiếu ngày 25/11, dầu WTI được ghi nhận ở mức 81,69 USD/thùng, tăng 2,52 USD/thùng so với mức 79,17 USD/thùng của ngày 24/11. Mức chênh lệch tương đương khoảng 3,18%.

Dầu Brent cũng tăng từ 86,78 USD/thùng lên 88,33 USD/thùng, tương ứng tăng 1,55 USD/thùng, khoảng 1,79%.

Bảng so sánh giá dầu thế giới ngày 25/11/2026:

Đơn vị: USD/thùng. Số liệu theo các mốc tham chiếu được cung cấp, chưa được xác nhận là giá đóng cửa trên thị trường quốc tế.

Về biên độ, dầu WTI ngày 25/11 được ghi nhận dao động từ 79,08 đến 82,11 USD/thùng, so với khoảng 79,17–83,94 USD/thùng ngày trước đó.

Đối với dầu Brent, biên độ tham chiếu ngày 25/11 nằm trong khoảng 88,20–88,58 USD/thùng, cao hơn mức 86,57–86,85 USD/thùng trong dữ liệu ngày 24/11.

Đáng chú ý, kết quả giao dịch quốc tế gần nhất cũng xác nhận xu hướng phục hồi của giá dầu, dù mức giá thanh toán khác với bảng tham chiếu nêu trên.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/11 theo giờ Mỹ, dầu Brent tăng 2,03 USD/thùng, tương đương 2,27%, lên 91,40 USD/thùng. Trong khi đó, dầu WTI tăng 1,88 USD/thùng, tương ứng 2,35%, chốt ở mức 82,05 USD/thùng.

Đây là nhịp phục hồi đáng kể sau phiên giảm hơn 3% trước đó, khi cả hai loại dầu từng xuống mức thấp nhất trong khoảng ba tháng.

Thị trường dầu mỏ hiện chịu tác động từ hai yếu tố trái chiều. Triển vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào tiếp tục tạo áp lực giảm giá. Trong khi đó, những lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển nhiên liệu qua các tuyến hàng hải quan trọng có thể hỗ trợ giá dầu trong ngắn hạn.

Việc giá dầu tăng trở lại sau một phiên giảm sâu cho thấy thị trường vẫn biến động khá mạnh. Tuy nhiên, mức tăng của một phiên chưa đủ để khẳng định dầu thô đã bước vào xu hướng phục hồi kéo dài.

Những diễn biến tiếp theo của giá dầu quốc tế, cùng biến động giá xăng dầu thành phẩm, sẽ là thông tin cần theo dõi trước kỳ điều chỉnh giá bán lẻ tại Việt Nam.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 25/11/2026: Petrolimex giữ mức giá từ ngày 19/11

Tại Việt Nam, giá bán lẻ xăng dầu ngày 25/11 tiếp tục áp dụng bảng giá Petrolimex có hiệu lực từ 15h ngày 19/11/2026.

Theo đó, xăng E5 RON 92-II tại vùng 1 đang được bán với giá 18.570 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-III có giá 19.100 đồng/lít, trong khi E10 RON 95-V ở mức 21.100 đồng/lít.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex hôm nay 25/11/2026:

Đơn vị: đồng/lít. Giá Petrolimex áp dụng từ 15h ngày 19/11/2026.

Trong kỳ điều chỉnh gần nhất, toàn bộ sáu mặt hàng trong bảng giá trên đều giảm so với ngày 12/11.

Xăng E5 RON 92-II tại vùng 1 giảm 820 đồng/lít, còn xăng E10 RON 95-V và E10 RON 95-III cùng giảm 740 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm. Dầu diesel DO 0,001S-V và DO 0,05S-II cùng giảm 480 đồng/lít, trong khi dầu hỏa 2-K giảm 550 đồng/lít.

Bảng so sánh giá Petrolimex vùng 1 giữa hai kỳ điều chỉnh:

Đơn vị: đồng/lít.

Tính qua hai kỳ điều chỉnh ngày 12 và 19/11, xăng E5 RON 92-II tại Petrolimex vùng 1 đã giảm tổng cộng 2.320 đồng/lít, từ mức 20.890 đồng/lít xuống 18.570 đồng/lít.

Với một lần mua 40 lít xăng E5 RON 92-II, người tiêu dùng hiện trả 742.800 đồng tại vùng 1, thấp hơn 32.800 đồng so với trước kỳ điều chỉnh ngày 19/11.

Giá dầu diesel giảm cũng giúp các đơn vị vận tải tiết kiệm một phần chi phí nhiên liệu. Tuy nhiên, giá dầu DO 0,05S-II vẫn cao hơn đáng kể so với các loại xăng phổ biến.

Đối với vùng 2, giá bán cao hơn vùng 1 do điều kiện địa bàn kinh doanh. Mức giá thực tế tại từng khu vực được doanh nghiệp quyết định nhưng không vượt mức tối đa đã công bố.

Dự báo giá xăng dầu ngày 26/11/2026: Có giảm tiếp sau hai kỳ liên tiếp?

Theo lịch điều hành định kỳ vào thứ Năm hằng tuần, giá xăng dầu trong nước dự kiến được điều chỉnh lúc 15h ngày mai, 26/11/2026.

Sau hai kỳ giảm liên tiếp, thị trường đang quan tâm liệu giá xăng dầu có tiếp tục đi xuống hay sẽ xuất hiện biến động theo chiều ngược lại.

Diễn biến dầu thô thế giới trong những ngày gần đây có thể tạo yếu tố hỗ trợ xu hướng giảm của giá nhiên liệu thành phẩm. Đặc biệt, WTI và Brent vừa trải qua một phiên giảm sâu trước khi phục hồi trở lại.

Theo dữ liệu giá thành phẩm được theo dõi đến ngày 24/11, một số dự báo trên thị trường đang nghiêng về khả năng giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm trong kỳ điều hành ngày 26/11.

Tuy nhiên, đà phục hồi của dầu thô trong phiên giao dịch gần nhất cho thấy diễn biến giá vẫn chưa ổn định.

Trên thực tế, giá bán lẻ tại Việt Nam được xác định dựa trên bình quân giá xăng dầu thành phẩm quốc tế trong kỳ tính giá, cùng các yếu tố liên quan đến tỷ giá, thuế, chi phí kinh doanh và cơ chế bình ổn theo quy định.

Nếu giá thành phẩm thế giới tiếp tục duy trì ở mặt bằng thấp, khả năng giảm giá bán lẻ sẽ được hỗ trợ. Ngược lại, nếu giá phục hồi mạnh, mức giảm có thể thu hẹp.

Đáng chú ý, mức điều chỉnh giữa xăng E5 RON 92, E10 RON 95 và dầu diesel có thể khác nhau do diễn biến cung cầu của từng sản phẩm.

Ở thời điểm sáng 25/11, kịch bản giảm giá đang được chú ý, nhưng chưa thể khẳng định chính xác mức giảm của từng mặt hàng.

Trước mắt, người tiêu dùng tiếp tục mua xăng dầu theo bảng giá Petrolimex áp dụng từ chiều 19/11. Giá bán lẻ mới sẽ được xác định sau khi có thông báo điều hành chính thức vào chiều 26/11.