Nam sinh lớp 11 bị nhóm người đạp ngã, hành hung giữa đường, công an vào cuộc

Ngày 6/10, lãnh đạo UBND xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, cho biết Công an xã đang xác minh vụ nam sinh P.T.P. (học lớp 11, Trường THPT Trần Bình Trọng) bị một nhóm người hành hung, gây thương tích.

Theo thông tin từ gia đình, tối 2/10, P. đang đi xe trên đường thuộc xã Cam Lâm thì bị một nhóm người đạp ngã, sau đó tấn công.

Thời điểm nam sinh lớp 11 bị nhiều người hành hung (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi xảy ra sự việc, nam sinh không dám nói với người thân mà chạy đến nhà thiếu nhi gần đó để trốn. Một lúc sau, cha P. tìm thấy và đưa em về nhà. Thời điểm này, tay nam sinh bị chảy máu, trên mặt có thương tích nhưng em không kể rõ chuyện đã xảy ra.

Sáng hôm sau, P. cho biết bị đau đầu. Gia đình kiểm tra lại camera và phát hiện nam sinh bị một nhóm người hành hung.

P. sau đó được người thân đưa đến cơ sở y tế thăm khám. Kết quả cho thấy em bị nứt xương tay, phải bó bột. Do tiếp tục có biểu hiện đau đầu, nam sinh được đưa đến Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để kiểm tra và theo dõi chấn thương vùng đầu.

Sau khi đưa con từ bệnh viện về nhà, mẹ P. làm đơn trình báo cơ quan chức năng, đề nghị làm rõ vụ việc. Gia đình cũng bày tỏ lo ngại nam sinh có thể tiếp tục bị nhóm người liên quan trả thù hoặc gây thương tích.

Công an xã Cam Lâm đã cử cán bộ xác minh những người liên quan, đồng thời làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định.