Trần Văn Thi cùng Nguyễn Tiến Quyết rủ nhau thuê nhà nghỉ 'làm chuyện động trời', bị bại lộ

Ngày 6/10, theo Cổng TTĐT Công an TP. Hà Nội, Công an xã Hồng Sơn vừa xử lý 02 đối tượng Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trần Văn Thi và Nguyễn Tiến Quyết tại hiện trường

Ngày 24/9/2026, qua công tác quản lý các đối tượng thuộc diện quản lý sau cai trên địa bàn, Công an xã Hồng Sơn tiến hành kiểm tra chất ma túy đối với Trần Văn Thi (sinh năm: 1986, trú tại: xã Hồng Sơn, TP. Hà Nội), kết quả đối tượng dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, Trần Văn Thi đã khai nhận vào ngày 21/9/2026, đối tượng cùng Nguyễn Tiến Quyết (sinh năm: 1994, trú tại: Thôn Thanh Bình, xã Hồng Sơn, TP. Hà Nội) mua ma túy và thuê phòng tại một nhà nghỉ thuộc xã Hồng Sơn để sử dụng ma túy.

Mở rộng điều tra, Công an xã Hồng Sơn đã triệu tập Nguyễn Tiến Quyết đến trụ sở để làm việc. Quá trình làm việc, Quyết đã khai nhận toàn bộ hành vi Tổ chức sử dụng ma túy.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự Trần Văn Thi và Nguyễn Tiến Quyết phục vụ điều tra hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túym quy định tại khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.