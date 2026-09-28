Phía sau cú sốc của chủ nhân bản hit 'Thật bất ngờ'

Khép lại công diễn cuối cùng của Anh trai vượt ngàn chông gai, những tranh luận xoay quanh kết quả chương trình tiếp tục nổ ra trên mạng xã hội.

Theo công bố từ nhà sản xuất về bảng điểm hỏa lực (do 350 khán giả tại trường quay bình chọn), ngoài Will và Thuận Nguyễn - hai anh tài phải rời đi sau công diễn 5, nhóm nghệ sĩ “xếp sổ” gồm: Huỳnh Lập, Mew Amazing, It’s Charges, Thái VG, Hoàng Dũng, Hoàng Rob…

Trong số này, việc Mew Amazing hiện diện ở top cuối gây ngỡ ngàng. Nếu Nhà Lẫy Lừng và Hào Môn không giành chiến thắng, chủ nhân bản hit Thật bất ngờ đã là anh tài phải kết thúc hành trình tại chương trình truyền hình thực tế.

Mew Amazing nhận kết cục buồn

Khi bảng tổng sắp điểm hỏa lực cá nhân của 24 anh tài ở vòng công diễn 5 trình chiếu trên màn hình lớn, camera quay cận cảnh vào gương mặt của Mew Amazing. Nhạc sĩ sinh năm 1990 sững sờ nhìn vào vị trí 20 và số điểm bình chọn là 250 (chỉ cách Will 20 điểm).

“Tôi phải mất chút ít thời gian để xử lý mớ hỗn độn trong cảm xúc khi đứng ở vị trí đó trong bảng xếp hạng hỏa lực cá nhân. Tôi không nghĩ đó là vị trí dễ chịu với bản thân mình”, Mew Amazing chia sẻ.

Chung đội với Mew Amazing, BB Trần bất ngờ vì số điểm bình chọn của khán giả dành cho đồng nghiệp. Anh cho biết: “Nhìn số điểm của Mew Amazing, tôi như rơi xuống vực. Tại sao Mew lại nằm ở vị trí gần cuối. Nếu nhà của tôi mà rơi vào nguy hiểm, khả năng cao là Mew ra về. Trong khi Mew là người làm tốt nhất, lo cho cả hai bài của Nhà Hào Môn. Tôi bức xúc với số điểm này. Không hiểu sao nữa, chắc là cảm xúc cá nhân”.

Huỳnh Lập và nhiều anh tài khác cũng khá ngỡ ngàng trước vị trí của Mew Amazing.

Vị trí của Mew Amazing sau công diễn 5 sụt giảm nghiêm trọng so với công diễn trước đó. Tại công diễn 4, nam nhạc sĩ từng đứng thứ ba bảng tổng sắp điểm hỏa lực.

Mew Amazing xếp hạng ở top cuối trong bảng điểm hỏa lực sau công diễn 5.

Việc Mew Amazing không nhận được đông đảo bình chọn từ khán giả ở công diễn 5 xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó phải kể đến việc nhạc sĩ không tạo được ấn tượng ngay trên sân khấu để thu hút các "giám khảo" một cách trực tiếp. Ở vòng đấu Khởi lửa, với ca khúc Lỗi tại mưa, "spotlight" thuộc về Đinh Mạnh Ninh. Mew Amazing chìm nghỉm trong bản ballad. Anh thậm chí chỉ hát đúng một câu với 5 chữ. Trong khi ở vòng Chốt hạ, Hoàng Tôn là nhân tố tỏa sáng nhất. Mew Amazing và một số anh tài như Thái Lê Minh Hiếu, BB Trần chỉ tham gia với vai trò hỗ trợ, thực hiện một số vũ đạo, hát bè ở nửa sau tiết mục.

Sự lựa chọn của khán giả dành cho Mew Amazing, do vậy, có thể phần nào lý giải. Trong vai trò nghệ sĩ biểu diễn, nhạc sĩ đã không đủ thuyết phục họ. Đóng góp của anh ở phía sau cánh gà, lại là những gì người xem không thấy.

Ở góc độ của các đồng nghiệp, những người thuộc Nhà Hào Môn tại Anh trai vượt ngàn chông gai, vai trò Mew Amazing mới thực sự được ghi nhận. Nhạc sĩ là người viết X-part, lên ý tưởng kết nối Lỗi tại mưa và Tìm lại. Từ hai ca khúc độc lập, Mew Amazing kể thành một câu chuyện với hai chương, xoay quanh mối tình giữa một chàng ma cà rồng và cô gái loài người. Vì quá yêu và không chấp nhận viễn cảnh người mình yêu sẽ chết đi và để mình ở lại, chàng trai đã đưa ra quyết định biến cô thành ma cà rồng để cả hai có thể ở bên nhau mãi mãi. Tuy nhiên, điều xuất phát từ tình yêu ấy lại dần trở thành sự ích kỷ và chiếm hữu.

Thay vì cảm thấy hạnh phúc khi được sống bất tử bên người mình yêu, cô gái lại chìm trong oán hận khi nhận ra mình đã bị tước đi cuộc sống vốn có. Câu chuyện khép lại ở Lỗi tại mưa bằng những tổn thương và giằng xé của cô gái.

Đến Tìm lại, câu chuyện mở ra chương mới khi cô gái bắt đầu khao khát tìm lại con người cũ và cuộc sống mà mình từng có.

