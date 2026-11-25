Đêm 24/11, các đoạn phỏng vấn do MC Lan Hương thực hiện ở hậu trường đêm nhạc Muôn sắc Việt Nam thu hút nhiều ý kiến trên mạng xã hội. Một số khán giả cho rằng thời điểm ghi hình chưa phù hợp vì có nghệ sĩ còn đang trang điểm, chuẩn bị lên sân khấu.

Nữ MC cũng bị góp ý vì gọi nhầm tên chương trình một nghệ sĩ từng tham gia. Từ phản ứng của một số khách mời trước ống kính, có ý kiến cho rằng họ bị phỏng vấn bất ngờ.

Chia sẻ với Tiền Phong, MC Lan Hương cho biết phần phỏng vấn hậu trường nằm trong kịch bản và ê-kíp đã liên hệ với nghệ sĩ trước khi ghi hình. Theo cô, khu vực sau sân khấu được kiểm soát chặt, ê-kíp chỉ có thể vào quay khi đã trao đổi với những người liên quan.

MC Lan Hương tại hậu trường concert Muôn sắc Việt Nam tối 24/11.

Nữ MC nói phần giao lưu được thực hiện để khán giả thấy công việc chuẩn bị phía sau cánh gà. Tại thời điểm ghi hình, có người đã hoàn tất trang điểm, thay trang phục, có người vẫn đang chuẩn bị.

Dù ê-kíp đã tập dượt nhiều lần, Lan Hương cho biết cô chỉ có ít phút để nắm thông tin về những nghệ sĩ có mặt trong phòng. Thời điểm kết nối với hậu trường còn phụ thuộc vào diễn biến trên sóng trực tiếp, nên phần dẫn có những chỗ chưa được chỉn chu như mong muốn.

Trước những bình luận trên mạng xã hội, Lan Hương cho biết cô đã quen với áp lực khi làm chương trình trực tiếp. Mỗi lần được giao dẫn livestream, cô muốn mang đến cho khán giả những cuộc trò chuyện sinh động. Cô cũng nhìn nhận mình cần rút kinh nghiệm từ những tình huống xử lý chưa tốt.

“Bản thân tôi có những thiếu sót, tôi rút kinh nghiệm”, Lan Hương nói. Nữ MC cho biết cô tôn trọng phản hồi của người xem.

Dù là MC kỳ cựu, Lan Hương cho biết khó tránh khỏi những tình huống bất ngờ và sai sót khi dẫn trực tiếp. Cô tôn trọng mọi góp ý của khán giả.

MC Lan Hương tên đầy đủ là Đỗ Lan Hương, hiện công tác tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Trang cá nhân của cô có hơn 32.000 người theo dõi. Cô có 10 năm kinh nghiệm dẫn chương trình, bản tin, livestream… Năm 2014, cô giành danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi Press Beauty (Tài sắc nữ sinh Báo chí) của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Sinh năm 1993, quê tại Hà Nội, MC Lan Hương là gương mặt quen thuộc với khán giả của chương trình Hà Nội 18H - nơi cập nhật, bàn luận về những câu chuyện văn hóa, xã hội đáng chú ý của Thủ đô.

Tốt nghiệp khối Lý luận chính trị học, Lan Hương có niềm đam mê đặc biệt cho nghề báo. Cô bắt đầu hành trình của mình từ vị trí cộng tác viên vào năm 2017, sau đó từng bước trưởng thành qua nhiều vai trò như phóng viên, tổ chức sản xuất và dẫn chương trình, đặc biệt ở mảng văn hóa, nghệ thuật của Đài.

Nhắc đến những kỷ niệm đáng nhớ trong nghề, Lan Hương cho biết có rất nhiều trải nghiệm đặc biệt, nhất là những lần dẫn chương trình trực tiếp (livestream) với không ít tình huống phát sinh bất ngờ. Một trong những kỷ niệm khó quên là trong đợt bão Yagi, cô được điều động khẩn cấp đến khu vực Hồ Gươm để dẫn chương trình, mang đến cho khán giả những thông tin trực quan, kịp thời về tình hình thời tiết và diễn biến tại hiện trường.

Cây đổ ngay tại hiện trường nơi Lan Hương dẫn bản tin trực tiếp đợt bão Yagi.

Trong quá trình tác nghiệp, một cây lớn bất ngờ đổ xuống, suýt trúng đúng vị trí trước đó ê-kíp đã bố trí cho MC đứng dẫn. Đó là khoảnh khắc khiến Lan Hương không khỏi thót tim, đồng thời cũng là trải nghiệm giúp cô cảm nhận sâu sắc hơn những áp lực, thử thách và trách nhiệm của người làm báo khi tác nghiệp trực tiếp tại hiện trường.

Chương trình nghệ thuật Muôn sắc Việt Nam diễn ra tối 24/11 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ khoảng 1.500 nghệ sĩ, diễn viên và thu hút gần 50.000 khán giả đến xem trực tiếp.

Với chủ đề Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp, đêm diễn chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026). Qua các tiết mục kết hợp chất liệu dân gian với âm nhạc đương đại, chương trình giới thiệu đến khán giả các di sản và nét văn hóa của nhiều vùng miền.