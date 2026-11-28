Đến từng nhà hướng dẫn người dân sử dụng VNeID

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Công an xã Võ Lao xác định việc phổ cập các tiện ích số, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Công an xã Võ Lao phối hợp với các tổ công nghệ số xuống nhà văn hóa thôn, bản để hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Không chỉ tuyên truyền, hướng dẫn tại trụ sở, cán bộ, chiến sĩ Công an xã còn phối hợp với các tổ công nghệ số trực tiếp xuống địa bàn thôn, bản, đến từng hộ gia đình để hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp thông tin và sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID. Trong đó, việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội được chú trọng nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận các dịch vụ, chính sách an sinh và từng bước thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo Thiếu tá Lương Thanh Tuấn, Phó Trưởng Công an xã Võ Lao (Lào Cai), để triển khai hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số, Công an xã đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã xây dựng kế hoạch, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, địa phương thành lập các tổ công nghệ số tại địa bàn để phối hợp hướng dẫn người dân.

Đối với những trường hợp ở xa trung tâm, đi lại khó khăn, Công an xã phân công cán bộ phối hợp với tổ công nghệ số tại thôn trực tiếp đến nhà hỗ trợ kích hoạt tài khoản VNeID, tích hợp thông tin và giải đáp những vướng mắc trong quá trình sử dụng.

Công an xã Võ Lao hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Cách làm này giúp người dân được hướng dẫn ngay tại nơi sinh sống, hạn chế việc phải đi lại nhiều lần. Đặc biệt, với những người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ Công an và các thành viên tổ công nghệ số có ý nghĩa thiết thực, giúp từng bước tiếp cận các dịch vụ số.

Đưa chuyển đổi số đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Võ Lao là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu là người Dao, Mông. Địa bàn rộng, một số thôn nằm xa trung tâm, điều kiện đi lại còn khó khăn. Bên cạnh đó, trình độ tiếp cận công nghệ giữa các nhóm dân cư không đồng đều cũng đặt ra những thách thức trong quá trình triển khai định danh điện tử.

Thiếu tá Lương Thanh Tuấn Phó Trưởng Công an xã Võ Lao.

Thiếu tá Lương Thanh Tuấn Phó Trưởng Công an xã Võ Lao cho biết, một bộ phận người dân ở vùng sâu, vùng xa chưa biết chữ, khả năng sử dụng điện thoại thông minh còn hạn chế. Đời sống kinh tế còn khó khăn khiến nhiều gia đình chưa có điều kiện trang bị thiết bị phù hợp. Đây là những trở ngại trực tiếp đối với việc vận động, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID.

Trước thực tế đó, lực lượng Công an xã không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn thao tác trên điện thoại mà còn chú trọng tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích của định danh điện tử, từng bước hình thành thói quen sử dụng các tiện ích số trong đời sống. Việc hướng dẫn được thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện và khả năng tiếp nhận của từng người dân.

Cán bộ Công an xã hướng dẫn công dân tích hợp tài khoản An sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Cùng với nhiệm vụ phổ cập định danh điện tử, Công an xã Võ Lao cũng chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về an toàn trên không gian mạng. Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, cán bộ Công an trực tiếp thông tin về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, đồng thời khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản hay thực hiện yêu cầu chuyển tiền từ những cuộc gọi không rõ nguồn gốc.

Thiếu tá Lương Thanh Tuấn nhấn mạnh, người dân cần cảnh giác trước các yêu cầu cung cấp thông tin từ những đối tượng giả danh lực lượng chức năng. Các hoạt động công tác của lực lượng Công an đều được thực hiện trực tiếp, không yêu cầu người dân cung cấp thông tin hoặc làm việc thông qua những cuộc gọi điện thoại không xác thực.

Thời gian tới, Công an xã Võ Lao tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các lực lượng cùng tham gia chuyển đổi số, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích trên nền tảng số. Công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng địa bàn không ma túy cũng được triển khai song song với nhiệm vụ chuyên môn.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực tại cơ sở, định danh điện tử đang từng bước đến gần hơn với người dân vùng cao Võ Lao. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dân cư, cải cách thủ tục hành chính mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách số, bảo đảm người dân ở vùng sâu, vùng xa có thêm cơ hội tiếp cận và thụ hưởng những tiện ích của quá trình chuyển đổi số.