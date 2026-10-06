Hà Lan: Nghi phạm bắn chết nhân viên trại giam bị giữ thêm 90 ngày

Theo thông tin được công bố ngày 6/10, nghi phạm 37 tuổi tiếp tục bị tạm giam để phục vụ điều tra vụ nổ súng xảy ra chiều 25/9 tại NDSM-kade, khu vực đông người ở phía bắc Amsterdam, Hà Lan.

Nạn nhân là Marcel, 61 tuổi, nhân viên tại Khu phức hợp Tư pháp Zaanstad. Trước đó, nghi phạm từng chấp hành án tại cơ sở này vài năm trước.

Vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ ngày 25/9 sau một cuộc tranh cãi giữa hai người tại một khu vực ăn uống ngoài trời.

Theo Cơ quan Công tố Hà Lan, nghi phạm đã tiếp cận nạn nhân và có cuộc đối thoại ngắn, trong đó người này đề cập một sự việc xảy ra trong quá khứ. Sau đó, nghi phạm rời khỏi khu vực nhưng nhanh chóng quay lại và bắn nhiều phát vào nạn nhân.

Cảnh sát túc trực gần bến phà NDSM ở khu vực Amsterdam-Noord, Hà Lan - nơi xảy ra vụ nổ súng tử vong nhắm vào một nhân viên trại giam vào ngày 25/9/2026. Ảnh: Nltimes

Nhân viên trại giam 61 tuổi tử vong tại hiện trường dù được cấp cứu. Cảnh sát sau đó bắt giữ nghi phạm ngay tại khu vực NDSM-kade. Nhà chức trách cho biết không có dấu hiệu cho thấy một nghi phạm khác liên quan đến vụ việc.

Một chi tiết đáng chú ý là sau khi nổ súng, nghi phạm không bỏ chạy khỏi hiện trường. Người này được cho là vẫn ở khu vực bến tàu trong lúc chờ cảnh sát đến bắt giữ. Khẩu súng được nghi phạm ném xuống nước và lực lượng thợ lặn sau đó tìm thấy trong ngày, phục vụ công tác điều tra.

Theo Công tố Hà Lan, trước khi nổ súng, nghi phạm đã “đối đầu gay gắt” với nạn nhân về một sự việc trong quá khứ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa tiết lộ nội dung cụ thể của sự việc này, cũng như động cơ đầy đủ của vụ tấn công. Đây được xem là một trong những vấn đề quan trọng mà cuộc điều tra đang tập trung làm rõ.

Ban đầu, nghi phạm bị hạn chế liên lạc và chỉ được tiếp xúc với luật sư. Sau đó, các hạn chế này được dỡ bỏ khi cơ quan chức năng công bố thêm thông tin về mối liên hệ giữa hai người.

Việc tòa quyết định giữ nghi phạm thêm 90 ngày cho phép cơ quan điều tra tiếp tục thu thập chứng cứ, làm rõ mối quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân cũng như nguyên nhân dẫn đến cuộc đối đầu trước khi vụ nổ súng xảy ra.

Vụ án hiện vẫn đang trong quá trình điều tra và nghi phạm chưa bị kết tội.