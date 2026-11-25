Một góc phường La Gi

Tìm lời giải cho tăng trưởng dài hạn

Từ mức tăng 7,27% trong 6 tháng đầu năm lên 12,22% trong quý III/2026, kinh tế La Gi đang cho thấy những tín hiệu tăng tốc. Sự khởi sắc hiện diện ở nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp, chế biến thủy sản đến thương mại, dịch vụ và du lịch. Trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 74,38 triệu USD, vượt gần 55% kế hoạch năm. Các doanh nghiệp may mặc có thêm đơn hàng, hoạt động chế biến thủy hải sản duy trì ổn định. Lượng khách lưu trú ước tăng 168,5% so với cùng kỳ. Cùng với đó, khoảng 400 hộ kinh doanh đăng ký mới với tổng vốn 70,2 tỷ đồng, chủ yếu ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Những con số cho thấy sức sống của nền kinh tế địa phương, nơi các ngành nghề truyền thống tiếp tục được phát huy, trong khi những cơ hội kinh doanh mới từng bước mở ra. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là kết quả của một quý mà còn là khả năng duy trì đà tăng trưởng, nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả khai thác nguồn lực.

Từ yêu cầu đó, tháng 6/2026, phường La Gi tổ chức Hội thảo chuyên đề “Chiến lược tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn phường La Gi”, nhằm nhận diện lợi thế, điểm nghẽn và tìm hướng phát triển phù hợp. Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá La Gi sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh, từ vị trí kết nối thuận lợi với TP Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam Bộ, nguồn lợi hải sản phong phú đến quỹ đất phát triển và chi phí đầu tư cạnh tranh. Đặc biệt, sau khi chuyển đổi mô hình quản lý, phường La Gi giữ vai trò là lõi đô thị, nơi tập trung dân cư đông đúc nhất và là trung tâm hành chính, chính trị mới của toàn khu vực La Gi trước đây. Vị thế này không chỉ tạo thuận lợi cho phát triển thương mại, dịch vụ mà còn mở ra cơ hội hình thành các động lực tăng trưởng mới, phát huy vai trò kết nối và lan tỏa phát triển đến những khu vực lân cận.

Hội thảo chiến lược tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030 tại phường La Gi

Tuy nhiên, những hạn chế về hạ tầng du lịch, logistics, kinh tế đêm, nguồn nhân lực chất lượng cao và giá trị gia tăng của ngành thủy sản vẫn là thách thức. Từ đó, chuyên gia đề xuất năm trụ cột chiến lược gồm du lịch biển, trung tâm chế biến thủy sản (Seafood Hub), kinh tế đêm, logistics gắn với công nghiệp nhẹ và xây dựng đô thị đáng sống. Điểm cốt lõi là kết nối các lĩnh vực thành chuỗi giá trị, tạo thêm giá trị kinh tế từ những lợi thế sẵn có.

Khơi thông nguồn lực, mở rộng dư địa phát triển

Với sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 32.200 tấn trong 9 tháng đầu năm, La Gi có cơ sở để phát triển chế biến sâu, logistics lạnh và xuất khẩu, thay vì chỉ chú trọng gia tăng sản lượng. Tương tự, với khoảng 119.000 lượt khách du lịch, dư địa tăng trưởng còn nằm ở khả năng kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu thông qua các sản phẩm du lịch, dịch vụ và kinh tế đêm. Đó cũng là hướng chuyển từ khai thác lợi thế tự nhiên sang tạo dựng lợi thế cạnh tranh, từ mở rộng quy mô sang nâng cao giá trị kinh tế. Tuy nhiên, để những tiềm năng ấy trở thành động lực phát triển, việc tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư và hạ tầng có ý nghĩa quan trọng. Hiện trên địa bàn phường còn 11 dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ; tỷ lệ lấp đầy Cụm công nghiệp Tân Bình 1 mới đạt 22,37%. Đây vừa là thách thức, vừa cho thấy dư địa phát triển nếu các nguồn lực được khơi thông hiệu quả.

Quang cảnh phường La Gi - là trung tâm đô thị phía Đông tỉnh Lâm Đồng

Bà Đặng Thị Hồng Lâm, Chủ tịch UBND phường La Gi cho biết, để đạt được kết quả trên, địa phương đã tập trung triển khai các giải pháp phát triển kinh tế, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp và hộ kinh doanh phát huy năng lực, mở rộng hoạt động. Cùng với đó, chú trọng khai thác lợi thế thương mại, dịch vụ, du lịch và các ngành kinh tế có thế mạnh.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khơi thông các nguồn lực phát triển. Đồng thời, cụ thể hóa các định hướng tăng trưởng thành những nhiệm vụ, dự án trọng tâm, gắn với lộ trình và trách nhiệm thực hiện, hướng đến nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế.