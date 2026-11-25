Giữa lòng phố thị Pleiku (tỉnh Gia Lai), Plei Ơp vẫn lưu giữ một không gian văn hóa Jrai với nhà rông, giọt nước, cồng chiêng, xoang, nghề thủ công, ẩm thực và những phong tục được trao truyền qua nhiều thế hệ. Từ vốn di sản ấy, địa phương đang tìm cách đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng, để văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành nguồn lực phát triển, tạo thêm sinh kế cho người dân.

Giữ hồn làng giữa phố

Có những ngôi làng được nhớ đến bởi cảnh sắc thiên nhiên, có nơi hấp dẫn du khách bởi những công trình kiến trúc độc đáo. Plei Ơp có một sức hút khác: đó là đời sống văn hóa vẫn đang hiện diện trong cộng đồng.

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng sôi động, làng Ơp vẫn lưu giữ kiến trúc nhà rông cùng nhiều phong tục đặc sắc của người Jrai.

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng sôi động, Plei Ơp vẫn giữ được những dấu ấn đặc trưng của người Jrai qua mái nhà rông, giọt nước, những bức tượng gỗ dân gian và không gian sinh hoạt cộng đồng. Đằng sau những hình ảnh quen thuộc ấy là cả một hệ thống phong tục, tín ngưỡng, tri thức dân gian và cách ứng xử với thiên nhiên được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Plei Ơp hiện có 221 hộ với 857 nhân khẩu, trong đó có 171 hộ với 737 nhân khẩu là người Jrai. Cùng với quá trình đô thị hóa, đời sống vật chất và phương thức sinh hoạt có nhiều thay đổi, nhưng những giá trị văn hóa truyền thống vẫn được cộng đồng duy trì theo những cách phù hợp với cuộc sống hôm nay.

Điều đáng quý ở Plei Ơp không chỉ nằm ở những gì còn hiện hữu về mặt vật thể, mà còn ở những giá trị văn hóa được lưu giữ trong đời sống. Đó là những nghi lễ vòng đời, các lễ hội gắn với sản xuất nông nghiệp, nghệ thuật diễn tấu cồng chiêng, những vòng xoang, dân ca, nghề dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng gỗ và những tri thức dân gian được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Địa phương từng bước đưa văn hóa truyền thống trở thành sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn.

Trong dòng chảy ấy, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh năm 2005 - tiếp tục có chỗ đứng trong đời sống cộng đồng. Với người Jrai ở Plei Ơp, cồng chiêng không chỉ là âm thanh của lễ hội hay một tiết mục biểu diễn. Tiếng chiêng gắn với những dịp quan trọng của cộng đồng, với nghi lễ, với sinh hoạt chung và với đời sống tinh thần của mỗi gia đình, mỗi người dân. Không gian di sản ấy vẫn tiếp tục được thực hành, được trao truyền và có ý nghĩa trong đời sống hôm nay của người dân Plei Ơp.

Ông Rơ Châm Thót, Bí thư Chi bộ kiêm Thôn trưởng Plei Ơp, cho biết người dân rất phấn khởi khi làng ngày càng được quan tâm đầu tư, chỉnh trang. Những công trình như nhà rông, giọt nước, nhà mồ được bảo tồn, góp phần giữ gìn bản sắc và tạo thêm niềm tin để người dân cùng chung tay xây dựng quê hương.

Để di sản được sống trong cộng đồng

Một di sản chỉ thực sự có sức sống khi được cộng đồng tiếp tục thực hành. Với Plei Ơp, nhận thức ấy đang dần được cụ thể hóa bằng những hoạt động phục dựng, truyền dạy và trải nghiệm văn hóa.

Tới với làng Ơp, du khách có cơ hội hòa mình vào những vòng xoang, thưởng thức tiếng cồng chiêng và tìm hiểu các nghi lễ truyền thống của người Jrai.

Những nghi lễ truyền thống của người Jrai được quan tâm phục dựng, trong đó có các nghi lễ gắn với đời sống cộng đồng như mừng lúa mới, cúng bến nước, mừng nhà rông mới hay nghi lễ báo hiếu. Mỗi nghi lễ không chỉ có giá trị về mặt văn hóa mà còn chứa đựng những câu chuyện về lòng biết ơn, tình cảm gia đình, sự gắn kết cộng đồng và mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Đó cũng là cách để những giá trị tưởng như thuộc về quá khứ tiếp tục được thế hệ trẻ nhận biết bằng trải nghiệm thực tế.