Sự dụng công, dàn dựng, đầu tư vào sân khấu và chia line phù hợp cho từng thành viên ở cả hai tiết mục, giúp cho Nhà Hào Môn giành thắng lợi ở công diễn quan trọng trước thềm chung kết.

Phong độ trồi sụt của Mew Amazing

Ngay từ khi công bố dàn anh tài của Anh trai vượt ngàn chông gai hơn 3 tháng trước, Mew Amazing đã là nhân tố được kỳ vọng tỏa sáng. Anh nổi bật với khả năng sáng tác, sản xuất nhạc, hát, nhiều ý tưởng. Mew Amazing được biết đến qua nhiều bản hit trong hơn 10 năm qua, nổi bật có Ừ thì, Sao lại khóc, Diva, Gặp tôi mùa rất đông, Morphine, Sau giờ về, Nói đi mà, Lần đầu... Trong thị trường nhạc Việt, Mew Amazing nổi bật với cá tính riêng biệt, chất ngông và khả năng viết nhanh, đa dạng màu sắc, thể loại nhạc. Mew Amazing và Trúc Nhân là "cặp bài trùng" với nhiều sản phẩm hút trăm triệu view, trong đó không thể không kể tới Thật bất ngờ (119 triệu view); Sáng mắt chưa (149 triệu view), Không ra gì (30 triệu view)...

Mew Amazing có phong độ trồi sụt ở Anh trai vượt ngàn chông gai.

Việc tham gia vào chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai là tính toán mới của Mew Amazing khi anh muốn bước ra khỏi phòng thu âm - sản xuất nhạc. Nhạc sĩ mong muốn trở thành nghệ sĩ biểu diễn, xuất hiện trên sân khấu với vai trò solo.

Ngay tại sân khấu mở màn ở vòng Hội ngộ của chương trình, Mew Amazing đã gây bất ngờ khi trình diễn tiết mục Ừ thì kết hợp chơi đàn violin. Màn trình diễn của anh thu hút sự chú ý từ phía khán giả có mặt tại trường quay. Sau hai vòng công diễn, Mew Amazing vươn lên ngoạn mục, giữ vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp bảng điểm hỏa lực.

Đến vòng công diễn 1, Mew Amazing là người góp công lớn cho tiết mục remake Lý ngựa ô. Ca khúc hai thác không khí rước dâu xứ Huế, kết hợp câu chuyện về chí khí nam nhi và khát vọng hạnh phúc. Tiết mục được đánh giá cao nhờ ý tưởng dàn dựng, ấn tượng thị giác khi Jun Phạm đảm nhận màn múa đao, còn Thanh Duy và Mew Amazing sử dụng lụa để tạo sắc thái mềm mại.

Đến công diễn 2, Mew Amazing trở thành anh tài được săn đón bậc nhất. 4 thủ lĩnh của các Nhà thay nhau chiêu mộ nhạc sĩ về đội.

Sau 20 lần, 4 thủ lĩnh thay nhau giơ phiếu hình của Mew Amazing lên để lựa chọn. Một cuộc rượt đuổi thú vị và pha trùng phiếu liên tiếp đã xảy đến. Phải đến tận lượt chọn thứ 9, thủ lĩnh Thái VG mới chính thức đưa được Mew Amazing về với đội hình của mình. Huỳnh Lập, Hà An Huy thể hiện sự nuối tiếc khi vuột mất "chiến binh" quan trọng. Hà An Huy đánh giá cao Mew Amazing. "Đây là nhân tố đặc biệt mà thủ lĩnh nào cũng muốn có", nam ca sĩ chia sẻ.

Trước sự giành giật của dàn thủ lĩnh, Mew Amazing bất ngờ và xúc động. Anh nói hạnh phúc khi được dàn thủ lĩnh đặt để niềm tin. Cuối cùng, anh thử thách bản thân khi về đội với Thái VG cùng các đồng đội của Nhà Long Mã gồm Jun Phạm, Hoàng Dũng, It’s Charles., Hoàng Rob, Tùng Mint, Đông Hùng.

Dù vậy, ở công diễn này, Mew Amazing không thể hiện được hết khả năng của anh. Điểm hỏa lực của nhạc sĩ bắt đầu tụt hạng mạnh trên bảng tổng sắp.

Cục diện tương tự xảy đến với chủ nhân bản hit Thật bất ngờ ở công diễn 3. Khi anh chỉ giữ ở vị trí thứ 12 với 330 điểm hỏa lực.

Chỉ đến công diễn 4, Mew Amazing phát huy hết thế mạnh khi chủ đề của chương trình là khai thác chất liệu âm nhạc dân gian, văn hóa đặc trưng của từng vùng miền. Hiện diện trong Liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng, nhạc sĩ giữ vai trò chủ đạo việc hoàn thiện demo, sáng tác lời và sản xuất nhạc cho màn trình diễn Trên đất mình. Tiết mục giúp Liên minh của anh dẫn đầu bảng xếp hạng khi đạt tổng cộng 5.520 điểm. Thứ hạng của Mew Amazing vươn lên thứ ba trong bảng tổng sắp.

Mew Amazing đang có phong độ khá trồi sụt tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Từ một nhân tố được kỳ vọng ở chặng đầu, việc bị xếp hạng ở top cuối sau công diễn 5 đang khiến cho vị trí của nhạc sĩ tại chung kết khá bấp bênh.

An Anh