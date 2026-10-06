Nhiều người dân dùng bằng lái xe giả mua trên mạng xã hội để tham gia giao thông tại Vĩnh Long

Thời gian gần đây, lực lượng Công an tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long liên tiếp phát hiện, xử lý các trường hợp mua bán và sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) giả khi tham gia giao thông.

Điển hình, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tập Sơn đã tiến hành làm việc với D.V.H (sinh năm 1980) và D.V.T (sinh năm 1983), cùng ngụ ấp Tân Sơn, xã Tập Sơn. Tại cơ quan Công an, cả hai thừa nhận do chưa có điều kiện tham gia kỳ thi sát hạch GPLX mô tô hạng A1 nên đã lên mạng xã hội tìm mua giấy phép giả với giá 1.200.000 đồng/giấy phép.

Đương sự N.T.B.N tại cơ quan Công an (Ảnh: CACC)

Tương tự, qua công tác rà soát và xác minh thông tin, Công an xã Long Thành cũng phát hiện 02 trường hợp gồm L.T.B.C (sinh năm 1981) và N.T.B.N (sinh năm 1999), cùng ngụ ấp Tân Thành, xã Long Thành, có hành vi sử dụng GPLX hạng A giả. Công an xã Long Thành cho biết đang tiếp tục tăng cường rà soát, nắm tình hình để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự tại cơ sở.

Công an xã Tập Sơn làm việc với đương sự D.V.H liên quan hành vi mua giấy phép lái xe giả qua mạng xã hội (Ảnh: CACC)

Theo nhận định của cơ quan chức năng, hành vi làm giả, sử dụng văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ giả không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xã hội, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với trật tự an toàn giao thông. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, các cá nhân liên quan hoàn toàn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Vĩnh Long đưa ra cảnh báo mạnh mẽ: Mọi hành vi làm giả, tàng trữ, sử dụng giấy tờ giả đều là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Lực lượng Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, sử dụng các loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ giả dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện các hành vi vi phạm hoặc các dịch vụ chào mời làm giấy tờ giả trên không gian mạng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.