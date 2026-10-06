Khởi tố đối tượng lừa đảo nhận làm 'bìa đỏ'

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với Đỗ Thị Hiền (sinh năm 1992, trú tại thôn Cường Trung, xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 3, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đơn trình báo của ông Phạm Văn Dương (sinh năm 1991, trú tại thôn Trung Hòa, xã Tự Tân, tỉnh Hưng Yên) về việc Đỗ Thị Hiền có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Hiền bị triệu tập tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: CAHY).

Theo đó, Đỗ Thị Hiền nhận làm các loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay còn gọi là bìa đỏ), nhưng không có chức năng, chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương xác minh, điều tra và làm rõ.

Cụ thể, từ tháng 6-7/2026, Đỗ Thị Hiền đã có hành vi đưa ra các thông tin gian dối về việc làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nhận và chiếm đoạt số tiền 270 triệu đồng của ông Phạm Văn Dương.

Đáng chú ý, số tiền này Hiền sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.

Hiện, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ai là bị hại của vụ án trên, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (Điều tra viên Nguyễn Xuân Hùng, số điện thoại 0989.127.586 để được giải quyết).