Gordy Thomas hát "It's Now or Never":

Ngày 18/11, đoạn video dài hơn 3 phút ghi lại hình ảnh một người đàn ông nước ngoài biểu diễn văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam ở Đà Nẵng đang gây sốt khi nhận "mưa tim" từ dân mạng.

Hình ảnh được ghi lại tại ngày hội tổ chức ở tổ dân phố 76 Thanh Khê Tây (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Trong video, người đàn ông tự tin thể hiện nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân tham dự. Nhân vật trong video là ông Thomas Gordon Eugene, thường gọi là Gordy Thomas, quốc tịch Mỹ.

Ông Thomas được tổ dân phố tôn vinh vì những đóng góp cho địa phương. Ảnh: G.X

Chia sẻ với phóng viên, ông cho biết mình khá bất ngờ khi tiết mục văn nghệ được nhiều người chia sẻ và đón nhận.

Gordy Thomas kể, thông qua những lần sinh hoạt, giao lưu tại khu dân cư, ông biết đến Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức hằng năm. Vì biết ông từng tham gia biểu diễn văn nghệ ở một số chương trình, người dân đã ngỏ lời mời ông lên sân khấu góp vui.

Không mất nhiều thời gian lựa chọn, ông quyết định thể hiện ca khúc It's Now or Never (Bây giờ hoặc không bao giờ) của danh ca Elvis Presley, vốn quen thuộc với nhiều khán giả Việt Nam.

"Tôi chọn bài hát này vì biết giai điệu có thể khiến mọi người vui vẻ, ngay cả khi họ không hiểu lời. Tôi chỉ mong muốn góp một phần nhỏ để buổi lễ thêm vui tươi và thành công", ông chia sẻ.

Tìm thấy sự thân thuộc trong những điều bình dị

Ông Thomas cho biết tháng 8/2018, ông đến Việt Nam với mong muốn tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực âm nhạc và tận hưởng cuộc sống bình yên bên biển. Hành trình sinh sống tại Việt Nam đưa ông đến nhiều địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng, Gia Lai và TPHCM.

Thomas thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng. Ảnh: G.X

Năm 2022, ông kết hôn với một phụ nữ quê Quảng Ngãi. Đến tháng 10/2023, gia đình chuyển về sinh sống tại khu vực Thanh Khê Tây, khi hai con gái bắt đầu theo học tại một trường đại học trên địa bàn thành phố.

Thomas kể thời gian đầu đến nơi ở mới, gia đình nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình của lãnh đạo khu dân cư và những người hàng xóm. Chính sự cởi mở, thân thiện ấy giúp ông nhanh chóng hòa nhập, hiểu thêm về văn hóa địa phương và tham gia các hoạt động chung.

Không chỉ góp mặt trong những buổi giao lưu văn nghệ, ông còn thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng, trong đó có những chương trình hỗ trợ trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn.

Sau hơn 8 năm sống tại Việt Nam, điều khiến ông ấn tượng nhất không chỉ là cảnh đẹp mà còn là tình cảm chân thành của người dân.

"Sau hơn 8 năm gắn bó với Việt Nam, tôi đã có rất nhiều người bạn tốt ở khắp mọi miền đất nước, từ Hà Nội đến Phú Quốc. Niềm vui của tôi đôi khi chỉ là những điều bình dị như cùng vợ đi dạo quanh khu phố, được trẻ nhỏ chạy đến chào hỏi hay những người hàng xóm thân thiện vẫy tay mỗi khi gặp mặt", ông nói.

Ông Gordy Thomas.

Hiện nay, gia đình gồm vợ, hai con gái và bố mẹ vợ là điều quan trọng nhất đối với ông. Ngoài thời gian dành cho người thân, ông mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong khả năng của mình.

Bà Nguyễn Thị Ý Nhi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Khê, cho biết ông Thomas Gordon Eugene là người nước ngoài đang sinh sống tại tổ dân phố 76 Thanh Khê Tây.

Theo bà Nhi, ông Thomas tham dự Ngày hội Đại đoàn kết của khu dân cư. Ông cũng là mạnh thường quân có đóng góp cho công tác an sinh tại địa phương. Ghi nhận tấm lòng và sự hỗ trợ này, khu dân cư đã tri ân ông bằng hình thức trao tặng danh hiệu "Tấm lòng vàng".

Video: FBNV