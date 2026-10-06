Hương vị Ireland đến Việt Nam: Chính thức ra mắt thịt bò ăn cỏ

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Ireland và Việt Nam, đồng thời tận dụng lợi thế thuế quan 0% từ Hiệp định Thương mại Tự do EU - Việt Nam, sau khi sản phẩm được cấp phép nhập khẩu từ tháng 1. Sự kiện có sự tham gia của John Stone Fine Foods, nhà sản xuất thịt bò ăn cỏ, được ủ khô nổi tiếng của Ireland.

Quan hệ hợp tác chiến lược

Quan hệ Ireland - Việt Nam phát triển dựa trên sự hiểu biết thị trường và lợi ích thương mại lâu dài. Để đặt nền móng bền vững, tháng 5, Bord Bia đã xuất bản “Hướng dẫn gia nhập thị trường thịt bò - Việt Nam 2026”. Tiếp đó, tháng 8, Bord Bia tổ chức đón đoàn nhà nhập khẩu hàng đầu Việt Nam sang trải nghiệm thực tế mô hình chăn thả tự nhiên, quy trình chế biến và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt; qua đó củng cố niềm tin về nguồn cung thịt bò Ireland chất lượng cao, minh bạch nguồn gốc.

Ông Ronan Cunniffe, Phó đại sứ Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, phát biểu tại sự kiện ra mắt thịt bò Ireland ở Việt Nam.

“Việc mở cửa thị trường Việt Nam cho thịt bò Ireland vào tháng 1 đánh dấu chương mới trong quan hệ thương mại nông nghiệp - thực phẩm của chúng ta, tiếp nối đà phát triển tích cực trong quan hệ thương mại song phương, trùng dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Điều này phản ánh nỗ lực hợp tác nhiều năm giữa các cơ quan chức năng, đối tác ngành và doanh nghiệp hai nước Ireland - Việt Nam. Khi Ireland và Việt Nam tiếp tục củng cố quan hệ kinh tế và nông nghiệp, người tiêu dùng Việt Nam có thể thưởng thức thịt bò Ireland lần đầu tiên”, ông Ronan Cunniffe, Phó đại sứ Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, phát biểu.

Bò Ireland có quy quy trình chế biến và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Thịt bò Ireland thiết lập chuẩn mực cao cấp ở Việt Nam

Ireland là quốc gia xuất khẩu thực phẩm chất lượng cao toàn cầu. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thịt bò của Ireland ước đạt 3,4 tỷ euro (tăng 24% so với năm trước), cùng với 155 triệu euro từ xuất khẩu phụ phẩm thịt bò (tăng 12%). Mạng lưới xuất khẩu uy tín này mang đến cho đối tác tại Việt Nam nguồn cung ổn định.

Nền tảng cho thành công này và việc biến quy mô thành niềm tin của người tiêu dùng chính là Origin Green - chương trình bền vững về thực phẩm và đồ uống của Ireland. Origin Green đảm bảo minh bạch nguồn gốc từ trang trại đến bàn ăn, tuân thủ tiêu chuẩn khắt khe về an toàn thực phẩm, giảm phát thải và phúc lợi động vật. Bò Ireland được chăn thả tự nhiên trên đồng cỏ 300 ngày/năm, giúp mang lại chất lượng cao, giàu dinh dưỡng, lý tưởng cho phân khúc ẩm thực cao cấp.

Bà Lorna Allen, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Bord Bia, phát biểu tại sự kiện.

"Việt Nam là thị trường quan trọng của Ireland. Người tiêu dùng Việt Nam tìm kiếm thực phẩm tốt, sản phẩm chính gốc và sự tin tưởng vào an toàn thực phẩm. Thông qua Origin Green, chúng tôi cam kết cung cấp thịt bò Ireland chất lượng cao đi kèm tiêu chuẩn đảm bảo độc lập về độ bền vững và an toàn thực phẩm. Chúng tôi tự hào được hợp tác đối tác như John Stone Fine Foods và mong muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài với đối tác tại Việt Nam”, bà Lorna Allen, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Bord Bia, nhấn mạnh.

Chương mới cho chất lượng ẩm thực bền vững

Sự kiện ra mắt thịt bò Ireland tại Việt Nam tôn vinh chất lượng thịt bò ăn cỏ Ireland, tạo nền tảng hợp tác bền vững với nhà nhập khẩu và đối tác F&B Việt Nam.

Sự kiện ra mắt thịt bò Ireland tại Việt Nam quy tụ nhiều khách mời.

Khách mời tham dự bao gồm ông Ronan Cunniffe - Phó đại sứ Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, bà Lorna Allen - Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Bord Bia, ông Tim Stone - Giám đốc điều hành John Stone Fine Foods, cùng ông Antoine Nguyễn và bà Nguyễn Thị Bích Châu - người đồng sáng lập Passion Gourmet Foods, cùng nhà nhập khẩu, bếp trưởng điều hành và chuyên gia trong lĩnh vực HoReCa tại Việt Nam.

Ông Tim Stone, Giám đốc điều hành John Stone Fine Foods, phát biểu tại sự kiện.

Ông Tim Stone, Giám đốc điều hành John Stone Fine Foods, chia sẻ: “Trong hơn 60 năm qua, thương hiệu gia đình chúng tôi - John Stone Fine Foods - được xây dựng trên triết lý chọn lựa những gì tốt nhất, tôn trọng đất và để chất lượng sản phẩm tự lên tiếng. Chúng tôi hào hứng khi hợp tác Passion Gourmet Foods để mang thịt bò Ireland ăn cỏ được ủ khô thủ công đến với đầu bếp và thực khách Việt”.

Bord Bia - Ủy ban Thực phẩm Ireland - là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Hàng hải Ireland. Bord Bia chịu trách nhiệm phát triển thị trường mới và quảng bá sản phẩm thực phẩm, đồ uống và đồ nông nghiệp Ireland toàn thế giới. Vai trò của Bord Bia là cầu nối giữa công ty thực phẩm, đồ uống, nông nghiệp Ireland với khách hàng hiện tại và tiềm năng. Bord Bia hiện có 14 văn phòng trên toàn cầu. Độc giả tham khảo thêm thông tin có thể truy cập tại https://www.bordbia.ie/, https://www.johnstonebeef.com/ và https://pgfasia.com/.