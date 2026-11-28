Các em nhỏ của Câu lạc bộ Mỹ thuật Quảng Uyên tham quan triển lãm “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” tại Bảo tàng tỉnh. Ảnh: Ngô Thị Cẩm Châu.

Những ngày cuối tháng 11, tại Bảo tàng tỉnh Cao Bằng, các em nhỏ của Câu lạc bộ Mỹ thuật Quảng Uyên đến tham quan triển lãm “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức; trưng bày 60 tác phẩm hội họa đặc sắc của cố họa sĩ Việt kiều Đào Trọng Lý. Sau khi nghe thuyết minh, các em ngồi ngay trên sàn bảo tàng, chăm chú thể hiện từng nét vẽ theo cảm nhận của mình.

Một họa sĩ sống xa Tổ quốc, dành những năm cuối đời để vẽ về Bác Hồ. Những tác phẩm được gia đình ông trao tặng cho đất nước, nay lại trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo của những đứa trẻ trên quê hương cách mạng.

Những con người chưa từng gặp nhau, thuộc những thế hệ khác nhau, được kết nối bằng văn hóa.

Giá trị của một tác phẩm không chỉ nằm ở kỹ thuật hội họa

Các em nhỏ Câu lạc bộ Mỹ thuật Quảng Uyên tham quan triển lãm “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” của cố họa sĩ Việt kiều Đào Trọng Lý và vẽ theo cảm nhận của mình. Ảnh: Ngô Thị Cẩm Châu.

Có ý kiến cho rằng những tác phẩm của cố họa sĩ được vẽ lại từ ảnh tư liệu, không có nhiều tìm tòi về ngôn ngữ hội họa nên không có nhiều ý nghĩa. Đó là góc nhìn cần được tôn trọng, bởi không nên vì đề tài thiêng liêng hay tình cảm dành cho tác giả mà né tránh những đánh giá chuyên môn.

Tuy nhiên, nếu chỉ căn cứ vào mức độ sáng tạo về hình thức để phủ nhận ý nghĩa của cả bộ sưu tập thì có lẽ cũng chưa công bằng.

Điều gì khiến một người Việt Nam sống xa quê hương dành những năm cuối đời để vẽ về Bác Hồ? Tại sao những bức ảnh tư liệu vốn có thể tìm thấy trên Internet, khi được thể hiện bằng hội họa, lại trở thành chất liệu cho một buổi học đầy hứng thú của trẻ em?

Các nhà chuyên môn có thể tiếp tục tranh luận về giá trị hội họa, nhưng những gì diễn ra tại bảo tàng hôm ấy là một giá trị giáo dục rất đáng trân trọng.

Điều gì làm nên sức sống của một dân tộc?

Trải qua những thời kỳ mất chủ quyền, chiến tranh và nghèo khó, dân tộc Việt Nam vẫn giữ được tiếng nói, phong tục, ý thức về nguồn cội và khát vọng độc lập. Sức sống ấy có cội rễ sâu xa từ văn hóa.

Điều đáng suy ngẫm là ngay từ năm 1946, khi vận mệnh quốc gia đứng trước muôn vàn thử thách, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm đặc biệt cho văn hóa với tư tưởng “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Tình yêu và niềm tự hào về quê hương được nuôi dưỡng qua từng hoạt động tìm hiểu, khám phá các giá trị văn hóa, lịch sử và vẻ đẹp Non nước Cao Bằng.

Kinh tế phát triển giúp con người có điều kiện sống tốt hơn. Nhưng sống như thế nào, ứng xử với nhau ra sao, có trách nhiệm gì với cộng đồng và những thế hệ chưa ra đời lại là những vấn đề thuộc về văn hóa.

Một xã hội có nhiều người giỏi nhưng thiếu trung thực, nhiều người giàu nhưng thiếu trách nhiệm với cộng đồng, nhiều người có học vấn nhưng thờ ơ trước những điều sai trái, khó có thể trở thành một xã hội thực sự phát triển.

Không phải hoạt động văn hóa nào cũng là sản phẩm du lịch

Cao Bằng tổ chức khá nhiều chương trình ca múa nhạc, lễ hội và giao lưu nghệ thuật. Những hoạt động ấy đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa chính đáng của nhân dân. Không thể vì chưa mang lại doanh thu mà phủ nhận sự cần thiết của chúng.

Tuy nhiên, một chương trình văn nghệ được người dân địa phương yêu thích chưa chắc đã đủ sức hấp dẫn để du khách vượt hàng trăm km đến Cao Bằng, nhất là khi họ không thiếu cơ hội thưởng thức nghệ thuật tại nơi mình sinh sống.

