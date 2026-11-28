Su Blackwell là nghệ sĩ tạo những tác phẩm điêu khắc giấy như đang mọc lên từ trang sách. Trong ảnh là tác phẩm "Thiên nhiên ở Anh". Nguồn ảnh: thisiscolossal.

Từ 25/11/2026 đến 25/1/2027, tại phòng tranh Long & Ryle, Anh, diễn ra triển lãm Pathway of Crumbs, giới thiệu tác phẩm lấy cảm hứng từ truyện cổ tích và văn hóa dân gian của Su Blackwell. Ảnh: Su Blackwell.

Nghệ sĩ Su Blackwell biến những cuốn sách cũ thành tác phẩm điêu khắc giấy ba chiều. Với loạt tác phẩm trong triển lãm, Blackwell chọn những cuốn sách đã giữ nhiều năm, dành thời gian nghiền ngẫm nội dung trước khi tìm hình thức thể hiện. Một số còn nguyên từ lúc mua ở cửa hàng sách cũ, số khác từng được cắt ghép cho các dự án trước. Trong ảnh là tác phẩm Breadcrumbing. Ảnh: Su Blackwell.

Tác phẩm Break off my Branches với những chú chim nhiều màu đậu trên cành cây mảnh vươn từ các trang giấy. Ảnh: Su Blackwell

Những câu chuyện cổ tích và truyền thuyết dân gian thường dẫn lối cho thế giới nghệ thuật của Blackwell. Trong ảnh là tác phẩm Cô bé quàng khăn đỏ. Ảnh: Su Blackwell.

Bằng dao cắt và kỹ thuật ghép giấy tỉ mỉ, cô tạo nên những khung cảnh vừa gần gũi vừa huyền ảo. Trong ảnh là tác phẩm Cutters and Smugglers. Ảnh: Su Blackwell.

Những trang giấy ngả màu và dấu vết thời gian góp phần tạo nên vẻ hoài niệm cho tác phẩm. Ảnh: Su Blackwell.

Nhiều sáng tác được đặt trong hộp gỗ hoặc lồng kính, kết hợp ánh sáng để làm nổi bật từng chi tiết mong manh. Trong ảnh là tác phẩm điêu khắc Who Killed Cock Robin?. Ảnh: Su Blackwell.

Các tác phẩm của Su Blackwell khiến độc giả mê mẩn. Mỗi điêu khắc trên giấy thường gợi trực diện tới tác phẩm văn học. Trong ảnh là tác phẩm Đi đến ngọn hải đăng. Ảnh: Su Blackwell.

Cây đậu thần - biểu tượng kỳ diệu trong truyện cổ tích Jack và cây đậu thần. Ảnh: Su Blackwell.

Chú thỏ màu đỏ khiến độc giả nhớ tới hình ảnh Chú Thỏ Nhung - truyện thiếu nhi kinh điển của nhà văn Margery Williams (The Velveteen Rabbit, hay How Toys Become Real) xuất bản lần đầu năm 1922. Ảnh: Su Blackwell.

Dinh thự và những làn gió cách điệu gợi nhắc Đồi gió hú. Ảnh: Su Blackwell.

Tác phẩm Ngựa đen (phỏng theo tranh của Chagall) từ Nghìn lẻ một đêm. Ảnh: Su Blackwell.