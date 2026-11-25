Nhiều người ở TP.HCM, Hà Nội chi tiền cho các bữa ăn eat clean chế biến sẵn. Ảnh: Phương Lâm.

Thay vì tranh thủ ghé hàng quán trên đường đến công ty hay suy nghĩ xem trưa nay ăn gì, khoảng 3 tháng nay, Ngọc Thuận (25 tuổi, TP.HCM) chỉ cần chờ người giao đồ ăn đến vào giờ nghỉ trưa.

Làm công việc văn phòng, đồng thời nhận thêm việc bên ngoài, Thuận hiếm khi có thời gian tự nấu nướng. Trước đây, nếu không kịp mua cơm, cô thường ăn tạm bánh ngọt, bánh mì, thậm chí bỏ bữa.

"Các hàng quán gần công ty thường đông đúc, giá cao, món ăn lại được nêm nếm đậm đà nên tôi không quá thích. Thời gian nghỉ trưa chỉ khoảng 1 tiếng 30 phút, nếu đi ăn thì không còn thời gian để nghỉ", cô nói với Tri Thức - Znews.

Sau khi tham khảo giá cả của một số bếp eat clean (cách ăn ưu tiên thực phẩm ít qua chế biến, như rau củ, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt) trên Facebook, Thuận quyết định chi 1,2 triệu đồng để đặt trước 20 bữa trưa mỗi tháng, giao đến công ty từ thứ hai đến thứ sáu.

Không chỉ phục vụ những người có nhu cầu giảm cân, các gói ăn chế biến sẵn theo tuần, tháng đang trở thành lựa chọn của một bộ phận người trẻ bận rộn, muốn duy trì thói quen ăn uống lành mạnh mà không phải dành nhiều thời gian vào bếp.

Không phải nghĩ hôm nay ăn gì

Với mức giá 60.000 đồng/bữa, đã bao gồm phí vận chuyển, Thuận yêu cầu đơn vị cung cấp sử dụng thực phẩm tươi, ưu tiên các món luộc, hấp, phù hợp với khẩu vị của mình.

So với trước đây, cô có thêm thời gian nghỉ ngơi giữa hai ca làm việc, đồng thời duy trì được việc ăn uống đúng giờ.

"Từ khi đặt eat clean, tôi thấy ăn ngon miệng hơn, lại nhanh chóng và tiện lợi. Ăn xong, tôi có thời gian nghỉ trưa để bắt đầu làm việc vào giờ chiều. Tôi thấy rất đáng tiền", Thuận chia sẻ.

Điểm bất tiện, theo cô, là khách hàng không có nhiều quyền lựa chọn món ăn mỗi ngày. Dù có thể yêu cầu loại bỏ những nguyên liệu không thích hoặc gây dị ứng, cô vẫn phải ăn theo thực đơn được bếp xây dựng sẵn.

Các bữa ăn chế biến sẵn với lượng calo cân bằng được nhiều người ưa chuộng. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Trong khi đó, từ tháng 6, Tường Vi (26 tuổi, nhân viên một công ty truyền thông tại TP.HCM) bắt đầu đặt các gói ăn eat clean với mục tiêu giảm cân để đón Tết.

Sống một mình, Vi khá ngại việc đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu rồi nấu nướng chỉ để phục vụ một người. Cô cũng không có nhiều kinh nghiệm chế biến các món ăn phù hợp với chế độ giảm cân.

Vi hiện đặt gói ăn tháng tại một bếp gần nhà ở khu vực quận 7 cũ, gồm hai bữa trưa và tối mỗi ngày, trừ chủ nhật. Với 2,5 triệu đồng, cô nhận 52 suất ăn, tương đương khoảng 48.000 đồng/bữa, không mất thêm phí giao hàng. Ngoài các bữa chính, nữ nhân viên văn phòng còn đặt thêm sữa hạt với giá 395.000 đồng cho 7 ngày sử dụng.

"Tôi không phải suy nghĩ mỗi ngày nên ăn gì, cũng không cần đau đầu tính toán lượng calo trong từng bữa vì đơn vị cung cấp đã tính sẵn", cô nói.

Sau vài tháng sử dụng dịch vụ, Vi nhận thấy không phải món ăn nào trông hấp dẫn trên thực đơn cũng hợp khẩu vị khi thưởng thức. Tuy nhiên, điều khiến cô băn khoăn hơn cả là sự thiếu linh hoạt của gói ăn dài ngày.

Vi đặt giao 2 bữa/ngày, ngoài ra mua thêm sữa hạt từ đơn vị cung cấp. Ảnh: NVCC.

Do đặc thù công việc, cô có những ngày làm việc tại nhà, những ngày đến văn phòng. Vào hôm đi làm, cô thường muốn ra ngoài ăn trưa cùng đồng nghiệp thay vì mang theo phần ăn đã đặt.

"Vì vậy tôi phải tự điều chỉnh lịch nhận suất ăn. Ví dụ trưa thứ 5 tôi lên văn phòng, tối thứ 4 tôi phải nhận luôn 2 phần, một phần ăn tối hôm đó, một phần ăn luôn vào sáng hôm sau để không bị dư đồ ăn", cô nói.

