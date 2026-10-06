Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến góp ý vào dự thảo một số Bộ luật và Luật sửa đổi

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số, sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong tỉnh.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cần phải sửa đổi luật và bộ luật nêu trên nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn; hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật; tiếp tục hoàn thiện chính sách hình sự theo hướng vừa bảo đảm tính nghiêm minh, vừa nhân đạo; chủ động phòng ngừa tội phạm nhưng không hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế hợp pháp; đồng thời bảo đảm xử lý đúng, trúng và đủ sức răn đe đối với những hành vi thực sự nguy hiểm cho xã hội.

Tuy nhiên, không hình sự hóa không có nghĩa là nương nhẹ đối với tội phạm. Vấn đề cốt lõi là phải xác định được ranh giới rõ ràng giữa vi phạm pháp luật thông thường với hành vi đã có tính nguy hiểm đáng kể cho xã hội và đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Vì vậy, việc tiếp tục rà soát các quy định về cấu thành tội phạm, hình phạt và các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự là rất cần thiết, qua đó tạo cơ sở pháp lý đủ rõ để bảo vệ hoạt động kinh tế, kinh doanh hợp pháp nhưng không để khoảng trống pháp luật bị lợi dụng để thực hiện tội phạm.

Lãnh đạo Toà án nhân dân tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Về trách nhiệm hình sự đối với hành vi chuẩn bị phạm tội và nhóm tội phạm có tổ chức, đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến yêu cầu phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa nhưng đồng thời phải bảo đảm nguyên tắc không xử lý hình sự đối với ý nghĩ, ý định phạm tội chưa được thể hiện bằng hành vi nguy hiểm cụ thể. Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ số phát triển, một số hành vi chuẩn bị phạm tội có thể được thực hiện nhanh chóng trên không gian mạng và gây hậu quả trên phạm vi rộng. Do đó, pháp luật cần cho phép can thiệp sớm trong những trường hợp đặc biệt, nhưng phải dựa trên những hành vi khách quan cụ thể.

Cùng với đó, việc bổ sung quy định về nhóm tội phạm có tổ chức và trách nhiệm hình sự đối với hành vi thành lập, tham gia nhóm tội phạm có tổ chức là cần thiết, phù hợp với thực tiễn tội phạm ngày càng có sự phân công, móc nối, sử dụng công nghệ và tổ chức chặt chẽ…

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Hồng Thanh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Hồng Thanh đã đánh giá cao trách nhiệm của các đại biểu đối với việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Luật tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). Từ thực tiễn hoạt động và năng lực công tác, các đại biểu đã phân tích, đề xuất, góp ý nhiều nội dung cụ thể, rõ ràng, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất sửa đổi các luật, bộ luật.

Đồng chí Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu; đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn sớm tổng hợp các ý kiến, báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xem xét, chỉnh sửa, biên tập, để trình các cấp có thẩm quyền xem xét.