Anh Rah Lan Thắng, người dân Plei Ơp, chia sẻ rằng quá trình tham gia phục dựng các nghi lễ truyền thống giúp anh và nhiều người trẻ hiểu hơn về những giá trị mà cha ông để lại. Qua những phong tục trong đời sống, đặc biệt là các nghi lễ gắn với gia đình, anh cảm nhận rõ hơn cách người Jrai đề cao tình cảm, sự thủy chung và nghĩa tình giữa con người với nhau.

Chương trình phục dựng lễ báo hiếu của người Jrai tại làng Ơp.

Với em Pui H’ Thảo, một người sinh ra và lớn lên tại Plei Ơp, việc được tham gia múa xoang, biểu diễn nhạc cụ dân tộc và phục dựng lễ hội không chỉ là một hoạt động văn hóa. Đó còn là cơ hội để em hiểu hơn về nguồn cội và nhận thức rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ những giá trị truyền thống.

Những câu chuyện như vậy cho thấy, bảo tồn văn hóa không nhất thiết bắt đầu từ những việc lớn. Khi một người trẻ biết đánh chiêng, biết múa xoang, hiểu một nghi lễ của dân tộc mình hay biết trân trọng nghề truyền thống của gia đình, mạch truyền văn hóa đã được nối tiếp.

Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để Plei Ơp phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững. Nếu trước đây du khách đến Plei Ơp chủ yếu để tham quan, thì hướng đi mới đặt ra yêu cầu cao hơn: làm sao để du khách có thể ở lại, trải nghiệm, tương tác và hiểu được câu chuyện văn hóa phía sau mỗi không gian, mỗi phong tục.

Từ những giá trị sẵn có, Plei Ơp đang từng bước hình thành các sản phẩm trải nghiệm mang dấu ấn riêng. Dưới mái nhà rông, những người am hiểu văn hóa địa phương có thể trở thành những “người kể chuyện”, giới thiệu cho du khách về kiến trúc, vật dụng truyền thống, những bức tượng gỗ và quan niệm của người Jrai về đời sống, tín ngưỡng.

Tới với làng Ơp, du khách được giới thiệu, tham quan trải nghiệm văn hoá đặc sắc của làng trong phố.

Hành trình trải nghiệm có thể tiếp tục từ nhà rông đến từng nếp nhà sàn, nơi du khách tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm, đan lát, cách chế biến những sản phẩm truyền thống; thưởng thức cơm lam, gà nướng, cháo lá mì và những món ăn mang hương vị đặc trưng của vùng đất Gia Lai.

Ẩm thực, vì thế, không chỉ dừng lại ở việc phục vụ một bữa ăn. Từ nguyên liệu quen thuộc, cách chế biến đến câu chuyện về tập quán ăn uống đều có thể trở thành một phần của trải nghiệm văn hóa. Du khách không chỉ thưởng thức món ăn mà còn có cơ hội hiểu thêm về cách người Jrai sử dụng sản vật địa phương và gìn giữ những tập quán đã hình thành trong đời sống cộng đồng.

Và khi tiếng cồng chiêng vang lên, những vòng xoang được nối dài, khoảng cách giữa người dân và du khách cũng được thu hẹp. Khi ấy, di sản không còn là một nội dung được giới thiệu trên bảng thông tin hay một tiết mục được trình diễn trên sân khấu, mà trở thành một trải nghiệm trực tiếp. Đó chính là giá trị khác biệt của du lịch cộng đồng.

Từ năm 2024, tour du lịch trải nghiệm văn hóa cộng đồng người Jrai tại Plei Ơp được xây dựng và ra mắt. Người dân cũng được tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng đánh cồng chiêng, kiến thức du lịch cộng đồng, kỹ năng đón tiếp và phục vụ khách. Những hoạt động này tạo bước chuyển từ việc bảo tồn văn hóa đơn thuần sang phát huy giá trị di sản với sự tham gia trực tiếp của cộng đồng.

Ngày 6/3/2026, UBND phường Pleiku ban hành Đề án “Xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng tại Plei Ơp, phường Pleiku”. Đề án xác định mục tiêu xây dựng Plei Ơp trở thành làng văn hóa du lịch cộng đồng tiêu biểu của người Jrai, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng trên nền tảng bảo tồn văn hóa, thiên nhiên và phát huy vai trò chủ thể của người dân.

Plei Ơp đang từng bước định hình hướng phát triển mới, nơi di sản không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành nguồn lực tạo ra giá trị kinh tế và xã hội.

Theo định hướng này, địa phương tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất, chỉnh trang nhà rông và các công trình phụ trợ; nâng cấp giao thông, không gian sinh hoạt cộng đồng; đồng thời phát triển các sản phẩm trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, nghề truyền thống và dịch vụ lưu trú do người dân tổ chức.