Điều đó không có nghĩa Cao Bằng không thể phát triển nghệ thuật biểu diễn phục vụ du lịch. Vấn đề là sản phẩm phải đủ khác biệt, có chiều sâu văn hóa, được đầu tư chuyên nghiệp và xuất phát từ nhu cầu thị trường.

Trong điều kiện ngân sách còn hạn chế, tỉnh cần cân nhắc giữa việc tổ chức nhiều sự kiện ngắn hạn với việc dành nguồn lực xây dựng cơ chế, tạo môi trường thuận lợi, mời gọi doanh nghiệp, nghệ sĩ và các nhà đầu tư phát triển những sản phẩm văn hóa, du lịch có sức cạnh tranh.

Một sản phẩm được vận hành quanh năm, tạo việc làm và sinh kế cho người dân, có thể mang lại giá trị kinh tế lớn hơn nhiều chương trình kết thúc sau một vài đêm diễn.

Nhà nước cần làm tốt những việc thị trường chưa thể làm, đồng thời tạo điều kiện cho những lĩnh vực có khả năng phát triển thành ngành kinh tế. Không nên thương mại hóa mọi giá trị văn hóa, cũng không nên nhầm lẫn giữa phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân với phát triển kinh tế du lịch.

Cao Bằng không nghèo về văn hóa

Đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi, giới thiệu với đại biểu quốc tế bức tranh Bác Hồ về nước năm 1941 của họa sĩ Trịnh Phòng.

Cao Bằng có Pác Bó, rừng Trần Hưng Đạo, có tiếng Then, đàn tính, những làng nghề và tri thức bản địa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Trong những năm tới, tỉnh sẽ có thêm những tuyến đường lớn, những công trình mới và nhiều cơ hội phát triển. Nhưng cùng với niềm vui về sự đổi thay ấy, cũng cần tự hỏi: Những đứa trẻ Cao Bằng sau này sẽ hiểu gì về quê hương mình?

Không thể để một thế hệ lớn lên giữa vùng đất giàu di sản mà lại xa lạ với chính những di sản ấy. Cũng không thể đợi đến khi ngân sách dồi dào mới quan tâm đúng mức đến văn hóa. Trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, có thể nhiều nghệ nhân đã qua đời, nhiều nghề truyền thống không còn người kế tục.

Hãy trân trọng những người đang âm thầm làm văn hóa

Có những người dành cả cuộc đời để sưu tầm hiện vật, nghiên cứu lịch sử, gìn giữ dân ca, truyền nghề; có những người thầy kiên trì nuôi dưỡng năng khiếu nghệ thuật cho trẻ em trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn.

Một con đường có thể đo bằng km, một nhà máy có thể tính bằng sản lượng. Nhưng rất khó đo đếm một người thầy đã làm thay đổi tâm hồn bao nhiêu đứa trẻ.

Thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, cần bắt đầu từ sự quan tâm thực chất đến điều kiện làm nghề, đời sống và cơ hội sáng tạo của những người làm văn hóa.

Hiệu quả của bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa phải được nhìn nhận từ sự tham gia và thụ hưởng của nhân dân, thay vì chỉ từ quy mô công trình hay số lượng sự kiện. Không nên để hoàn cảnh kinh tế hay khoảng cách địa lý quyết định cơ hội phát triển tài năng của một đứa trẻ.

Cao Bằng cần nhiều hơn những câu lạc bộ như Câu lạc bộ Mỹ thuật Quảng Uyên

Nhìn các em say sưa với từng nét vẽ, chưa biết sau này em nào sẽ trở thành họa sĩ, giáo viên, kỹ sư hay doanh nhân. Nhưng mong rằng, dù đi đâu, làm nghề gì, các em vẫn biết yêu cái đẹp, biết trân trọng quá khứ, biết sống tử tế và tự hào về quê hương Cao Bằng.

Đó cũng là thành quả mà những người làm văn hóa có quyền tự hào, dù có thể phải nhiều năm sau mới nhìn thấy.

Đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc trao đổi về Đề án thí điểm xây dựng sản phẩm biểu diễn văn hóa - du lịch Cao Bằng.

Cao Bằng cần sự tỉnh táo của người làm kinh tế khi sử dụng nguồn lực cho văn hóa, nhưng cũng rất cần sự kiên nhẫn và tấm lòng của những người hiểu rằng không phải mọi giá trị của cuộc sống đều có thể quy đổi thành tiền.

Đừng vì những tranh luận về hiệu quả kinh tế mà làm nguội đi nhiệt huyết của những người đang tận tụy làm văn hóa. Và cũng đừng nhân danh tình yêu văn hóa để né tránh những câu hỏi chính đáng về hiệu quả đầu tư.

Một địa phương biết trân trọng cả hai cách nhìn ấy sẽ có cơ hội phát triển văn hóa một cách lành mạnh và bền vững.