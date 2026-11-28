Chương trình là dịp để các thế hệ bạn đọc cùng trở về với thế giới văn chương trong trẻo, hồn nhiên, chan chứa yêu thương của nhà thơ Phạm Hổ, đồng thời nhìn lại những đóng góp của ông đối với sự hình thành và phát triển của nền văn học, xuất bản sách thiếu nhi Việt Nam.

Hơn nửa thế kỷ sáng tác, nhà thơ Phạm Hổ đã để lại một di sản văn học thiếu nhi phong phú với hàng chục tập thơ, tập truyện, kịch bản sân khấu và phim hoạt hình. Nhiều tác phẩm văn thơ của ông đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả Việt Nam.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên (Phó Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Kim Đồng) phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thúy Hạnh

Phát biểu tại chương trình, bà Vũ Thị Quỳnh Liên (Phó Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Kim Đồng), nhấn mạnh vai trò của nhà thơ Phạm Hổ với tư cách là người mở đường, góp phần đặt nền móng cho hoạt động xuất bản sách và sáng tác văn học thiếu nhi. Ông cũng là người thầy, người bạn lớn của những người làm sách và nhiều thế hệ độc giả nhỏ tuổi.

Bà Vũ Quỳnh Liên dẫn lại câu hỏi mà nhà thơ Phạm Hổ từng đặt ra: "Tại sao khi viết cho lứa tuổi nhỏ, chúng ta lại cứ đi tìm và nói những cái gì xa xôi, trừu tượng, không hồn nhiên và không đúng với cái nhịp tâm hồn và cảm nghĩ của các em?".

Bằng sự thấu hiểu tâm hồn trẻ thơ, nhà thơ Phạm Hổ luôn tìm thấy những điều thú vị, đẹp đẽ trong thế giới cỏ cây, hoa trái, loài vật và những sự vật gần gũi với đời sống hằng ngày. Qua ngòi bút của ông, thế giới ấy trở nên sinh động, có tâm hồn, biết trò chuyện, sẻ chia và kết bạn.

"Văn chương của ông không áp đặt những bài học mà luôn khơi gợi để các em tự cảm nhận về tình bạn, lòng nhân ái và tình yêu thiên nhiên. Chính vì những giá trị ấy, các tác phẩm của ông sau nhiều thế hệ vẫn được bạn đọc yêu mến" - bà Vũ Quỳnh Liên chia sẻ.

Một số ấn phẩm được NXB Kim Đồng giới thiệu nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Phạm Hổ

Không chỉ để lại những tác phẩm có sức sống lâu bền, nhà thơ Phạm Hổ còn dành tâm huyết đúc kết kinh nghiệm sáng tác thơ văn cho các em. Đến nay, những bài viết của ông vẫn được đội ngũ làm sách tại NXB Kim Đồng trân trọng, tham khảo và học hỏi trong quá trình biên tập, xuất bản.

Tại chương trình, nhà văn Lê Phương Liên cũng xúc động nhớ lại những lần được trực tiếp trò chuyện, trao đổi với nhà thơ Phạm Hổ về công việc sáng tác cho thiếu nhi.

Theo nhà văn Lê Phương Liên, trong bối cảnh khuynh hướng sáng tác hiện thực có thế mạnh trong đời sống văn học thiếu nhi lúc bấy giờ, nhà thơ Phạm Hổ luôn tâm niệm rằng "viết cho thiếu nhi phải có thế giới tưởng tượng, phải có thế giới thần tiên". Ông mong muốn văn học thiếu nhi phải gìn giữ, nuôi dưỡng, phát triển và làm giàu thêm trí tưởng tượng của trẻ em.

Một quan niệm khác mà nhà thơ Phạm Hổ đặc biệt coi trọng là "viết cho thiếu nhi phải đẹp". Theo nhà văn Lê Phương Liên, điều đó không có nghĩa là nhà thơ phủ nhận sự hiện diện của cái xấu trong văn chương, mà ông mong muốn cái đẹp phải được làm nổi bật trong những sáng tác dành cho trẻ em. Đó phải là cái đẹp gắn liền với sự chân thật và lòng lương thiện.

Trưng bày sách "Phạm Hổ với tuổi thơ" tại chương trình. Ảnh: Thúy Hạnh

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Phạm Hổ, NXB Kim Đồng giới thiệu tới bạn đọc bộ 5 ấn phẩm gồm: tuyển tập thơ văn Phạm Hổ - Nhà thơ sống nhiều tuổi thơ; tập thơ tinh tuyển Thơ hay viết cho thiếu nhi - Chú bò tìm bạn; tuyển tập văn xuôi Những truyện hay viết cho thiếu nhi - Phạm Hổ; tập truyện cổ tích hiện đại Chuyện hoa chuyện quả và tập thơ Chú bò tìm bạn và những bài thơ khác.

Đặc biệt, tập thơ Chú bò tìm bạn và những bài thơ khác được in lại theo bản in đầu tiên năm 1957, từng được trao tặng thưởng loại A tại Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi do Trung ương Đoàn tổ chức năm 1957 - 1958.

Trong khuôn khổ chương trình, bạn đọc còn có dịp tham quan trưng bày sách Phạm Hổ với tuổi thơ, giới thiệu những cuốn sách của nhà thơ Phạm Hổ từ những ngày đầu sáng tác được gia đình và những độc giả yêu mến ông dày công sưu tầm, gìn giữ.

Tròn một thế kỷ kể từ ngày sinh của nhà thơ Phạm Hổ, những vần thơ trong trẻo, những câu chuyện giàu trí tưởng tượng và thấm đượm tình yêu thương của ông vẫn tiếp tục tìm đến với các thế hệ độc giả nhỏ tuổi. Đó cũng là sự tiếp nối đẹp đẽ của hành trình mà nhà thơ đã dành trọn tâm huyết cả cuộc đời để theo đuổi: Làm bạn với trẻ thơ bằng văn chương.

Đôi nét về nhà thơ Phạm Hổ Nhà thơ Phạm Hổ sinh ngày 28/11/1926 tại An Nhơn, Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai), mất ngày 4/5/2007 tại Hà Nội. Ông sáng tác nhiều thể loại từ thơ, văn, kịch, đến dịch thuật và vẽ tranh… cho cả người lớn và trẻ em, nhưng nổi tiếng nhất là những sáng tác dành cho trẻ em. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống văn chương, nhà thơ Phạm Hổ sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Trong kháng chiến (1946-1954), tại Liên khu V, ông học lớp Hội họa do họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung phụ trách, sau đó tham gia thực hiện loại sách Hoa Kháng Chiến dành cho thiếu nhi. Cũng tại đây bài thơ "Chú bò tìm bạn" nổi tiếng của ông ra đời. Sau năm 1954, ông tập kết ra Bắc, tiếp tục hoạt động văn học nghệ thuật và là một trong 12 thành viên sáng lập Nhà xuất bản Kim Đồng (6/1957). Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong đời sống văn học như Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam.