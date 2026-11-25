Mở đầu đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật do các nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Tuyên Quang phối hợp cùng cộng đồng biểu diễn. Các tiết mục được dàn dựng công phu, mang sắc màu văn hóa truyền thống, góp phần tạo không khí rộn ràng và mở đầu cho đêm hội tôn vinh bản sắc Pà Thẻn.

Khi nghi lễ nhảy lửa bắt đầu, không gian đêm hội trở nên đặc biệt cuốn hút. Bên đống củi đang cháy, thầy cúng thực hành các nghi thức tâm linh trong tiếng đàn và lời khấn. Ngọn lửa dần chuyển thành những lớp than hồng rực sáng.

Những chàng trai Pà Thẻn lần lượt tiến vào đống lửa, chân trần bước trên than nóng, tung những hòn than đỏ rực. Trong ánh lửa bập bùng, từng khoảnh khắc diễn ra vừa huyền bí, vừa hồi hộp, thu hút sự dõi theo của người dân và du khách.

Đằng sau hình ảnh ấn tượng ấy là những quan niệm tâm linh sâu sắc. Với người Pà Thẻn, nhảy lửa không đơn thuần là một màn trình diễn mà là nghi lễ thể hiện lòng biết ơn thần linh, ước vọng xua đuổi điều không may, cầu mùa màng tốt tươi, bản làng bình yên và cuộc sống no ấm.

Ngọn lửa trở thành biểu tượng của niềm tin, sức mạnh và bản lĩnh cộng đồng, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của đồng bào.

Tại lễ hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức nhấn mạnh, việc nghi lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại hai cộng đồng ở Quang Bình và Lâm Bình (cũ) là sự ghi nhận những giá trị văn hóa độc đáo được đồng bào gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Trong không gian tỉnh Tuyên Quang mới, những giá trị ấy tiếp tục được kết nối, lan tỏa, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo tồn, trao truyền và phát huy di sản, trong đó cộng đồng giữ vai trò chủ thể.

Diễn ra từ ngày 22 - 24.11, lễ hội quy tụ các nghệ nhân, diễn viên và vận động viên quần chúng là đồng bào Pà Thẻn đến từ 8 xã gồm: Tân Trịnh, Yên Thành, Quang Bình, Thông Nguyên, Tân Quang, Liên Hiệp, Tri Phú và Minh Quang.

Cùng với nghi lễ nhảy lửa, các hoạt động giao lưu văn hóa, trình diễn trang phục truyền thống và thể thao dân gian tạo nên không khí ngày hội sôi nổi, là dịp để đồng bào các địa phương gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết và cùng tôn vinh bản sắc dân tộc.

Từ chương trình nghệ thuật giàu sắc màu đến nghi lễ nhảy lửa linh thiêng, lễ hội mở ra không gian để những giá trị văn hóa đặc sắc của người Pà Thẻn được thực hành, trao truyền và lan tỏa.

Không chỉ khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của cộng đồng Pà Thẻn trong gìn giữ di sản, sự kiện còn góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Tuyên Quang, tạo thêm sức hút cho du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng.