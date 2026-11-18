Hương Liên kỷ niệm 1 năm ngày cưới với chồng hơn 12 tuổi

Mới đây, người mẫu Hương Liên thu hút sự chú ý khi đăng tải bộ ảnh kỷ niệm 1 năm ngày cưới bên ông xã Lê Minh Trung. Cô gửi lời chúc mừng ngày đặc biệt bằng tiếng Anh, bày tỏ tình cảm dành cho người bạn đời sau một năm chính thức tổ chức hôn lễ.

Trong bộ ảnh, Hương Liên diện váy trắng kem nữ tính, trang điểm nhẹ nhàng và để tóc dài buông xõa. Trong khi đó, Minh Trung xuất hiện lịch lãm với trang phục tối màu. Cặp đôi dành cho nhau nhiều cử chỉ tình cảm, nhận được lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ.

Đáng chú ý, ông xã Hương Liên vốn khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trong bộ ảnh lần này, anh thoải mái thể hiện tình cảm với vợ trước ống kính. Khi một người quen nhận xét Minh Trung đã tự nhiên hơn lúc chụp ảnh, người đẹp hài hước đáp: “Sau 1 năm huấn luyện phải khác chứ ạ”.

Hương Liên và Lê Minh Trung tổ chức đám cưới vào tháng 11/2025 tại Hà Nội, với khoảng 700 khách mời. Hôn lễ được trang trí theo phong cách Á Đông, sử dụng hình ảnh hoa sen tượng trưng cho cô dâu, cây tre đại diện cho chú rể và dòng suối thể hiện công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ.

Trước đó, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi vào đầu tháng 6/2025 và đăng ký kết hôn vào tháng 7 cùng năm. Lê Minh Trung hơn vợ 12 tuổi.

Được mẹ chồng “chấm” trên máy bay, cuộc sống sau cưới gây chú ý

Hương Liên sinh năm 2002, quê ở Hà Nam (nay thuộc tỉnh Ninh Bình), sở hữu chiều cao 1,68m. Cô từng được nhiều khán giả gọi là “Kim Tae Hee Việt Nam” nhờ gương mặt thanh tú, làn da trắng và nụ cười rạng rỡ.

Năm 2023, Hương Liên tham gia chương trình The Face Vietnam, thuộc đội huấn luyện viên Vũ Thu Phương. Dù không góp mặt trong vòng chung kết, cô vẫn để lại ấn tượng với ngoại hình nổi bật và khả năng thể hiện trước ống kính. Sau chương trình, người đẹp tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, quảng cáo, sáng tạo nội dung và thử sức với diễn xuất.

Điều đặc biệt trong chuyện tình của Hương Liên là cô quen mẹ chồng trước khi gặp ông xã. Theo lời kể của người đẹp, cả hai tình cờ gặp nhau trên chuyến bay từ Hà Nội vào TP.HCM. Sau cuộc gặp gỡ này, mẹ của Minh Trung đã kết nối để cô và con trai làm quen, tìm hiểu nhau.

Tháng 7/2025, khi công khai hình ảnh đăng ký kết hôn, Hương Liên từng nhắc lại chuyến bay VN-265 lúc 20h30 như một kỷ niệm khó quên. Người đẹp bày tỏ sự biết ơn đối với hai bên gia đình vì đã vun vén cho chuyện tình cảm của cô và Minh Trung.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của Hương Liên nhận được nhiều sự quan tâm. Vợ chồng cô hiện sống riêng trong một căn biệt thự gần nhà bố mẹ chồng, thuận tiện cho việc qua lại, thăm hỏi và sum họp gia đình.

Trên mạng xã hội, người đẹp thường chia sẻ hình ảnh trong không gian sống sang trọng, những chuyến du lịch và các hoạt động thường ngày. Dù có cuộc sống đủ đầy, Hương Liên vẫn dành thời gian vào bếp, tự tay chuẩn bị món ăn cho chồng. Cô cũng sở hữu nhiều trang phục, phụ kiện hàng hiệu và duy trì phong cách thời trang nữ tính, thanh lịch.

Theo những chia sẻ của Hương Liên, ông xã luôn đồng hành và ủng hộ cô trong các quyết định liên quan đến công việc, cuộc sống. Sau một năm tổ chức đám cưới, người mẫu sinh năm 2002 tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả bởi cuộc hôn nhân với chồng hơn tuổi cùng cơ duyên gặp gỡ mẹ chồng đặc biệt.

Hương Liên khoe nhan sắc ngọt ngào, xinh đẹp tựa nàng thơ trong bộ váy trắng. Nguồn: Facebook Liên Hương Nguyễn