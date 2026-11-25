Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng của hầu hết các thương hiệu vàng lớn trong nước không có biến động so với sáng qua.

Cụ thể, giá vàng miếng tại các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ tiếp tục giao dịch ở mức 130 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng thương hiệu vàng miếng Phú Quý tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào so với sáng qua, niêm yết ở mức 129,7 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng của một số thương hiệu lớn trong nước niêm yết sáng 25-11 như sau:

Giá vàng hôm nay (25-11): Giá vàng miếng tại hầu hết các thương hiệu lớn không có biến động so với sáng qua. Ảnh minh họa: thuonghieucongluan.com.vn

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay có sự biến động ở các thương hiệu lớn như Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Phú Quý; hai thương hiệu SJC và PNJ giữ nguyên mức giao dịch so với sáng qua; mức giảm cao nhất ở chiều mua vào là 1 triệu đồng/lượng, giá bán ra cao nhất giao dịch ở mức 134,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn trong nước niêm yết sáng 25-11 như sau:

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật rạng sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.557,1 USD/ounce, giảm 77,5 USD so với mức 3.634,6 USD/ounce sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng hơn 111 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Ảnh minh họa: Reuters

Theo Reuters, giá vàng tiếp tục chịu áp lực từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có thể thắt chặt chính sách tiền tệ với khả năng tăng lãi suất vào tháng 12. Các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý đến dữ liệu lạm phát của Mỹ. Đây là yếu tố có thể ảnh hưởng đến định hướng chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 1,360 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,402 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,281 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,349 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,285 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,353 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc hiện ở mức 41,05 USD/ounce.