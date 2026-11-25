3.000 người diễu hành trong lễ khai mạc

Sáng 21/11, lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra từ 7h30 đến 9h30 tại khu vực Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành di sản kết hợp biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của khoảng 3.000 người. Chương trình mở màn bằng đại cảnh Trống hội Thăng Long, múa cờ hội và múa lân - rồng. Tiếp đó, đoàn diễu hành lần lượt giới thiệu 3 chương tái hiện những dấu ấn văn hóa, lịch sử của Hà Nội qua các thời kỳ. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Nhiều người háo hức theo dõi các hoạt động. Không chỉ dừng lại ở lễ khai mạc, từ 21/11 đến 24/11, nhiều không gian trải nghiệm và sân khấu nghệ thuật tiếp tục được tổ chức tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Tượng đài Cảm Tử và khu vực Tràng Tiền - Hàng Khay.

Triển lãm công nghiệp văn hóa tại TP.HCM thu hút người dân

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) trở thành không gian giới thiệu các ngành công nghiệp văn hóa tiêu biểu của thành phố. Diễn ra từ 22/11 đến 24/11, sự kiện quy tụ nhiều doanh nghiệp, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo với các khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026. Đây là dịp để các đơn vị quảng bá ý tưởng, sản phẩm mới, đồng thời tiếp cận công chúng và ghi nhận phản hồi của thị trường đối với những sản phẩm văn hóa.

Rạp chiếu phim, bảo tàng mở cửa miễn phí

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm nay lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Sự kiện nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, đồng thời tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Trong khuôn khổ Ngày văn hóa, nhiều hoạt động khác nhau đã được thực hiện, chẳng hạn mở cửa miễn phí 13 bảo tàng, di tích lịch sử và vườn quốc gia trên cả nước. Bên cạnh đó, nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng như: Nhà tù Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đền Ngọc Sơn… và 33 cụm rạp chiếu phim trên cả nước cũng mở cửa đón người dân đến tham quan, xem miễn phí trong Ngày Văn hóa Việt Nam. Chuỗi hoạt động nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi. Nhiều du khách quốc tế cũng rất ấn tượng trước các hoạt động trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 cũng như tinh thần yêu nước của người dân Việt.

Concert 50.000 và màn bắn pháo hoa rực sáng Mỹ Đình khép lại Ngày Văn hóa

Diễn ra tối 24/11 tại sân vận động Mỹ Đình, concert Muôn sắc Việt Nam không đơn thuần là một đêm nhạc quy mô lớn mà còn tái hiện lịch sử, di sản và bản sắc dân tộc trên sân khấu đương đại. Hàng chục nghìn khán giả thuộc nhiều thế hệ, đến từ khắp mọi miền đất nước, cùng hòa giọng trong các tiết mục, hào hứng trước những màn trình diễn sôi động và lắng đọng trước các tác phẩm viết về tình yêu quê hương, đất nước. Màn pháo hoa rực sáng bầu trời Mỹ Đình khép lại đêm diễn, tạo nên khoảnh khắc mãn nhãn cho concert và Ngày Văn hóa Việt Nam. Những tiếng pháo vang lên cũng góp phần truyền tải khát vọng vươn lên, chung tay xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp của các thế hệ người Việt.