Cà Mau: Cô giáo cùng 2 con nhỏ bị sát hại

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h20 cùng ngày, người dân nghe tiếng la phát ra từ nhà cô giáo tiểu học 39 tuổi ở ấp 3, xã Năm Căn. Mọi người chạy sang, phát hiện 3 mẹ con của cô giáo này đang bị một người đàn ông khoảng 40 tuổi vung dao chém.

Người dân hiếu kì tập trung ở hiện trường vụ án.

Sự việc được trình báo với Công an xã. Hung thủ gây án bị khống chế ngay sau đó trong tình trạng say xỉn.

Ba mẹ con nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế địa phương cấp cứu, nhưng bé gái 6 tuổi đã tử vong. Cô giáo và người con gái lớn đang được chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hình ảnh nghi phạm.

Hàng xóm của nạn nhân cho biết, cả cô giáo và hung thủ đều đã ly hôn, gần đây họ phát sinh tình cảm và thường xuyên qua lại.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra.