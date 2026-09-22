Kiều Oanh đối đầu Hồng Đào

Kiều Oanh và Hồng Đào đang tạo nên một cuộc so kè đáng chú ý tại phòng vé Việt tháng 9/2026. Nếu Út Lan 2 bất ngờ mở suất chiếu sớm và nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu trong sáng đầu tiên bán vé, Lên Hương lại cho thấy sức bền khi duy trì doanh thu ổn định sau tuần đầu tiên ra rạp.

Ban đầu, Út Lan 2 dự kiến khởi chiếu chính thức từ ngày 25/9, nhưng ê-kíp mở suất chiếu đặc biệt từ 18/9. Ngay trong ngày đầu tiên, bộ phim có Kiều Oanh tham gia đã có thời điểm vượt qua Lên Hương để đứng đầu bảng doanh thu trong ngày. Đây là tín hiệu đáng chú ý khi tác phẩm lựa chọn dòng phim kinh dị dân gian, tiếp nối thế giới được xây dựng từ phần đầu.

Tuy nhiên, đường đua của Kiều Oanh không hoàn toàn thuận lợi. Tính đến cuối ngày 20/9, Út Lan 2 thu về hơn 21 tỷ đồng. Bộ phim nhận được những phản hồi khác nhau sau các suất chiếu sớm, trong đó hình ảnh, bối cảnh và không khí kinh dị được chú ý, trong khi một số ý kiến cho rằng kịch bản còn chưa thực sự thuyết phục.

Nghệ sĩ Kiều Oanh trở lại màn ảnh rộng với vai diễn trong Út Lan 2. Ảnh: ĐPCC

Ở chiều ngược lại, Hồng Đào đang có một hành trình khá ổn định cùng Lên Hương. Tác phẩm do Khương Ngọc đạo diễn từng đứng đầu doanh thu trong ngày đầu công chiếu với gần 2,5 tỷ đồng và hơn 26.500 vé bán ra. Sau 8 ngày, phim vượt mốc 62 tỷ đồng và tiếp tục duy trì sức hút tại rạp.

Đến cuối tuần thứ hai, Lên Hương đã mang về hơn 74 tỷ đồng theo số liệu được cập nhật ngày 20/9. Trong khi đó, Út Lan 2 vẫn đang bám đuổi về doanh thu trong ngày. Khoảng cách này khiến cuộc cạnh tranh giữa hai tác phẩm tiếp tục được chú ý trong những ngày tới, đặc biệt khi Út Lan 2 bước vào giai đoạn chiếu chính thức.

Hồng Đào trong Lên Hương.

Với Kiều Oanh, Út Lan 2 đánh dấu một bước tiến đáng chú ý trong hành trình trở lại màn ảnh rộng. Nghệ sĩ sinh năm 1981 vốn được biết đến nhiều qua sân khấu và phim truyền hình, từng là gương mặt quen thuộc của làng hài phía Nam. Sau thời gian hạn chế xuất hiện trên màn ảnh, Kiều Oanh trở lại điện ảnh với Bẫy Tiền vào năm 2025.

Đáng chú ý, Bẫy Tiền là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Kiều Oanh ở tuổi 51. Tác phẩm có sự tham gia của Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng, Mai Cát Vi và khai thác câu chuyện về lừa đảo qua điện thoại, tài chính và những hệ lụy phía sau lòng tin.

Sau Bẫy Tiền, Kiều Oanh tiếp tục lựa chọn Út Lan 2 cho lần xuất hiện tiếp theo trên màn ảnh rộng. Trong phim, cô đảm nhận vai dì Tư, nhân vật có mối liên hệ trực tiếp với câu chuyện về con rắn hai đầu và những bí mật tại vùng sông nước Nam Bộ. Đây cũng là vai diễn giúp Kiều Oanh có cơ hội khai thác màu sắc khác với hình ảnh hài hước quen thuộc.

Nếu Kiều Oanh đang có giai đoạn trở lại điện ảnh, Hồng Đào lại bước vào một chặng đường khá bận rộn. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1962 đã có nhiều năm hoạt động ở sân khấu, sau đó tạo dấu ấn rõ nét trên màn ảnh rộng từ năm 2019. Hồng Đào từng góp mặt trong Thưa Mẹ Con Đi, Ngôi Nhà Bươm Bướm, Tìm Chồng Cho Mẹ, Mai, Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng, Chị Dâu, Mang Mẹ Đi Bỏ và Cục Vàng Của Ngoại.

Đáng chú ý, các bộ phim có Hồng Đào tham gia từng mang về tổng doanh thu hơn 1.200 tỷ đồng. Trong đó, Mai đạt khoảng 551 tỷ đồng, Cua Lại Vợ Bầu khoảng 191 tỷ đồng, Mang Mẹ Đi Bỏ khoảng 171,7 tỷ đồng, Chị Dâu hơn 113 tỷ đồng, Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng khoảng 87 tỷ đồng và Cục Vàng Của Ngoại khoảng 82 tỷ đồng. Đây là doanh thu của toàn bộ tác phẩm, không phải thu nhập cá nhân của Hồng Đào.

Năm 2026 tiếp tục là năm Hồng Đào xuất hiện liên tục trên màn ảnh rộng. Sau Lên Hương, nữ nghệ sĩ sẽ trở lại với Ngày Con Còn Mẹ, dự kiến khởi chiếu ngày 11/11. Cuối năm, Hồng Đào còn góp mặt trong Người Mẹ Xấu, dự kiến phát hành ngày 31/12.

Trong khi đó, Kiều Oanh đang đứng trước một cột mốc khác với Út Lan 2. Từ một nghệ sĩ quen thuộc với sân khấu hài, cô từng bước mở rộng không gian diễn xuất trên màn ảnh rộng và thử sức với những nhân vật có màu sắc tâm lý, kinh dị. Cuộc cạnh tranh với Hồng Đào vì thế không chỉ nằm ở bảng doanh thu, mà còn cho thấy hai nghệ sĩ ở những chặng đường nghề nghiệp khác nhau đang cùng tìm kiếm những dấu ấn mới tại phòng vé Việt.

Hiện Út Lan 2 vẫn tiếp tục bám đuổi Lên Hương trong cuộc đua doanh thu. Khi lịch chiếu chính thức của Út Lan 2 bắt đầu từ ngày 25/9, cục diện phòng vé giữa hai bộ phim có Kiều Oanh và Hồng Đào tham gia nhiều khả năng sẽ còn thay đổi.