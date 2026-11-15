Khơi sức dân để lo cho dân

Từ năm 2026, xã Mỏ Vàng triển khai 9 dự án giao thông nông thôn, đảm bảo nền đường rộng tối thiểu từ 5 m trở lên với phương thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, trong đó, người dân hiến đất, cây cối, hoa màu, đóng góp ngày công lao động và phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng.

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ở xã Mỏ Vàng đã được triển khai với phương thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Để biến chủ trương trở thành hành động tự giác của người dân, địa phương xác định công tác dân vận phải đi trước, lấy sự đồng thuận làm nền tảng cho quá trình triển khai.

Thời gian qua, Đảng ủy xã Mỏ Vàng đã tập trung lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động theo hướng gần dân, sát cơ sở.

Lãnh đạo xã Mỏ Vàng trực tiếp chỉ đạo công tác đo đạc, thống nhất phương án giải phóng mặt bằng thi công đường.

Các chi bộ thôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị, đưa chủ trương phát triển hạ tầng vào sinh hoạt chi bộ, phân công đảng viên trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tuyên truyền, giải thích và vận động từng hộ gia đình.

Người dân xã Mỏ Vàng đã chặt bỏ hàng ngàn cây quế để hiến đất mở đường giao thông.

Người dân được công khai về quy mô, phương án triển khai từng công trình, được tham gia bàn bạc, thống nhất các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm của mình. Những băn khoăn về hướng tuyến, phạm vi giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt được lắng nghe, giải đáp.

Việc huy động đóng góp được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với điều kiện từng hộ; các khoản thu, chi được công khai để Nhân dân biết và giám sát. Nhờ cách làm này, người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của từng công trình và chủ động tham gia xây dựng hạ tầng ở địa phương.

Tại thôn Khe Trầu, 50 hộ dân đã tự nguyện hiến tổng cộng 3.500 m² đất, hơn 2.500 cây quế; đồng thời đóng góp 400 triệu đồng và 100 ngày công lao động để bê tông hóa 1,4 km đường, mặt đường rộng 5 m, kết nối thôn với Tỉnh lộ 175.

Để có được kết quả này, Chi bộ thôn Khe Trầu xác định trước hết phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Chủ trương làm đường được đưa ra bàn bạc trong chi bộ, sau đó phân công đảng viên trực tiếp tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, phân tích lợi ích lâu dài của công trình đối với việc đi lại, giao thương và phát triển sản xuất.

Người dân thôn Khe Trầu được tham gia bàn bạc, giám sát thi công tuyến đường.

Mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ tuyên truyền bằng lời nói mà phải thể hiện trách nhiệm bằng hành động cụ thể, đi đầu trong hiến đất, đóng góp và vận động gia đình cùng tham gia.

Đảng viên Lý Văn Út cho biết: "Gia đình tôi đã hiến 120 m² đất và 30 cây quế. Khi người dân thấy đảng viên đi trước, làm trước thì sẽ tin tưởng, đồng thuận và cùng tham gia".

Từ sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, việc vận động người dân đóng góp kinh phí cũng được thôn thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công khai.

Ông Nông Văn Bình - Trưởng thôn Khe Trầu cho biết: “Mức đóng góp dự kiến được đưa ra bàn bạc, thống nhất tại các cuộc họp dân, khoảng 700 nghìn đồng/khẩu. Tuy nhiên, với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thôn không áp đặt mà vận động các hộ khá giả ủng hộ thêm trên tinh thần tự nguyện. Nhờ đó, nhiều hộ đã đóng góp từ 5 triệu đồng trở lên để cùng hoàn thành công trình”.

Công khai các khoản thu, chi giúp người dân trực tiếp giám sát việc huy động, sử dụng nguồn lực, qua đó củng cố niềm tin và trách nhiệm cộng đồng. Từ kết quả đạt được, thôn Khe Trầu đang tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để bê tông hóa 620 m đường sau mùa mưa năm 2026 và 880 m trong năm 2027 theo phương thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Tinh thần chung sức vì lợi ích chung cũng lan tỏa tại thôn Suối Dầm. Tại đây, 11 hộ dân người Mông đã đồng thuận hiến hơn 3.000 m² đất và gần 1.000 cây quế từ 7 - 10 năm tuổi để mở tuyến đường từ khu dân cư Mảm đến nhóm hộ Cảm Pao.

Đồng bào Mông thôn Suối Dầm đồng thuận thu hoạch cây cối trên đất, tạo sẵn mặt bằng để mở đường giao thông.

Không chỉ những gia đình trực tiếp bị ảnh hưởng bởi tuyến đường, các hộ dân khác cũng tích cực tham gia thu hoạch quế, dọn mặt bằng, góp sức đẩy nhanh tiến độ.

Ông Giàng A Khua - Trưởng thôn Suối Dầm cho biết: "Đồng bào Mông ở Suối Dầm đều hiểu rằng làm đường là làm cho chính mình, cho con cháu mình. Dù phải hiến đất, chặt quế hay bỏ công sức thì bà con cũng sẵn sàng vì lợi ích chung. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng sớm nhất để khi Nhà nước bố trí vốn là có thể triển khai thi công ngay, với mong muốn sớm có tuyến đường mới phục vụ cuộc sống".

Theo thống kê, trong 10 tháng năm 2026, có 112 hộ dân trên địa bàn xã Mỏ Vàng tự nguyện hiến tổng cộng 1 ha đất, gần 5.000 cây quế và đóng góp hơn 1 tỷ đồng, góp phần mở rộng, bê tông hóa 8,5 km đường giao thông nông thôn.

Người dân xã Mỏ Vàng đổ bê tông đường giao thông nông thôn.

Ông Đỗ Cao Quyền - Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng cho biết: "Chúng tôi xác định, muốn huy động được sức dân thì trước hết phải tạo được niềm tin trong Nhân dân. Mọi chủ trương, công trình đều phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, được công khai để người dân tham gia bàn bạc, giám sát".

Cấp ủy, chính quyền phải thực sự lắng nghe, giải quyết những kiến nghị chính đáng, đồng thời phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, việc vận động đóng góp phải bảo đảm tự nguyện, phù hợp với điều kiện từng hộ, không để người dân phải gánh thêm khó khăn.

Những công trình đang dần hình thành ở Mỏ Vàng không chỉ có giá trị về hạ tầng mà còn thể hiện niềm tin, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng. Khi người dân được tôn trọng, được tham gia và trực tiếp thụ hưởng thành quả, sức dân sẽ trở thành động lực phát triển. Đó cũng là giá trị bền vững của dân vận khéo: khơi sức dân để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính người dân.