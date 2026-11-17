Mới đây, mạng xã hội lan truyền một số thông tin xoay quanh Kiều Loan (nghệ danh LONA). Cụ thể, một tài khoản gây chú ý khi liên tục đăng tải bình luận tiêu cực, đào lại những hình ảnh quá khứ để bôi xấu một người phụ nữ khác. Tài khoản này được cho là chỉ theo dõi Kiều Loan, làm dấy lên đồn đoán đây là "nick ảo" của cô nhằm hạ bệ đối phương. Thông tin này được chia sẻ trên một số fanpage sắc đẹp, thu hút bàn luận. Tới chiều 17/11, Kiều Loan chính thức lên tiếng về lùm xùm.

Cô cho biết ban đầu muốn giữ im lặng, nhưng vì câu chuyện gây phiền nhiễu đến nhiều người xung quanh và cả công việc của bản thân nên buộc phải lên tiếng đính chính.

Kiều Loan bác tin lập nick ảo bôi xấu người khác. Ảnh: FBNV.

"LONA hoàn toàn không có tương tác và liên quan gì đến page đó, mặc dù chính page đã trực tiếp nhắn tin cho LONA xin được trả lời, để gửi những hình ảnh và thông tin không chuẩn mực, không được xác thực. Vì đã nhận quá nhiều điều tương tự nhằm tự tạo tự tung, phục vụ cho mục đích nào đó của đối phương nên LONA đã chặn và không quan tâm nữa", cô giải thích về tài khoản bị cho là "nick ảo" của mình.

Nàng hậu cho biết chuyện đã diễn ra vài tháng trước, song tới nay lại bị đào lại. Hiện tại, khi cô tìm lại tài khoản kia trong danh sách chặn và ngay cả trong kho lưu trữ tin nhắn đều không thấy. Kiều Loan từ đó đặt nghi vấn đây là một chiêu trò cố ý, mục đích cắt ghép để tạo truyền thông.

"Nói tóm lại, LONA chỉ muốn tập trung vào việc học và cuộc sống của mình. Nếu là những thông tin chưa có căn cứ xác thực, xin mọi người hãy đặt nghi vấn và xâu chuỗi câu chuyện lại để các câu chuyện vô căn cứ sẽ không đi quá xa", cô bày tỏ. Những chia sẻ của Kiều Loan hiện tiếp tục thu hút quan tâm, bàn luận.

Kiều Loan sinh năm 2000, tham gia Miss World Vietnam 2019 và giành ngôi vị Á hậu. Nhờ có giọng hát ổn nên Kiều Loan lấn sân lĩnh vực ca hát, tham gia nhiều chương trình âm nhạc, chẳng hạn Trời sinh một cặp, Thần tượng đối thần tượng (The Heroes) hay sân chơi King of Rap.

Kể từ năm 2024, Kiều Loan gần như rút lui khỏi các hoạt động giải trí. Theo những hình ảnh mà á hậu chia sẻ, cô hiện tập trung cho việc kinh doanh ở lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm và theo học ngành y khoa.