Dù có ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ, nữ nhân viên truyền thông cũng muốn thử thêm một số bếp khác để tìm lựa chọn phù hợp hơn.

Nhu cầu sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, tiết kiệm thời gian chuẩn bị bữa ăn cũng được ghi nhận trong Khảo sát Người tiêu dùng 2025 của PwC tại Việt Nam. Theo báo cáo công bố tháng 10/2025, trong số 517 người tham gia khảo sát tại Việt Nam, 58% mua thực phẩm chế biến sẵn ít nhất một lần mỗi tuần, 54% mua đồ ăn mang về, trong khi 40% ăn tại nhà hàng với tần suất tương tự.

PwC nhận định người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến nguồn gốc và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, song vẫn cân nhắc về chi phí. Có 47% người được hỏi xem giá cả là yếu tố chính khi lựa chọn thực phẩm.

Trước nhu cầu ngày càng cao về sự tiện lợi, PwC đề xuất các thương hiệu cân nhắc triển khai mô hình đăng ký định kỳ, dịch vụ theo yêu cầu và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi gói

Sau 2 tháng hoạt động, bếp eat clean Foodup của anh Đoàn Anh Kiệt tại TP.HCM hiện bán khoảng 60-70 suất ăn mỗi ngày. Khách hàng chủ yếu là nhân viên văn phòng, phần lớn lựa chọn đặt theo tuần.

Với 599.000 đồng, khách hàng có thể đặt 10 bữa chính kèm 10 bữa phụ gồm trái cây, rau củ luộc hoặc salad. Thực đơn được gửi đến khách vào đầu tuần, có thể điều chỉnh đối với những người dị ứng với một số loại thực phẩm.

Đối với khách đăng ký dài hạn, bếp có thêm lựa chọn thiết kế thực đơn dựa trên các chỉ số cá nhân và mục tiêu tăng cơ, giảm mỡ.

Với 599.000 đồng, khách hàng có thể đặt 10 bữa chính kèm 10 bữa phụ gồm trái cây, rau củ luộc hoặc salad ở bếp của Anh Kiệt. Ảnh: NVCC.

Trong khi đó, sau khoảng 4 năm kinh doanh, chị Trần Hữu Thanh Vân, nhà sáng lập Healthy Eating (TP.HCM), cho biết bếp hiện phục vụ khoảng 40-60 khách mỗi ngày trong tuần, một nửa trong số đó đặt hai bữa/ngày. Khoảng 70-80% khách hàng lựa chọn gói tuần.

Theo chị Vân, không phải ai cũng có lịch sinh hoạt đủ ổn định để nhận đồ ăn tại một địa chỉ cố định trong suốt một tháng.

Khảo sát bảng giá công khai của một số đơn vị cung cấp suất ăn eat clean tại Hà Nội và TP.HCM cho thấy mức giá của các gói ăn cơ bản dao động khoảng 55.000-75.000 đồng/bữa. Với những thực đơn có khẩu phần lớn hơn, ưu tiên bổ sung chất đạm hoặc thuộc phân khúc giá cao, khách hàng có thể phải chi trên 100.000 đồng/bữa.

Theo chị Vân, dù quan tâm đến chế độ ăn uống lành mạnh, phần lớn khách hàng vẫn thận trọng khi bỏ tiền mua các gói dài hạn. Họ thường bắt đầu với gói 5 bữa, sau đó mới quyết định có tiếp tục sử dụng dịch vụ hay không.

Bếp của Thanh Vân hiện phục vụ 40-60 khách/ngày. Ảnh: NVCC.

Ngoài giá cả, hình ảnh món ăn, hương vị thực tế và chính sách hỗ trợ khi khách thay đổi lịch trình cũng ảnh hưởng đến quyết định gia hạn. Về phía đơn vị cung cấp, việc chế biến và giao hàng trong một khung giờ ngắn là một trong những khó khăn lớn nhất.

Theo chị Vân, toàn bộ suất ăn trong ngày của bếp được chế biến vào buổi sáng. Khoảng 9h30-10h, các món ăn mới hoàn thành, nhân viên giao hàng có khoảng 2 tiếng để chuyển đồ ăn đến khách. Việc phải nấu mới mỗi ngày khiến bếp tốn nhiều thời gian và nhân công, khó mở rộng sản lượng như các mô hình sản xuất thực phẩm hàng loạt. Để tiết kiệm chi phí vận chuyển, bếp khuyến khích khách đặt chung tại một địa chỉ.

Chính sách xử lý các suất ăn chưa sử dụng cũng không đồng nhất. Healthy Eating hiện không hoàn tiền khi khách muốn ngừng sử dụng gói giữa chừng, thay vào đó cho phép bảo lưu, chuyển nhượng hoặc đổi sang một số sản phẩm khác.

Trong khi đó, theo chính sách công khai của Fitfood, khách hủy gói tháng giữa chừng có thể được hoàn lại phần tiền chưa sử dụng sau khi tính lại giá các suất ăn đã dùng và khấu trừ giá trị quà tặng (nếu có).