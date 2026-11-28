Không gian văn hoá dân tộc Hoa
Đồng bào dân tộc Hoa ở Sơn La hiện có gần 300 người, chiếm khoảng 0,024% dân số toàn tỉnh. Có nguồn gốc từ các tỉnh miền Nam Trung Quốc, người Hoa đến Sơn La sinh sống từ đầu thế kỷ XX, chủ yếu thông qua hoạt động buôn bán, làm ăn. Hiện nay, đồng bào sinh sống rải rác tại một số phường trung tâm và khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh.
Đồng bào Hoa có truyền thống buôn bán và phát triển các nghề thủ công tinh xảo. Tiêu biểu là nghề đúc cúc bướm bạc (Mak pém) – món trang sức gắn với áo cóm của phụ nữ Thái, thể hiện sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc. Trong đời sống tinh thần, đồng bào vẫn duy trì tục thờ cúng tổ tiên, hát sơn ca (sán cố), đón Tết Nguyên đán, Tết Trung thu và gìn giữ các điệu múa lân, sư tử, rồng truyền thống.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/cong-dong-12-dan-toc-tai-son-la/khong-gian-van-hoa-dan-toc-hoa-umic5aROg.html