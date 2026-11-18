Tối 18/11, ban tổ chức (BTC) Miss Universe Vietnam 2026 đăng tải thông báo về việc tước vương miện Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh.

Theo ban tổ chức, liên quan đến những sự việc phát sinh trong quá trình đồng hành cùng danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 của Nguyễn Quỳnh Anh, sau quá trình xem xét các vấn đề liên quan và căn cứ vào những thỏa thuận đã được xác lập, đơn vị chính thức quyết định thu hồi vương miện. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/11.

Quỳnh Anh bị tước vương miện Miss Universe Vietnam 2026. Ảnh: FBNV.

"Sau lần vi phạm đầu tiên, ban tổ chức và các bên liên quan đã xem xét, đưa ra hình thức xử lý, đồng thời tạo điều kiện để Nguyễn Quỳnh Anh khắc phục những vấn đề phát sinh và tiếp tục phối hợp với công ty. Theo đó, Nguyễn Quỳnh Anh bị đình chỉ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật với danh hiệu Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026 trong thời hạn 6 tháng. Tuy nhiên, Nguyễn Quỳnh Anh tiếp tục tham dự một sự kiện cộng đồng mà chưa thông báo và thống nhất trước với công ty. Một số vấn đề phát sinh tại sự kiện đã gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hình ảnh Miss Universe Vietnam và ban tổ chức", theo thông báo của BTC.

Phía ban tổ chức cho biết đây vài ngày trước, Nguyễn Quỳnh Anh thông báo với BTC về tình trạng sức khỏe tâm lý, cần thời gian nghỉ ngơi, điều trị và chưa thể ký hợp đồng quản lý theo thỏa thuận ban đầu. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục nhận lời biểu diễn, tham dự các sự kiện khi chưa có sự thống nhất với công ty. Bên cạnh đó, BTC ghi nhận việc Nguyễn Quỳnh Anh xuất hiện tại sự kiện công bố của một đơn vị quản lý khác, với thông tin ký kết hợp đồng độc quyền, nhưng chưa thông qua với BTC Miss Universe Vietnam.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện của Nguyễn Quỳnh Anh cho biết ban tổ chức chưa làm việc hay trao đổi gì với hoa hậu về quyết định nói trên. Nguyễn Quỳnh Anh chỉ biết được thông báo này thông qua mạng xã hội.

Trước đó, lùm xùm liên quan tới hai người đẹp dấy lên vào tối 11/10, khi mạng xã hội lan truyền loạt tin nhắn được cho là xuất phát từ một nhóm chat riêng, có nội dung chê bai, bàn tán về một số nhân vật liên quan đến cuộc thi Miss Universe Vietnam. Dân mạng phát hiện tài khoản mạng xã hội của Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh, Á hậu Trịnh Mỹ Anh xuất hiện trong nhóm chat này. Sau khi vụ việc gây tranh cãi, hai người đẹp lần lượt xin lỗi, tuy nhiên vẫn bị khán giả phản ứng mạnh.

Đến 25/10, BTC Miss Universe Vietnam lên tiếng về vụ việc các tin nhắn riêng tư lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua. Sau quá trình rà soát và xem xét, đơn vị này đưa ra hình thức xử lý đối với các cá nhân liên quan, bao gồm Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh.

"Sau quá trình xem xét, BTC quyết định áp dụng hình thức xử lý đối với Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong phát ngôn, ứng xử và bảo đảm các chuẩn mực dành cho người hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp. Theo đó, Nguyễn Quỳnh Anh sẽ không tham gia các hoạt động biểu diễn trên sân khấu trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Bên cạnh đó, Nguyễn Quỳnh Anh sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp phạt cho cơ quan chức năng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành", phía Miss Universe Vietnam thông báo.

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 trong đêm chung kết diễn ra ngày 2/10 tại Hải Phòng. Người đẹp sinh năm 1999, cao 1,75 m, từng giành danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi năm 2024. Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003, từng giành ngôi vị Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025.