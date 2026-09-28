Duy Mạnh nhận xét đúng 3 chữ về Sơn Tùng

Trên kênh TikTok cá nhân, Sơn Tùng mới đây thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn clip ghi lại một khoảnh khắc đáng nhớ trong một buổi biểu diễn. Thay vì chỉ đứng trên sân khấu trình diễn như thường lệ, nam ca sĩ bất ngờ ngẫu hứng "khảo bài" khán giả và nhận về màn đáp lời khiến không khí trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Sơn Tùng bất ngờ ngẫu hứng "khảo bài" khán giả và nhận về màn đáp lời khiến không khí trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Trong đoạn clip, Sơn Tùng bắt đầu hát chay một vài câu trong ca khúc Đừng làm trái tim anh đau. Ngay lập tức, hàng nghìn khán giả phía dưới đồng loạt cất tiếng hát theo. Những ca từ quen thuộc vang lên từ phía đám đông tạo thành một màn fanchant đầy ấn tượng, cho thấy mức độ thuộc bài của người hâm mộ. Không dừng lại ở một ca khúc, Sơn Tùng tiếp tục "thử tài" khán giả bằng loạt bản hit gắn liền với hành trình âm nhạc của anh như Chắc ai đó sẽ về, Chúng ta của tương lai và Chúng ta của hiện tại. Với mỗi ca khúc, khán giả đều nhanh chóng bắt nhịp và hát theo gần như trọn vẹn.

Màn "kiểm tra" bất ngờ vì thế nhanh chóng biến thành một cuộc hát đối đáp giữa Sơn Tùng và hàng nghìn người hâm mộ. Đáng chú ý, nam ca sĩ dường như cũng không giấu được sự xúc động khi chứng kiến khán giả thuộc lòng những ca khúc của mình. Đăng tải đoạn clip lên trang cá nhân, Sơn Tùng hài hước viết: "Kiểm tra đột xuất 15 phút đầu giờ". Cách ví von này lập tức khiến người hâm mộ thích thú, bởi thay vì nghệ sĩ "trả bài" cho khán giả, trong khoảnh khắc này, chính Sơn Tùng lại trở thành người kiểm tra và nhận được câu trả lời gần như hoàn hảo từ phía dưới sân khấu.

Phần bình luận bên dưới đoạn clip cũng nhanh chóng trở thành nơi người hâm mộ bày tỏ cảm xúc. Đặc biệt, cầu thủ Đỗ Duy Mạnh cũng gây chú ý khi để lại bình luận ngắn gọn: "Đỉnh quá anh". Lời nhắn của nam cầu thủ nhận được sự quan tâm bởi Duy Mạnh vốn nhiều lần thể hiện sự yêu mến dành cho Sơn Tùng.

Duy Mạnh nhận xét về khoảnh khắc của Sơn Tùng

Bên cạnh những bình luận khen ngợi màn tương tác giữa Sơn Tùng và người hâm mộ, một số khán giả còn đặt câu hỏi liệu đoạn clip này có phải là tín hiệu cho một hoạt động âm nhạc mới trong thời gian tới. Thậm chí, có người hào hứng "đoán già đoán non" rằng nam ca sĩ đang âm thầm nhá hàng cho một dự án hoặc tour diễn mới. Dù chưa có bất kỳ xác nhận nào từ Sơn Tùng, màn "khảo bài" ngẫu hứng vẫn cho thấy một điều đáng chú ý: sau nhiều năm, những ca khúc của nam ca sĩ vẫn được đông đảo khán giả ghi nhớ và có thể cùng nhau hát vang gần như ngay lập tức.

Có lẽ với một nghệ sĩ, không phải lúc nào sự cổ vũ trên sân khấu cũng đến từ những tiếng hò reo. Đôi khi, khoảnh khắc hàng nghìn khán giả cùng thuộc từng câu hát, từng giai điệu trong những ca khúc mình từng phát hành mới là một trong những minh chứng rõ nét nhất cho sự kết nối giữa nghệ sĩ và người nghe.

Sơn Tùng là giọng ca hàng đầu của Vpop hiện tại.