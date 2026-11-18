Nguyễn Quỳnh Anh là người đẹp đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 vào đầu tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên, chỉ sau hơn một tháng giành vương miện, cô bất ngờ bị ban tổ chức thông báo thu hồi danh hiệu hoa hậu, có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2026.

Ban tổ chức ra thông báo thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam của Quỳnh Anh.

Theo thông báo từ ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026, quyết định thu hồi danh hiệu được đưa ra sau khi Quỳnh Anh có những hoạt động chưa đáp ứng các cam kết và trách nhiệm trong quá trình đồng hành cùng cuộc thi.

Cụ thể, trong thời gian bị áp dụng hình thức kỷ luật cấm tham gia các hoạt động biểu diễn 6 tháng, người đẹp vẫn xuất hiện tại một sự kiện và gây nhầm lẫn về danh hiệu.

Chưa dừng lại ở đó, phía ban tổ chức cho biết Quỳnh Anh từng thông báo gặp vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, sau đó, cô tiếp tục xuất hiện tại một sự kiện khác với thông tin ký hợp đồng độc quyền nhưng chưa thông qua ban tổ chức Miss Universe Vietnam.

"Những vụ việc trên gây ảnh hưởng đến việc thực hiện các cam kết và trách nhiệm trong quá trình đồng hành với danh hiệu Miss Universe Vietnam", đại diện ban tổ chức thông báo.

Theo đó, việc thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam của Quỳnh Anh chính thức có hiệu lực từ ngày 18/11/2026. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu sắc đẹp, bởi người đẹp chỉ mới đăng quang vào đầu tháng 10 và chưa có nhiều thời gian thực hiện các hoạt động trên cương vị hoa hậu.

Hiện tại, Quỳnh Anh chưa đưa ra phản hồi về quyết định từ ban tổ chức. Những diễn biến tiếp theo liên quan đến danh hiệu của người đẹp cũng như đại diện Việt Nam tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế đang nhận được sự quan tâm.

Quỳnh Anh chưa lên tiếng sau khi bị ban tổ chức thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam.

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999, quê Hà Nội, sở hữu chiều cao 1,73 m cùng số đo ba vòng 82-63-93 cm. Người đẹp từng theo học ngành Quản trị nhân lực. Trước khi bước vào các cuộc thi nhan sắc, cô có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang và thường xuyên góp mặt trên các sàn diễn.

Năm 2024, Quỳnh Anh từng tham gia Miss Universe Vietnam và giành ngôi vị Á hậu 1. Sau hai năm, cô trở lại cuộc thi với mục tiêu chinh phục danh hiệu cao nhất và đăng quang vào đầu tháng 10/2026. Tuy nhiên, với quyết định thu hồi danh hiệu vừa được công bố, hành trình của Quỳnh Anh tại Miss Universe Vietnam 2026 đã xuất hiện bước ngoặt đáng chú ý.