Giảng viên Đại học Cornell ở Mỹ chuẩn bị bỏ phiếu bất tín nhiệm ban giám hiệu

Sức ép từ giảng viên và sinh viên

Xe cảnh sát trường đại học tại Đại học Cornell. Ảnh: Wikimedia Commons

Các thành viên Hội đồng Giảng viên Đại học Cornell đã trình nghị quyết yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ban lãnh đạo trường hôm 5/10. Theo ông Paul Ortiz, Giáo sư lịch sử lao động và thành viên Hội đồng Giảng viên, khoảng 40 trong hơn 75 thành viên có quyền bỏ phiếu đã bày tỏ ủng hộ.

Nghị quyết sẽ được đưa ra xem xét tại phiên họp toàn thể của Hội đồng Giảng viên ngày 14/10. Một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm không đồng nghĩa lãnh đạo trường buộc phải từ chức, nhưng sẽ thể hiện mức độ bất mãn nghiêm trọng và tạo thêm sức ép buộc ban lãnh đạo hành động.

“Các giảng viên đã được hàng trăm sinh viên, cựu sinh viên và nhân viên tìm đến, yêu cầu chúng tôi phải làm điều gì đó”, ông Ortiz nói với truyền thông Mỹ.

Động thái diễn ra trong lúc hàng trăm sinh viên và thành viên cộng đồng tập trung biểu tình tại khuôn viên Đại học Cornell. Người biểu tình hô vang “xấu hổ”, “từ chức” và mang các biểu ngữ yêu cầu công lý cho Jane Doe, nữ sinh đã trình báo vụ việc với cảnh sát trường năm 2024.

Bà Sabrina Karim, Phó giáo sư tại Khoa Chính trị Cornell, cho rằng niềm tin giữa cộng đồng trường và ban lãnh đạo đã bị phá vỡ. Một số nhóm sinh viên cũng dự kiến tổ chức biểu tình ngồi phản đối kéo dài 7 giờ vào ngày 7/10 để ủng hộ Jane Doe.

Những câu hỏi về cuộc điều tra năm 2024

Jane Doe kiện Đại học Cornell, hội huynh đệ Chi Phi, 7 nam sinh và một số bên khác vào tháng trước, cáo buộc trường không bảo vệ cô và không xử lý thích đáng những người bị tố cáo.

Vụ kiện làm dấy lên nhiều câu hỏi về cách cảnh sát Cornell điều tra, quyết định không truy tố của Văn phòng Công tố quận Tompkins và cuộc điều tra nội bộ của trường.

Theo các tài liệu mới được công bố, khoảng một tuần sau khi Jane Doe trình báo, cảnh sát Cornell đã soạn thư gửi Verizon và T-Mobile yêu cầu bảo toàn dữ liệu liên quan đến các tài khoản có thể chứa bằng chứng, gồm tin nhắn, cuộc gọi, hình ảnh và video.

Tuy nhiên, chưa rõ những yêu cầu này có được gửi đi hay không, cảnh sát có tiếp tục yêu cầu dữ liệu hay không và Công tố viên quận Tompkins Matthew Van Houten có biết về chúng hay không.

Công tố viên Van Houten trước đó nói văn phòng của ông chỉ nhận được từ cảnh sát một bản tường trình dài 6 trang do Jane Doe ký và ảnh chụp màn hình Snapchat.

Đáng chú ý, các công tố viên năm 2024 cũng từ chối xem xét thêm những bằng chứng do cảnh sát trường thu thập, trong đó có các cuộc phỏng vấn bổ sung. Theo hồ sơ được New York Times thu thập, công tố viên cho rằng dựa trên bản tường trình của Jane Doe, sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ việc”

Chuyển cuộc điều tra cho Tổng chưởng lý

Trước những tranh cãi ngày càng gay gắt, Thống đốc New York Kathy Hochul đã chỉ định Tổng chưởng lý Letitia James làm công tố viên đặc biệt, sau khi tuyên bố bà “mất niềm tin” vào khả năng của Công tố viên Van Houten trong việc giám sát cuộc điều tra.

Bà James có quyền điều tra vụ việc và nếu có đủ căn cứ, truy tố các hành vi phạm tội hoặc trình bằng chứng trước đại bồi thẩm đoàn. Ông Van Houten, người đã mở lại vụ án sau khi Jane Doe khởi kiện, cho biết ông ủng hộ quyết định này.

Chủ tịch Cornell Michael Kotlikoff cũng tuyên bố sẽ tiến hành rà soát thêm vụ việc. Ông cho rằng những gì Jane Doe mô tả đặt ra những vấn đề đau lòng và đáng lo ngại liên quan đến tấn công tình dục, sự phi nhân hóa, văn hóa tiệc tùng và việc sử dụng rượu, ma túy.

Ông Kotlikoff đồng thời ủng hộ cuộc điều tra của Tổng chưởng lý bang và một cuộc rà soát độc lập do hãng luật bên ngoài thực hiện đối với cách Cornell xử lý vụ việc năm 2024.

Kỳ vọng vào cuộc điều tra mới

Luật sư Thomas Giuffra cho biết đã có cuộc trao đổi ban đầu với văn phòng Tổng chưởng lý James và tin rằng vụ việc sẽ được xem xét công bằng hơn.

Theo luật sư, nhóm của Jane Doe đã thu thập thêm bằng chứng, gồm bản ghi âm các cuộc gọi giữa cô và một số người bị cáo buộc cùng những email xin lỗi. Ông cho rằng có thể từng tồn tại thêm ảnh và video liên quan vụ việc nhưng đã bị xóa hoặc tiêu hủy.

Luật sư Giuffra cũng không loại trừ khả năng có thêm người liên quan, nhưng cho rằng điều này có thể không bao giờ được làm rõ do những thiếu sót của cuộc điều tra ban đầu.

Trong khi đó, một trong những nam sinh liên quan vụ việc đã thuê luật sư Geragos, người từng tham gia nhiều vụ án thu hút sự chú ý lớn tại Mỹ. Hiện chưa rõ ông đại diện cho sinh viên nào. Những người bị nêu tên trong đơn kiện đều phủ nhận hành vi sai trái.

Jane Doe hiện cũng phải đối mặt với các mối đe dọa và nguy cơ bị tiết lộ danh tính. Luật sư Giuffra cho biết chính ông đã nhận được một lời đe dọa vào sáng 5/10.

Vụ việc đang đặt Cornell trước sức ép ngày càng lớn từ giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên, trong khi cuộc điều tra mới của bang New York được kỳ vọng sẽ làm rõ trách nhiệm của những bên liên quan và cách nhà trường xử lý các cáo buộc tấn công tình dục trong tương lai.