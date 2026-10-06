Công an Đà Nẵng tìm bị hại vụ hốt hụi xong rồi báo chuyển tiền bằng lệnh giả

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2025, thông qua mạng xã hội, bà Thái Huỳnh Trâm Anh (1993, trú tổ Trung Thịnh, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) quen biết bà Trần Thị Nhung (1988, trú tại đường Phạm Như Hiền, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Từ tháng 11-2025 đến tháng 6-2026, bà Anh tham gia vào các dây biêu hụi do bà Nhung làm chủ biêu.

Để quản lý tiền biêu, bà Nhung lập ra nhóm chat “Gop – ny” trên ứng dụng mạng xã hội Messenger gồm bà Nhung, bà Anh, bà Nguyễn Hoàng Oanh (1999, trú đường Huỳnh Xuân Nhị, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng. Nhiệm vụ của Oanh là nhắc nhở bà Anh đóng tiền biêu định kỳ.

Quá trình chơi biêu, bà Anh được bà Nhung cho rút biêu nhiều lần với tổng số tiền hơn 620 triệu đồng. Theo thoả thuận, thời gian sau đó bà Anh phải có nghĩa vụ đóng “biêu chết” cho bà Nhung. Cách thức là bà Anh gửi các lệnh chuyển tiền vào nhóm chat trên để thông báo cho bà Nhung biết bà đóng tiền biêu. Trên thực tế, các lệnh chuyển tiền do bà Anh gửi vào nhóm là giả nhằm mục đích chiếm đoạt của bà Nhung số tiền hơn 416 triệu đồng

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo những ai người bị hại liên quan đến vụ án nêu trên để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo quy định pháp luật. Mọi thông tin vui lòng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP) hoặc cán bộ điều tra Nguyễn Tiến Châu (0905746929 để cung cấp thông tin.

Đông A