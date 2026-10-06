Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lợi dụng cơ sở lưu trú để hoạt động

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Công an TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra hơn 15.000 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, trong đó có hơn 7.430 lượt cơ sở lưu trú. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.852 lượt vi phạm, riêng các cơ sở lưu trú có 887 lượt vi phạm.

Ngày 20/5/2026, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện 85 đối tượng người nước ngoài lưu trú trong khách sạn để hoạt động lừa đảo.

Những con số này cho thấy bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động lưu trú, công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ này đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao, nhất là khi phương thức, thủ đoạn của tội phạm có xu hướng thay đổi và tinh vi hơn.

Tại Hội nghị tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về quản lý cơ sở lưu trú du lịch, ANTT, phòng, chống ma túy và phòng ngừa lừa đảo trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú năm 2026 diễn ra ngày 6/10, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thành phố hiện có trên 13.000 cơ sở kinh doanh có điều kiện, trong đó cơ sở lưu trú chiếm hơn 42%.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cùng đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trả lời câu hỏi của các đại biểu dự hội nghị.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, đây là nhóm ngành nghề vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vừa liên quan trực tiếp đến yêu cầu bảo đảm ANTT. Vì vậy, trách nhiệm quản lý không chỉ thuộc về cơ quan chức năng mà trước hết nằm ở chủ cơ sở, người quản lý và nhân viên của từng cơ sở.

Thực tế kiểm tra cho thấy, không ít trường hợp vi phạm bắt nguồn từ sự chủ quan, thiếu cảnh giác hoặc chưa thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý khách lưu trú. Một số cơ sở chưa kiểm tra kỹ giấy tờ của người lưu trú, không ghi chép đầy đủ thông tin hoặc thiếu biện pháp kiểm soát khi phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải nhấn mạnh, pháp luật quy định đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, chủ cơ sở phải có trách nhiệm đảm bảo ANTT chứ không phải cứ đăng ký kinh doanh là xong và chỉ quan tâm đến doanh thu mà không thực hiện quy định, không kiểm soát. Nhà của mình mà chủ cơ sở không quản lý được thì khi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đáng chú ý, qua công tác kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện nhiều trường hợp nhân viên cơ sở kinh doanh có dấu hiệu móc nối để mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là cảnh báo cho các chủ cơ sở về nguy cơ nhân viên hoặc khách lưu trú lợi dụng địa điểm kinh doanh để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải cho rằng, nếu cơ sở chỉ chạy theo hiệu quả kinh doanh mà lơ là, sơ hở trong quản lý thì rất dễ phát sinh vi phạm. Đặc biệt, các đối tượng liên quan đến ma túy, mại dâm thường lợi dụng cơ sở lưu trú làm địa điểm hoạt động.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, tội phạm ma túy vốn là loại tội phạm ẩn, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, địa điểm hoạt động. Đáng chú ý, hành vi vi phạm có xu hướng dịch chuyển sang các loại hình lưu trú như căn hộ, homestay, khu nghỉ dưỡng, resort, villa, cho thuê nơi ở theo hình thức nhận mã tự mở cửa mà không gặp chủ cơ sở,... nhằm lợi dụng những sơ hở trong quản lý.

Các đối tượng thuê cơ sở lưu trú để hoạt động phạm tội về ma tuý.

Cùng với đó, việc đặt phòng trực tuyến ngày càng phổ biến cũng tạo ra những nguy cơ mới. Các đối tượng có thể lợi dụng môi trường mạng để giả mạo cơ sở lưu trú, doanh nghiệp du lịch hoặc thực hiện các thủ đoạn lừa đảo đặt phòng, thanh toán trực tuyến.

Trước thực tế này, yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý khi vụ việc xảy ra mà phải chủ động nhận diện nguy cơ, phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở.

Trong chương trình tập huấn, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội hướng dẫn các cơ sở lưu trú về công tác bảo đảm ANTT, khai báo lưu trú, quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài; đồng thời nhận diện những dấu hiệu có nguy cơ ảnh hưởng đến ANTT và các phương thức, thủ đoạn lừa đảo, nhất là giả mạo cơ sở lưu trú, lừa đảo đặt phòng trực tuyến, hoạt động phạm tội về ma tuý, mại dâm.

Đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng trao đổi về phương thức, thủ đoạn và dấu hiệu liên quan đến tội phạm, tệ nạn ma túy có thể phát sinh tại cơ sở lưu trú, qua đó hướng dẫn biện pháp phòng ngừa, phát hiện và phối hợp với lực lượng chức năng khi phát sinh vụ việc.

Điểm quan trọng là lực lượng Công an không chỉ tuyên truyền, hướng dẫn mà tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Đây được xem là giải pháp nhằm nâng cao tính răn đe, đồng thời buộc các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự.

TP Hồ Chí Minh hiện có 4.796 cơ sở lưu trú, trong đó 166 cơ sở được xếp hạng từ 1 đến 5 sao. Trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố đón hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2025; khách du lịch nội địa ước đạt gần 39,6 triệu lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 282.696 tỷ đồng, tăng 43,4% so với cùng kỳ.

Quy mô thị trường ngày càng lớn đồng nghĩa với yêu cầu bảo đảm an toàn cho du khách ngày càng cao. Cơ sở lưu trú là nơi khách dành nhiều thời gian trong hành trình, do đó an ninh, an toàn không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn trực tiếp tạo dựng niềm tin và thương hiệu của điểm đến.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở lưu trú là nền tảng để nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế của hoạt động du lịch.

“Muốn du lịch phát triển về chất lượng và tạo ra giá trị kinh tế cao hơn, trước hết điểm đến phải tạo được niềm tin cho du khách. Mỗi cơ sở lưu trú an toàn sẽ góp phần tạo nên một điểm đến an toàn. Một điểm đến an toàn, chất lượng, đáng tin cậy chính là nền tảng để thu hút khách, gia tăng chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh”, ông Phạm Huy Bình nói.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch, công tác bảo đảm an toàn không phải nhiệm vụ riêng của ngành Du lịch hay lực lượng Công an mà cần sự phối hợp của chính quyền địa phương, người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, cơ sở lưu trú là mắt xích quan trọng bởi đây là nơi có điều kiện phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường.

Từ yêu cầu thực tế, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an thành phố tổ chức hai đợt hội nghị tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về quản lý cơ sở lưu trú du lịch, ANTT, phòng, chống ma túy và phòng ngừa lừa đảo trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú năm 2026 với tinh thần chung là “chủ động phòng ngừa - phối hợp chặt chẽ - xử lý kịp thời”.