Điểm quan trọng của hướng đi này là người dân không đứng ngoài quá trình phát triển du lịch. Họ chính là chủ thể của không gian văn hóa, là người gìn giữ di sản và cũng là những người trực tiếp tạo ra sản phẩm du lịch.

Người dân phải là chủ thể của sự phát triển

Phát triển du lịch cộng đồng, suy cho cùng, không chỉ là đón được bao nhiêu khách mà còn phải trả lời được câu hỏi: người dân được hưởng lợi gì và văn hóa địa phương được giữ lại như thế nào sau mỗi mùa du lịch?

Ông Nguyễn Ngọc Thông, Phó Chủ tịch UBND phường Pleiku, cho biết địa phương xác định phát triển du lịch cộng đồng phải gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của người Jrai; đồng thời từng bước hình thành các mô hình lưu trú, hoạt động văn hóa, văn nghệ để thu hút du khách.

Làng Ơp là nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hoá đặc sắc của phường Pleiku.

Theo lãnh đạo phường, việc lấy người dân làm trung tâm có ý nghĩa quan trọng. Khi trực tiếp tham gia đón tiếp, hướng dẫn, phục vụ khách, chế biến ẩm thực, giới thiệu sản phẩm thủ công và trình diễn nghệ thuật truyền thống, người dân không chỉ có thêm cơ hội tạo thu nhập mà còn có thêm động lực gìn giữ những giá trị văn hóa của chính cộng đồng mình.

Plei Ơp cũng có lợi thế về vị trí khi nằm gần nhiều điểm tham quan nổi bật của Pleiku như Quảng trường Đại Đoàn Kết, Bảo tàng Pleiku, chùa Minh Thành và Biển Hồ. Đây là điều kiện thuận lợi để kết nối Plei Ơp vào các tuyến du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái, tạo thành những hành trình trải nghiệm đa dạng hơn cho du khách.

Tuy nhiên, từ tiềm năng đến một sản phẩm du lịch thực sự hấp dẫn vẫn còn một chặng đường dài. Plei Ơp cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng sản phẩm đặc trưng và hình thành cách thức tổ chức hoạt động du lịch chuyên nghiệp hơn.

Quan trọng hơn, việc khai thác di sản phải đi cùng với bảo tồn. Văn hóa không thể được xem như một “sân khấu” dựng lên chỉ để phục vụ khách du lịch. Nếu quá trình khai thác làm mất đi tính tự nhiên của đời sống cộng đồng hoặc khiến các giá trị truyền thống bị thương mại hóa, chính sức hấp dẫn của điểm đến cũng sẽ bị suy giảm.

Bởi vậy, điều Plei Ơp cần hướng tới là xây dựng một không gian văn hóa sống động, trong đó người dân vẫn sinh hoạt, lao động, thực hành văn hóa và đồng thời có thể đón khách, chia sẻ những câu chuyện của cộng đồng mình.

Mỗi hoạt động du lịch sẽ trở thành cơ hội để văn hóa được lan tỏa, đồng thời tạo thêm giá trị kinh tế cho địa phương.

Giữa lòng phố thị Pleiku, Plei Ơp đang đứng trước một cơ hội mới. Đó là biến những giá trị đã được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ thành nguồn lực cho phát triển. Mái nhà rông, tiếng cồng chiêng, vòng xoang, nghề thủ công, những nghi lễ truyền thống và hương vị món ăn bản địa... mỗi giá trị đều có thể trở thành một câu chuyện để kể với du khách. Nhưng sâu xa hơn, đó vẫn là những giá trị làm nên giá trị rất riêng biệt, đặc sắc của văn hoá cộng đồng người Jrai nơi đây. Khi người dân được trao cơ hội trở thành chủ thể, di sản sẽ không nằm yên trong ký ức. Nó tiếp tục được thực hành, truyền lại cho thế hệ trẻ và có thêm không gian để lan tỏa.

Từ một ngôi làng Jrai giữa đô thị, Plei Ơp đang từng bước mở ra một hướng đi mới: lấy văn hóa làm nền tảng, cộng đồng làm chủ thể và du lịch làm một trong những động lực để nâng cao đời sống. Hành trình ấy còn nhiều việc phải làm. Nhưng khi những giá trị từng được trao truyền trong mỗi gia đình, mỗi thế hệ bắt đầu được kết nối với nhu cầu trải nghiệm của du khách và cơ hội sinh kế của người dân, thì miền di sản ấy đã thực sự được đánh thức. Từ đó, Plei Ơp có thể mở ra một con đường riêng - con đường phát triển du lịch cộng đồng bằng chính những gì chân thực nhất mà mình đang có.