Trấn Thành vừa khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải hình ảnh chụp chung với bốn giọng ca nổi bật của V-Pop gồm Hà Trần, Thùy Chi, ERIK và Văn Mai Hương. Nam đạo diễn hào hứng gọi đây là cuộc hẹn với những "chiến thần vocal".

Trấn Thành hội ngộ dàn giọng ca đình đám gồm Hà Trần, Thùy Chi, ERIK và Văn Mai Hương.

Tuy nhiên, sự xuất hiện cùng lúc của những cái tên đình đám này nhanh chóng mở ra nhiều suy đoán. Không ít khán giả cho rằng đây có thể là buổi làm việc nhằm chuẩn bị phần âm nhạc cho dự án điện ảnh EM của Trấn Thành. Bộ phim hiện được giới thiệu là tác phẩm tiếp theo của nam đạo diễn, hướng đến đường đua phòng vé mùa Tết Đinh Mùi 2027.

Trấn Thành được khen mát tay khi lựa chọn những ca khúc nhạc phim tạo hiệu ứng tốt trên các bảng xếp hạng.

Đáng chú ý, mỗi nghệ sĩ góp mặt trong bức ảnh đều có dấu ấn riêng với dòng nhạc phim. Trong đó, ERIK được xem là một trong những giọng ca quen thuộc trong các dự án điện ảnh có sự tham gia của Trấn Thành. Nam ca sĩ từng thể hiện Yêu Và Yêu trong Bệnh Viện Ma, Mình Chia Tay Đi của Cua Lại Vợ Bầu và gần đây là Dù Cho Tận Thế trong Bộ Tứ Báo Thủ. Những ca khúc này đều để lại dấu ấn nhất định, góp phần tạo nên sức lan tỏa cho các tác phẩm trên màn ảnh.

Trong khi đó, sự góp mặt của Hà Trần cũng khiến khán giả kỳ vọng. Nữ diva từng thể hiện ca khúc Những Con Sông Ngón Tay trong phim MAI. Với chất giọng giàu nội lực cùng cách xử lý âm nhạc độc đáo, cô được kỳ vọng có thể mang đến màu sắc khác biệt cho phần nhạc phim nếu tiếp tục đồng hành cùng Trấn Thành.

Trấn Thành được kỳ vọng tiếp tục tạo nên cú bứt phá phòng vé với phim Tết EM.

Văn Mai Hương cũng không phải gương mặt xa lạ với các dự án điện ảnh. Tại Thỏ Ơi!!, nữ ca sĩ vừa tham gia diễn xuất, vừa góp giọng trong phần âm nhạc. Đặc biệt, màn kết hợp cùng diva Thanh Lam qua ca khúc Hoa Gạo từng nhận được sự quan tâm của khán giả.

Riêng Thùy Chi và Trấn Thành từng có dịp hợp tác trong MV Nói Chia Tay Thật Khó cách đây khoảng sáu năm. Sở hữu chất giọng trong trẻo, giàu cảm xúc, nữ ca sĩ cũng ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc nhạc phim như Góc Tối, Bèo Dạt Mây Trôi trong Người Vợ Cuối Cùng hay Chờ Ngày Anh Nhận Ra của Mối Tình Đầu Của Tôi.

Trấn Thành đón tin vui khi nhạc phim Bộ Tứ Báo Thủ được vinh danh tại Làn Sóng Xanh 2025.

Nếu những dự đoán của khán giả trở thành sự thật, màn kết hợp giữa bốn giọng ca với màu sắc âm nhạc khác biệt hứa hẹn sẽ tạo nên một dự án đáng chú ý. Thậm chí, nhiều người còn mong chờ cả bốn nghệ sĩ cùng hòa giọng trong một ca khúc chủ đề.

Dù phía Trấn Thành chưa xác nhận thông tin về cuộc hội ngộ, bức ảnh lần này vẫn đủ khiến người hâm mộ tò mò về phần âm nhạc của EM.