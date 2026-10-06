Triệt phá đường dây lập công ty 'ma' để mua bán hóa đơn

Đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa tại cơ quan chức năng.

Các bị can gồm Nguyễn Hoàng Tuấn (sinh năm 1978, ngụ TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh năm 1995, thường trú tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Hữu Toàn (sinh năm 1982, ngụ xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp) bị khởi tố để điều tra về các hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Trốn thuế”.

Qua xác minh, Công an tỉnh Đồng Tháp xác định một đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước nhằm trốn thuế. Đường dây có đối tượng ở Đồng Tháp móc nối với đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố khác.

Qua đấu tranh, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Hoàng Tuấn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Nguyễn Trọng Nghĩa là mắt xích quan trọng, giúp sức đắc lực cho Tuấn. Các đối tượng thành lập hàng trăm công ty “ma” để xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Bên mua sử dụng các hóa đơn này để hợp thức hồ sơ quyết toán, hưởng hoàn thuế, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.

Cơ quan An ninh điều tra chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an TP. Hồ Chí Minh bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tuấn và Nghĩa. Lực lượng chức năng thu giữ 43 điện thoại di động, 2 laptop, 1 máy in màu, 117 token và 68 con dấu công ty.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 65 con dấu tên lãnh đạo, kế toán, cùng nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn. Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan An ninh điều tra bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hoàng Tuấn và Nguyễn Trọng Nghĩa để làm rõ về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Nguyễn Hữu Toàn được cho tại ngoại để điều tra về hành vi “Trốn thuế”. Vụ án đang được tiếp tục củng cố, điều tra mở rộng.