Người dân mua sắm tại siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Cụ thể, đối với tiêu dùng cá nhân, Chính phủ Nhật Bản đã điều chỉnh giảm đánh giá lần đầu tiên kể từ tháng 2/2024, với nhận định rằng hoạt động chi tiêu dường như đang chững lại, thay vì ghi nhận các tín hiệu khởi sắc như đánh giá được đưa ra hồi tháng 10.

Trái ngược với sự chững lại của hoạt động chi tiêu tiêu dùng nội địa, bức tranh xuất khẩu và sản xuất công nghiệp lại ghi nhận những điểm sáng tích cực.

Chính phủ đã nâng đánh giá về xuất khẩu lần đầu tiên kể từ tháng 6, với nhận định xuất khẩu đang cho thấy những chuyển biến khởi sắc nhờ lượng hàng hóa xuất sang thị trường Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) tăng lên. Đánh giá này là sự điều chỉnh tích cực so với nhận định trước đó rằng đà phục hồi xuất khẩu có dấu hiệu đình trệ.

Tương tự, chính phủ nước này cũng nâng mức đánh giá đối với sản xuất công nghiệp lần đầu tiên kể từ tháng 9, khẳng định lĩnh vực này nhìn chung đang phục hồi, với động lực dẫn dắt đến từ nhóm máy móc sản xuất, bao gồm cả thiết bị chế tạo chất bán dẫn.

Trong khi đó, các chỉ số kinh tế vĩ mô khác duy trì trạng thái ổn định. Đầu tư kinh doanh vẫn giữ mức đánh giá như hồi tháng 10 với hoạt động chi tiêu vốn đang trên đà phục hồi, còn kim ngạch nhập khẩu tiếp tục đi ngang.

Tổng hợp các yếu tố trên, Chính phủ Nhật Bản vẫn giữ nguyên nhận định tổng thể rằng nền kinh tế nhìn chung đang phục hồi ở mức độ vừa phải, đồng thời tiếp tục cảnh báo về những tác động từ các diễn biến tại khu vực Trung Đông.

Về triển vọng thời gian tới, Chính phủ Nhật Bản dự đoán tình hình việc làm và thu nhập cải thiện sẽ tạo lực đỡ cho quá trình phục hồi vừa phải của nền kinh tế, song cũng lưu ý những tác động từ cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran cũng như những biến động trên các thị trường tài chính.