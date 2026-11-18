Hamabe Minami là nữ diễn viên nổi tiếng Nhật Bản, sinh năm 2000. Cô thử sức với vai trò diễn viên khi còn nhỏ, ở giai đoạn trưởng thành sớm gặt hái được thành công và được khán giả yêu mến. Trong danh sách những “nàng thơ” thế hệ mới của màn ảnh xứ hoa anh đào, Hamabe Minami là một trong những cái tên nổi bật nhất.

Tớ Muốn Ăn Tụy Của Cậu.

Trò Chơi Cút Bắt.

Khán giả đặc biệt khen ngợi nhan sắc của Hamabe Minami. Trong những bộ phim thanh xuân như Tớ Muốn Ăn Tụy Của Cậu, Trò Chơi Cút Bắt… Hamabe Minami xuất hiện thật trong trẻo. Nhưng sang Kakegurui, Hamabe Minami lại gây ấn tượng với vẻ đẹp sắc sảo, ma mị, cũng có chút “nguy hiểm”.

Kakegurui.

Khi tham gia bộ phim truyền hình Chúng Ta Mất Trí Rồi cùng Yokohama Ryusei, Hamabe Minami khiến khán giả “sốc visual” vì quá xinh đẹp, “chanh sả” trong trang phục kimono. Ở thời điểm phim lên sóng, nhiều khán giả phải bình luận nửa đùa nửa thật rằng nhan sắc cặp đôi diễn viên chính của phim là điều khiến khán giả “mất trí”, vì đẹp quá nên mải ngắm mà quên chú ý đến nội dung phim.

Chúng Ta Mất Trí Rồi.

Gần đây, Hamabe Minami trở lại màn ảnh rộng với Godzilla Minus Zero. Chỉ sau 7 ngày công chiếu, phim đã đạt mốc 10 tỷ yen doanh thu toàn cầu, là phim Nhật nhanh nhất đạt được kỷ lục này.

Mới đây, Hamabe Minami gây xôn xao khi xuất hiện với hình ảnh có phần khác với trước đây. Có thể thấy gò má nữ diễn viên đã mất đi vẻ bầu bĩnh, khuôn mặt thuôn dài hơn.

Trên diễn đàn Thequoo, nhiều netizen Hàn bình luận cho rằng Hamabe Minami đã giảm cân quá nhiều, dù trước đây cô vốn đã thuộc tạng người khá gầy. Họ bình luận rằng nhan sắc sau khi giảm cân khiến diện mạo của Hamabe Minami thay đổi đáng kể so với trước đây. Một số cho rằng cô kém xinh hơn, một số nhận xét cô trông trưởng thành hơn.

Một số bình luận của netizen: “Cô ấy vẫn còn trẻ, đôi khi người ta sẽ mất đi lượng mỡ trên mặt khi lớn hơn một chút. Có lẽ cô ấy chỉ mất lớp mỡ trẻ thơ thôi.” “Chắc chắn là do mất đi lớp mỡ trẻ thơ rồi. Ngay cả hồi Minami có khuôn mặt tròn trịa hơn, cô ấy vốn dĩ đã rất gầy rồi.” “Khuôn mặt trước đây của cô ấy xinh lắm cơ huhu.” “Tôi không nghĩ chỉ đơn thuần là giảm cân đâu, vì hồi đó cô ấy cũng đã gầy kinh khủng rồi.” “Giờ tôi gần như không nhận ra cô ấy nữa. Tôi cứ nhớ đến khuôn mặt ngày trước của cô ấy cơ.” “Dù là do mất đi lớp mỡ trẻ thơ hay vì lý do gì khác thì có vẻ như góc hàm của cô ấy đã biến mất và khuôn mặt trở nên hốc hác hơn nhiều.” “Tôi không nghĩ chỉ là do giảm cân đâu.” “Có vẻ như cô ấy đã can thiệp thẩm mỹ vào phần cằm rồi.” “Hy vọng cô ấy không gặp vấn đề gì về sức khỏe.” “Chỉ gầy đi thôi mà hình tượng thay đổi hoàn toàn luôn. Giờ trông cô ấy trưởng thành hơn.” “Khuôn mặt thay đổi đến mức trông chẳng giống trước đây nữa.” “Không đọc tên tôi không nghĩ đấy là Hamabe Minami, cảm giác như một người hoàn toàn khác.” “Minami ngày trước dễ thương, hiện tại trông trưởng thành.”