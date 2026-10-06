Hà Tĩnh: Khảo sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh

Tham gia Đoàn khảo sát có: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng một số sở, ban, ngành liên quan.

Khảo sát tại Cửa hàng Bách Hóa Xanh Hà Tĩnh trên địa bàn xã Thạch Hà. Ảnh: Xuân Hoa

Tại Cửa hàng WinMart+ HTH 13 thuộc Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce và Cửa hàng Bách Hóa Xanh Hà Tĩnh, cùng trên địa bàn xã Thạch Hà, Đoàn tìm hiểu quy trình kiểm soát chất lượng hàng hóa, điều kiện bảo quản từng nhóm thực phẩm, việc kiểm soát hạn sử dụng và truy xuất nguồn gốc. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh của người tiêu dùng và quy trình thu hồi sản phẩm khi phát hiện nguy cơ mất ATTP cũng được xem xét.

Tại Công ty CP Tập đoàn Bia Rượu và Nước giải khát Sao Vàng (phường Nam Hồng Lĩnh) và Công ty CP Rượu Whisky Can Lộc (xã Can Lộc), Đoàn tập trung khảo sát việc kiểm soát nguyên liệu đầu vào, nguồn nước; quy trình sản xuất, chưng cất, phối trộn, đóng chai, đóng gói; kiểm nghiệm chất lượng và điều kiện nhà xưởng, trang thiết bị, vệ sinh, bảo quản sản phẩm.

Đoàn khảo sát tại Cửa hàng Winmart + HTH 13. Ảnh: Xuân Hoa

Các thành viên Đoàn cũng tìm hiểu việc ghi nhãn, quản lý số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng; lưu mẫu, truy xuất nguồn gốc; kiểm soát bao bì, vật liệu tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm. Công tác quản lý sản phẩm sau khi đưa ra thị trường, phương thức vận chuyển, phân phối và việc kiểm tra, hậu kiểm của cơ quan chức năng được đưa ra trao đổi.

Đối với sản phẩm rượu, Đoàn đề nghị doanh nghiệp làm rõ việc kiểm soát hàm lượng ethanol và các chỉ tiêu có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng; quy trình xử lý khi kết quả kiểm nghiệm không đạt yêu cầu, cơ chế khoanh vùng và thu hồi sản phẩm khi phát hiện nguy cơ mất ATTP.

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong chấp hành chính sách, pháp luật về ATTP; sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, kiểm soát nguyên liệu và quy trình sản xuất của hai doanh nghiệp sản xuất đồ uống.

Khảo sát tại Công ty cổ phần Rượu WHISKY Can Lộc, xã Can Lộc. Ảnh: Xuân Hoa

Phó Trưởng Đoàn Trần Đình Gia đề nghị các cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm quy định, kiểm soát chặt chẽ chất lượng từ nguyên liệu đầu vào, nguồn nước đến sản xuất, bảo quản và lưu thông. Đặc biệt, cần thực hiện nghiêm việc kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn đối với bia, rượu; ghi nhãn, lưu mẫu, truy xuất nguồn gốc và chủ động xử lý, thu hồi sản phẩm khi phát hiện nguy cơ không bảo đảm ATTP.

Đồng thời, doanh nghiệp cần phản ánh cụ thể những khó khăn, bất cập, nhất là quy định chồng chéo, chưa rõ trách nhiệm hoặc phát sinh thủ tục, chi phí; kiến nghị giải pháp tháo gỡ.. Các ý kiến sẽ được Đoàn tổng hợp, nghiên cứu để tham gia góp ý dự án Luật ATTP (sửa đổi), kiến nghị hoàn thiện các quy định liên quan, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.