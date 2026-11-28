Đến Phân kho 870, Kho Hậu cần - Kỹ thuật 789 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34) nhiều người sẽ thấy thú vị khi được nghe về câu chuyện tình yêu giữa chàng lính thợ Nguyễn Xuân Kiện và cô thủ kho Nguyễn Thị Ngãi. Điều thú vị không chỉ bởi vợ chồng anh Kiện, chị Ngãi là đồng chí, đồng đội của nhau ở cùng đơn vị mà anh chị còn là hai người đồng niên, đồng ngũ, đồng môn và đồng hương đã gắn bó với nhau hơn 30 năm dưới mái nhà hạnh phúc.