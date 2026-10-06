Bắt khẩn cấp Lê Văn Hoài sau vụ đánh cô gái trẻ vì mâu thuẫn giao thông ở Hà Nội
Sau mâu thuẫn khi tham gia giao thông trên phố Đào Tấn, một cô gái trẻ ở Hà Nội trình báo bị người đàn ông tát, đồng thời dùng gạch, dao và chổi đe dọa. Công an phường Giảng Võ sau đó xác định Lê Văn Hoài có liên quan và bắt khẩn cấp người này để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Ngày 6/10, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Giảng Võ đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Lê Văn Hoài (SN 1966, trú tại phường Khương Đình, thành phố Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Trước đó, Công an phường Giảng Võ tiếp nhận trình báo của chị H.K.L. (SN 2004, trú tại phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) về việc xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông.
Theo trình báo, vụ việc xảy ra trên phố Đào Tấn. Trong lúc xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm bạn của chị L. và một người đàn ông chưa rõ danh tính, người này đã tát chị L; sử dụng gạch, dao và chổi để đe dọa đánh nhóm của chị L.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Giảng Võ nhanh chóng tiến hành xác minh. Qua đó, lực lượng công an xác định Lê Văn Hoài có liên quan đến vụ việc và triệu tập người này đến trụ sở để làm rõ.
Quá trình làm việc với cơ quan công an, Lê Văn Hoài đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Giảng Võ đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Lê Văn Hoài để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng, quy định tại khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/bat-khan-cap-le-van-hoai-sau-vu-danh-co-gai-tre-vi-mau-thuan-giao-thong-o-ha-noi-53118.html