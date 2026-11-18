Hành trình sự nghiệp của Thu Trang cho thấy, phụ nữ không nhất thiết phải giới hạn mình trong những vai trò quen thuộc, cũng không cần chờ người khác trao cơ hội mới có thể chứng minh năng lực.

Ở Thu Trang, người ta còn thấy tinh thần phụ nữ ủng hộ phụ nữ. Cô không chỉ đạt được thành công cá nhân, mà còn có khả năng tạo ra không gian để những phụ nữ khác cùng phát triển. Đó là khi ở vai trò đạo diễn, Thu Trang không ngại trao cơ hội cho những gương mặt mới như Đoàn Thiên Ân, Trâm Anh…

Mới đây, Thu Trang chia sẻ ảnh chụp cùng Thiên Ân, kèm dòng chia sẻ: “Hơn 10 năm trước, tôi mê diễn lắm, chỉ cần được lên hình thì cát sê bao nhiêu cũng nhận. Vậy mà đi thử vai toàn trượt, chỉ vì hồi xưa mình không có ngoại hình. Nên không có lợi thế, mặc dù mình hợp vai người ở. Chính trải nghiệm đó mà 10 năm sau, tiêu chí hàng đầu của Thu Trang khi bắt tay làm một tác phẩm điện ảnh là luôn ưu tiên chọn diễn viên hợp vai nhất, tạo cơ hội cho các bạn trẻ thực sự có năng lực và đam mê”.

Đến nay, Thu Trang đã đi qua nhiều vị trí: Diễn viên, nhà sản xuất, người phát triển dự án và đạo diễn. Cột mốc “nữ đạo diễn trăm tỷ đầu tiên của Việt Nam” là dấu ấn đáng nhớ, nhưng cũng không trở thành giới hạn cho những gì Thu Trang có thể làm tiếp theo.

Phía sau thành công luôn là thử thách. Thu Trang muốn tiếp tục giữ được sự tò mò, tinh thần học hỏi và khả năng lắng nghe khán giả. Với Thu Trang, 10 năm là một chặng đường để nhìn lại, không phải điểm kết thúc. Đó là khi một người phụ nữ đủ bản lĩnh mở cánh cửa cho chính mình, cô cũng có thể góp phần mở thêm cánh cửa cho những người khác.

Trên trang cá nhân, Thu Trang cũng có những chia sẻ xúc động trong dip đặc biệt này: “Đứng ở cột mốc 10 năm, tôi không muốn nói đã thành công đến đâu. Tôi chỉ muốn nói rằng, chúng tôi vẫn còn ở đây, vẫn yêu nghề, vẫn còn những câu chuyện muốn kể và vẫn còn rất nhiều điều muốn thực hiện".

"Chặng đường phía trước chắc chắn vẫn có những thử thách, những thành công và có thể cả những thất bại. Nhưng tôi tin rằng, điều quan trọng không phải là mình chưa từng vấp ngã, mà là sau mỗi lần vấp ngã, vẫn đủ can đảm để đứng lên và bước tiếp. Mười năm trước, chúng tôi bắt đầu bằng những ước mơ. Mười năm sau, chúng tôi tiếp tục bước đi với những ước mơ ấy, nhưng có thêm kinh nghiệm, sự trưởng thành và lòng biết ơn”, bà xã Tiến Luật bày tỏ.