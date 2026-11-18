Tối 18/11, trên trang cá nhân, ông Phạm Duy Khánh, Trưởng ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giải trí Five6, xác nhận quyết định thu hồi danh hiệu của Nguyễn Quỳnh Anh là chính thức.

Theo ông, fanpage Miss Universe Vietnam, nơi thông báo xuất hiện rồi biến mất, thuộc quyền quản lý của ông Valentin Tran, còn cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026 do Five6 sở hữu và tổ chức. BTC khẳng định đã xem xét các sự việc phát sinh trong quá trình Quỳnh Anh đồng hành với danh hiệu. Căn cứ vào các thỏa thuận đã xác lập, BTC thu hồi danh hiệu Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026 của cô, có hiệu lực từ ngày 18/11/2026.

Theo thông báo, sau lần vi phạm đầu tiên, BTC và các bên liên quan đã đưa ra hình thức xử lý, đồng thời tạo điều kiện để Quỳnh Anh khắc phục hậu quả và tiếp tục phối hợp với công ty. Cụ thể, cô bị đình chỉ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật với danh hiệu Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026 trong 6 tháng.

Tuy nhiên, BTC cho biết Quỳnh Anh sau đó vẫn tham dự một sự kiện cộng đồng mà không thông báo và thống nhất trước với công ty. Một số vấn đề phát sinh tại sự kiện này đã gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hình ảnh cuộc thi và BTC.

Cách đây vài ngày, Quỳnh Anh thông báo với BTC và công ty về tình trạng sức khỏe tâm lý. Cô cho biết cần thời gian nghỉ ngơi, điều trị và chưa thể ký hợp đồng quản lý theo thỏa thuận ban đầu. Dù vậy, theo BTC, cô vẫn tiếp tục nhận lời biểu diễn và tham dự sự kiện khi chưa có sự đồng ý của công ty.

Đáng chú ý, BTC ghi nhận người đẹp xuất hiện tại sự kiện công bố của một đơn vị quản lý khác với thông tin ký hợp đồng độc quyền, khi chưa thông qua BTC Miss Universe Vietnam. Theo BTC, những sự việc trên đã “ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các cam kết và trách nhiệm” trong quá trình đồng hành với danh hiệu.

Quỳnh Anh trong giây phút đăng quang Miss Universe Vietnam 2026. Ảnh: MUVN

Quỳnh Anh xuất thân người mẫu. Cô giành ngôi Á quân The Face Vietnam 2018, sau đó đăng quang Siêu mẫu châu Á năm 2021 và từng tham gia diễn xuất. Năm 2024, cô thi Miss Universe Vietnam và dừng ở vị trí Á hậu 1, mùa giải Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang.

Sau 2 năm, Quỳnh Anh trở lại cuộc thi. Tối 2/10 tại Hải Phòng, cô vượt qua 29 thí sinh để giành vương miện. Tuy nhiên, đơn vị sở hữu quyền cấp phép thương hiệu Miss Universe tuyên bố đại diện Việt Nam cùng người đẹp 5 nước Đông Nam Á không đủ điều kiện dự Miss Universe 2026.

Ngày 12/10, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh chụp màn hình được cho là từ nhóm chat riêng của một số thí sinh. Nội dung chứa nhiều lời lẽ chê bai, xúc phạm các nhân vật liên quan đến cuộc thi như hoa hậu Kỳ Duyên, Á hậu Hồng Đăng, doanh nhân Lâm Ngân và MC Thanh Thanh Huyền. Quỳnh Anh bị chỉ trích nặng nề nhất vì những phát ngôn thô tục nhắm vào đồng nghiệp.

Ngày 13/10, tân hoa hậu đăng bài xin lỗi. Ngày 15/10, cô cùng Trịnh Mỹ Anh xin lỗi trực tiếp Hồng Đăng tại một sự kiện. Ngày 25/10, Quỳnh Anh bị BTC cấm biểu diễn 6 tháng. Hiện Quỳnh Anh chưa lên tiếng về việc bị tước vương miện.

Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026: