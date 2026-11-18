Gần đây, vụ việc Go Kyung Pyo lái xe khi say rượu đang kéo theo hàng loạt hệ lụy đối với sự nghiệp của nam diễn viên cũng như những đồng nghiệp từng hợp tác với anh.

Cụ thể, mới đây ê-kíp của một chương trình giải trí thông báo sẽ điều chỉnh thời lượng xuất hiện của Go Kyung Pyo. Đáng chú ý, chương trình dự kiến lên sóng tập đầu tiên vào ngày 29/11, tức chỉ còn ít ngày trước thời điểm phát sóng. Việc một thành viên cố định vướng bê bối lái xe khi say rượu khiến nhà sản xuất phải đối mặt với áp lực chỉnh sửa nội dung trong thời gian ngắn.

Vụ việc của Go Kyung Pyo gây ảnh hưởng nhiều đồng nghiệp và ê-kíp. (Ảnh từ Sports Chosun)

Đại diện ê-kíp cho biết chương trình đã hoàn tất ghi hình từ mùa hè, đồng thời trải qua phần lớn công đoạn hậu kỳ. Tác phẩm dự kiến phát hành không chỉ tại Hàn Quốc mà còn trên nhiều nền tảng OTT quốc tế. Nhà sản xuất chia sẻ họ chỉ biết thông tin về vụ việc thông qua các bản tin trước thời điểm chương trình ra mắt, đồng thời bày tỏ sự bối rối và tiếc nuối trước tình huống ngoài dự kiến.

Chương trình giải trí có sự tham gia của Park Bo Gum, Lee Sang Yi và Go Kyung Pyo. Trong đó, 3 nghệ sĩ cùng sinh hoạt và vận hành một tiệm làm tóc tại ngôi làng ven biển. Park Bo Gum phụ trách cắt tóc, Lee Sang Yi đảm nhận làm móng, còn Go Kyung Pyo phụ trách nấu ăn.

Do các hoạt động và thời lượng xuất hiện của 3 thành viên có sự liên kết, việc loại bỏ hoàn toàn hình ảnh Go Kyung Pyo được đánh giá là không dễ dàng. Ê-kíp cho biết sẽ cố gắng điều chỉnh nội dung để hạn chế ảnh hưởng đến trải nghiệm của khán giả.

Chương trình giải trí có sự tham gia của Go Kyung Pyo và Park Bo Gum bị ảnh hưởng.

Trước đó, nhiều chương trình truyền hình khác cũng phải tiến hành biên tập lại những phân cảnh có Go Kyung Pyo sau khi nam diễn viên vướng phải vụ việc lái xe trong tình trạng say rượu.

Dự án phim điện ảnh mà Go Kyung Pyo đóng cùng Ra Mi Ran cũng bị ảnh hưởng sau vụ việc. Phim bắt đầu ghi hình vào tháng 2 và đóng máy vào tháng 5, hiện đang trong quá trình hậu kỳ. Trước tình hình của Go Kyung Pyo, đơn vị đầu tư và phát hành cho biết đang thảo luận phương án xử lý sau khi tiếp nhận thông tin.

Bên cạnh đó, buổi gặp gỡ người hâm mộ của Go Kyung Pyo cũng bị hủy bỏ. Ban tổ chức cho biết toàn bộ tiền vé của khán giả sẽ được hoàn trả.

Theo thông tin được công bố, Go Kyung Pyo gây tai nạn vào khoảng 3h30 sáng ngày 14/11 tại quận Mapo, Seoul. Nam diễn viên điều khiển ô tô trong tình trạng say rượu và đâm vào một xe vệ sinh môi trường đang làm việc. Nồng độ cồn trong máu của anh được xác định ở mức bị tước giấy phép lái xe tại Hàn Quốc. Một nhân viên ngoài 60 tuổi ngồi trên xe vệ sinh môi trường bị thương nhẹ.

Một ngày sau tai nạn, Go Kyung Pyo đăng lời xin lỗi trên mạng xã hội, thừa nhận việc uống rượu rồi lái xe hoàn toàn là lỗi của bản thân. Nam diễn viên cũng bày tỏ sự day dứt khi hành động của mình khiến đồng nghiệp và các ê-kíp phải chỉnh sửa những cảnh quay đã thực hiện, đồng thời đưa ra những quyết định khó khăn đối với các kế hoạch được chuẩn bị trong thời gian dài. Anh tuyên bố tạm dừng toàn bộ hoạt động đã lên lịch, tập trung khắc phục hậu quả và thực hiện trách nhiệm pháp lý.