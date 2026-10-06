Khoảng 4.000 trường hợp người dân bị mạo danh thông tin cá nhân để lập doanh nghiệp

Trả lời câu hỏi về vướng mắc trong quá trình xóa mã số thuế và doanh nghiệp bị “ngâm” hồ sơ giải thể, ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế, cho biết cơ quan thuế vẫn đang tiến hành hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động trên thực tế và muốn xóa mã số thuế để thực hiện giải thể, chấm dứt hoạt động hoàn toàn.

Họp báo thường kỳ quý 3-2026 của Bộ Tài chính tổ chức. Ảnh: LƯU THỦY

Tuy nhiên, theo đại diện Cục Thuế, các hồ sơ doanh nghiệp đang tồn đọng mà chưa thể giải quyết đang rất phức tạp bởi các yếu tố như: doanh nghiệp ngừng hoạt động lâu năm, thiếu sổ sách, chứng từ hoặc không liên hệ được người đại diện; còn nợ thuế, tiền chậm nộp, hồ sơ khai thuế chưa hoàn thành; thủ tục giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh chưa được thực hiện đồng bộ.

Bên cạnh đó, một số trường hợp có dấu hiệu sử dụng trái phép thông tin cá nhân, gian lận hoặc mua bán hóa đơn cần được xác minh theo thẩm quyền. Đến nay, ngành thuế ghi nhận khoảng 4.000 trường hợp phản ánh về việc người dân bị mạo danh thông tin cá nhân để lập doanh nghiệp. Nhiều hồ sơ mã số thuế doanh nghiệp vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.

Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế, trả lời câu hỏi báo chí. Ảnh: LƯU THỦY

Theo bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính), cơ quan này đã tiếp nhận thông tin về các trường hợp nêu trên. Hiện nay, cục đang phối hợp với các cơ quan đăng ký kinh doanh tại các tỉnh, thành phố để rà soát các trường hợp được phản ánh, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xác minh, làm rõ.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: LƯU THỦY

Về vấn đề trên, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi yêu cầu các đơn vị liên quan cần phải đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, không để hồ sơ giải thể của doanh nghiệp gửi đến và yêu cầu nhiều lần, nhưng sau 6 tháng, thậm chí 3-4 năm vẫn chưa được xem xét giải quyết. Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan nếu gặp khó khăn vướng mắc cần phải sớm phản ánh với Bộ Tài chính để có phương hướng xử lý, không để tình trạng để tồn đọng kéo dài như thời gian qua.

Tại cuộc họp báo, báo chí cũng đặt câu hỏi liên quan đến phản ánh của người dân về việc gần đây thông qua ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile, nhiều người phát hiện còn nợ tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thậm chí bị phạt chậm nộp trong khi đã nộp đầy đủ.

Trả lời về vấn này, ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế, thừa nhận nguyên nhân chủ yếu là do chưa liên thông dữ liệu giữa các cơ quan trong quá trình mua bán, chuyển nhượng đất, nên cơ quan thuế chưa cập nhật được thông tin mới.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng, tình trạng người dân đã chuyển nhượng đất đai theo quy định nhưng cơ quan thuế vẫn thu theo dữ liệu cũ thì trách nhiệm thuộc về các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tăng cường cập nhật dữ liệu.