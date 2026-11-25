Thành lập mới còn dàn trải

Qua kiểm toán chuyên đề về thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư tại các KKT, KCN giai đoạn 2022-2024 ở Bộ Tài chính và 8 địa phương, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II cho biết, tại thời điểm kiểm toán, khung pháp lý riêng về KKT, KCN chủ yếu ở cấp nghị định, chưa có luật riêng. Một số văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2022/NĐ-CP chưa được ban hành đầy đủ, gây khó khăn trong triển khai, nhất là với các mô hình KCN chuyên ngành, KCN hỗ trợ, KCN dịch vụ. Việc đề xuất thành lập KKT, KCN còn dàn trải, thiếu định hướng. Cơ cấu ngành, nghề thu hút đầu tư chậm chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị.

Theo ông Nguyễn Thanh Hà, quy định về cam kết và trách nhiệm chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư tại Việt Nam còn thiếu cụ thể. Phần lớn doanh nghiệp Việt Nam chưa tiếp nhận được công nghệ chuyển giao. Các ưu đãi về tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp chưa đủ sức khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở, công trình văn hóa, thể thao và cơ sở giáo dục mầm non phục vụ người lao động tại KKT, KCN. Hiệu quả sử dụng đất còn hạn chế, hạ tầng trong và ngoài KCN thiếu đồng bộ. Việc thực thi chính sách của cơ quan quản lý nhà nước và nhà đầu tư có mặt chưa đầy đủ.

Khắc phục những hạn chế của các khu kinh tế, khu công nghiệp. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo các chuyên gia, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư còn dàn trải, chưa định hướng rõ dòng vốn vào các ngành, nghề ưu tiên. Ưu đãi chủ yếu dựa trên các yếu tố đầu vào như vốn và số lao động sử dụng, trong khi các tiêu chí về công nghệ, đổi mới sáng tạo, sức lan tỏa và mức đóng góp của dự án cho cộng đồng chưa được coi trọng đúng mức. Một số địa phương còn thiếu chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động và chưa liên kết chặt chẽ với các trường đại học, viện nghiên cứu. Hoạt động xúc tiến đầu tư còn mang tính cục bộ, thiếu gắn kết với định hướng thu hút ngành, nghề ưu tiên. Tình trạng chậm giải phóng mặt bằng, bàn giao đất và kéo dài thời gian đầu tư hạ tầng làm giảm hiệu quả sử dụng đất tại các KKT, KCN.

Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi

Trong bối cảnh các địa phương vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc hoàn thiện khung pháp lý và làm rõ thẩm quyền quản lý có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động của các KKT, KCN.

Theo ông Nguyễn Thanh Hà, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị Bộ Tài chính sớm báo cáo Chính phủ về việc xây dựng khung pháp lý đồng bộ cho KKT, KCN để thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và đổi mới sáng tạo. Kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị Bộ Tài chính sớm ban hành các quy định thuộc trách nhiệm được giao tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP. 3 nhóm vướng mắc cần tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gồm khu lưu trú cho chuyên gia, tỷ lệ lấp đầy KCN và phân cấp cho ban quản lý KKT, KCN. Những bất cập trong quy định về điều kiện thành lập KCN cũng cần được báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, xử lý.

Trao đổi với phóng viên về giải pháp thu hút nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng cho các KKT, KCN, PGS, TS Phùng Thanh Quang, Viện Ngân hàng-Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, đề xuất 5 nhóm giải pháp. Thứ nhất, nghiên cứu xây dựng luật về KKT, KCN, bảo đảm đồng bộ với các quy định về đầu tư, đất đai, thuế, xây dựng và môi trường, đồng thời nâng cao hiệu quả thực thi chính sách. Thứ hai, coi trọng chất lượng dự án, gắn ưu đãi đầu tư với kết quả đầu ra. Trong bối cảnh áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, Việt Nam cần nâng sức cạnh tranh bằng chất lượng thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Thứ ba, sử dụng đất hiệu quả, tăng cường liên kết vùng và phát triển các cụm liên kết ngành. Quy hoạch cần dựa trên lợi thế so sánh của từng vùng, khả năng kết nối hạ tầng và hệ sinh thái sản xuất, qua đó khắc phục tình trạng phát triển KCN dàn trải, thiếu chuyên môn hóa và hạn chế cạnh tranh giữa các địa phương trong thu hút đầu tư. Thứ tư, phát triển đồng bộ hạ tầng và dịch vụ tại các KKT, KCN, bảo đảm điều kiện làm việc của người lao động và điều kiện sống của gia đình họ. Thứ năm, tăng cường liên kết giữa khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và doanh nghiệp trong nước. Cần hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, cải thiện quản trị, tiếp cận vốn và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước giúp cơ quan hoạch định chính sách nhận diện rõ hơn những vướng mắc trong vận hành KKT, KCN. Để khơi thông nguồn lực, cần có chính sách đồng bộ, khả thi và phân cấp rõ ràng để địa phương chủ động phát huy lợi thế. Cùng với ưu đãi thuế phù hợp, việc giảm chi phí logistics, hỗ trợ chỗ ở cho người lao động và chuyên gia sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài. Đây là cơ sở để các KKT, KCN phát triển bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế trong những năm tới.