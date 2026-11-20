EVNHCMC yêu cầu rà soát an toàn trạm sạc xe điện trước ngày 1/7/2027. Ảnh minh họa.

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 61/2026/TT-BCT kèm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện (QCVN 32:2026/BCT), có hiệu lực từ ngày 1/7/2027. Để chuẩn bị triển khai, EVNHCMC vừa có văn bản yêu cầu các ban chức năng và đơn vị trực thuộc rà soát điều kiện kỹ thuật, hạ tầng cấp điện và công tác quản lý vận hành.

Theo đó, các đơn vị phải phổ biến quy định mới đến cán bộ, nhân viên, đặc biệt là bộ phận phụ trách cấp điện, thỏa thuận đấu nối, quản lý vận hành lưới điện và điều độ hệ thống điện.

Rà soát hệ thống điện, hướng dẫn khách hàng chuyển tiếp

EVNHCMC yêu cầu các đơn vị phối hợp đánh giá ảnh hưởng của trạm sạc xe điện đến lưới điện khu vực, chú trọng chất lượng điện năng, hệ số công suất, giới hạn công suất và khả năng quản lý phụ tải.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, ngành điện triển khai các biện pháp kỹ thuật cần thiết nhằm bảo đảm vận hành an toàn, ổn định. Các đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư, đơn vị vận hành trạm sạc thực hiện thỏa thuận đấu nối, đo đếm điện năng, đóng điện và xử lý sự cố theo quy định.

Đối với các trạm sạc đang hoạt động, EVNHCMC yêu cầu rà soát, phân loại khách hàng để xác định những trường hợp thuộc phạm vi áp dụng của quy chuẩn mới, đồng thời thông báo và hướng dẫn thực hiện lộ trình chuyển tiếp.

Theo Thông tư 61, các trạm sạc thuộc phạm vi điều chỉnh đã hoạt động trước ngày quy định có hiệu lực phải được rà soát điều kiện an toàn trong vòng 6 tháng và hoàn thành khắc phục những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu trong thời hạn 24 tháng.

Từ ngày 1/7/2027, khi tiếp nhận hồ sơ thỏa thuận đấu nối và đóng điện cho trạm sạc xe điện, các đơn vị phải kiểm tra hồ sơ kỹ thuật, kết quả nghiệm thu và điều kiện đóng điện theo đúng quy định. EVNHCMC nhấn mạnh không được đặt thêm điều kiện ngoài quy định của pháp luật.

Các đơn vị quản lý vận hành và điều độ hệ thống điện cũng phải thực hiện việc giảm tải, tách tải, khôi phục cấp điện hoặc xử lý sự cố đối với trạm sạc thuộc phạm vi quản lý theo đúng thẩm quyền.

Trạm sạc phải có hệ thống ngắt điện khi xảy ra sự cố

QCVN 32:2026/BCT quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý đối với thiết bị sạc, hệ thống cấp điện, phân phối điện, đấu nối, bố trí mặt bằng, lắp đặt và vận hành trạm sạc xe điện.

Quy chuẩn áp dụng đối với các trạm sạc tại khu vực công cộng, nơi trông giữ xe tập trung, trạm dừng nghỉ và những khu vực tương tự, phục vụ ô tô thuần điện, ô tô hybrid nạp điện ngoài và các phương tiện đường bộ chạy điện phù hợp với phạm vi điều chỉnh.

Theo quy định, trạm sạc phải bảo đảm an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy và an toàn cho người sử dụng trong suốt quá trình thiết kế, thi công, nghiệm thu, vận hành và bảo trì.

Hệ thống cấp điện, thiết bị bảo vệ, nối đất, chống sét, giám sát và điều khiển phải được thiết kế đồng bộ. Trạm sạc phải có giải pháp phát hiện, cảnh báo, cô lập và xử lý sự cố, bảo đảm khả năng ngắt điện tự động hoặc thủ công khi xảy ra cháy, ngập nước, quá nhiệt, chạm đất hoặc hư hỏng cách điện.

Vị trí lắp đặt trạm sạc phải phù hợp với công năng sử dụng đất và tổ chức giao thông nội bộ; không cản trở lối thoát nạn, đường dành cho xe chữa cháy, người đi bộ và phương tiện ứng cứu.

Các ô sạc phải có kích thước phù hợp với loại xe, hướng đỗ, chiều dài cáp và vị trí đầu nối, bảo đảm người sử dụng có thể kết nối, thao tác và rời khỏi khu vực sạc an toàn.

Quy chuẩn không áp dụng đối với một số trường hợp như trạm sạc bố trí bên trong công trình xây dựng, nhà để xe trong nhà; trạm sạc chỉ phục vụ nhu cầu nội bộ, không cung cấp dịch vụ sạc thương mại; hoặc thiết bị phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm trong phạm vi kiểm soát theo quy định.

Theo thông tin được công bố, TP.HCM hiện có khoảng 10.000 trạm sạc ô tô điện, hơn 300 điểm sạc nhanh cho xe máy và hàng nghìn tủ đổi pin. Thành phố cũng đang thúc đẩy xã hội hóa đầu tư trạm sạc tại 19 bến xe buýt và xây dựng mạng lưới sạc công cộng.

Trong bối cảnh số lượng phương tiện điện gia tăng, việc chuẩn hóa điều kiện kỹ thuật, quản lý đấu nối và vận hành trạm sạc được đặt ra nhằm bảo đảm an toàn hệ thống điện, hạn chế nguy cơ sự cố và đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông xanh.