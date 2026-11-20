Đồng thuận di dời vì lợi ích chung

Căn nhà khoảng 100m² của gia đình chị Nguyễn Thị Hương nằm ngay mặt đường Ngọc Hồi. Hơn 60 năm qua, đây vừa là nơi sinh sống của nhiều thế hệ, vừa là địa điểm kinh doanh, tạo nguồn thu nhập chính cho gia đình. Vì vậy, khi biết phần lớn diện tích căn nhà nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, việc di dời đồng nghĩa với những thay đổi lớn về nơi ở và sinh kế.

Chị Nguyễn Thị Hương chia sẻ với phóng viên. Ảnh: Minh Đức

Tuy nhiên, chị Hương vẫn sớm đồng thuận với chủ trương mở rộng Quốc lộ 1A. Sinh sống nhiều năm bên tuyến đường thường xuyên ùn tắc, chị hiểu sự cần thiết của việc nâng cấp hạ tầng giao thông. Chị chủ động vận động các thành viên trong gia đình ủng hộ dự án và đăng ký di dời, trở thành một trong những hộ dân tiên phong bàn giao mặt bằng.

“Đường từ trước đến nay hay ách tắc giao thông. Thấy mở đường như này, tôi rất ủng hộ, còn khuyên mọi người trong gia đình cùng ủng hộ. Gia đình tôi xung phong di dời ngay từ đầu”, chị Hương chia sẻ.

Ông Dương Văn Thịnh cho biết, khu đất của dự án của công ty ông có diện tích 3.752m², trong đó gần 300m² thuộc diện thu hồi. Ảnh: Thái Phương

Bên cạnh đó, những doanh nghiệp có đất thuộc phạm vi dự án cũng chủ động phối hợp với chính quyền trong công tác GPMB, dù phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư.

Ông Dương Văn Thịnh, đại diện một dự án chung cư trên đường Ngọc Hồi cho biết, khu đất của dự án của công ty ông có diện tích 3.752m², trong đó gần 300m² thuộc diện thu hồi. Việc thu hồi một phần diện tích ảnh hưởng đến quy hoạch, quy mô và công năng công trình, đòi hỏi doanh nghiệp phải điều chỉnh phương án đầu tư.

Ngay sau khi nhận thông báo thu hồi đất, đơn vị đã phối hợp với UBND phường thực hiện các thủ tục bồi thường, GPMB và những công việc liên quan. “Chúng tôi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và đôn đốc sát sao của chính quyền địa phương. Đơn vị đã hoàn thành công việc, sẵn sàng bàn giao mặt bằng sớm hơn thời hạn cam kết”, ông Thịnh cho biết.

UBND phường tổ chức bàn giao mặt bằng tại khu vực các tổ dân phố Pháp Vân 1 và Pháp Vân 2. Ảnh: Thái Phương

Theo ông Thịnh, dù việc thu hồi đất ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư, doanh nghiệp xác định trách nhiệm phối hợp, chấp hành các quy định để bảo đảm tiến độ chung. Việc mở rộng Quốc lộ 1A cũng được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông trên đường Ngọc Hồi, tạo thuận lợi cho hoạt động đi lại và phát triển kinh tế khu vực.

Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm quyền lợi người dân

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, dài khoảng 36,3km, đi qua 18 xã, phường của Hà Nội, với mặt cắt ngang quy hoạch rộng 90m. Đoạn qua phường Yên Sở dài khoảng 1,6km.

UBND phường Yên Sở đã phê duyệt 39 phương án, trong đó 20 hộ đã được chi trả tiền. Ảnh: Thái Phương

Xác định GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, UBND phường Yên Sở tập trung triển khai các bước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại với các tổ chức, hộ gia đình có đất nằm trong phạm vi dự án.

Theo thông tin của UBND phường Yên Sở, đến ngày 20-11, dự án có diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 8,3ha, liên quan đến khoảng 185 thửa đất và 14 tổ chức. Tổ công tác giải phóng mặt bằng đã tiến hành đo đạc, điều tra, khảo sát, hoàn thiện hồ sơ phục vụ lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đối với 14 tổ chức có đất thuộc phạm vi dự án, 11 tổ chức đã bàn giao khoảng 2,2ha mặt bằng cho chủ đầu tư thi công. Trong đó, ngày 14-11, UBND phường tổ chức bàn giao mặt bằng tại khu vực các tổ dân phố Pháp Vân 1 và Pháp Vân 2. Hai tổ chức còn lại đã được công khai dự thảo phương án, dự kiến hoàn thành phê duyệt và chi trả trong tháng 11-2026.

Đối với khoảng 185 thửa đất, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thẩm định dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ. UBND phường đã phê duyệt 39 phương án, trong đó 20 hộ đã được chi trả tiền. Hội đồng đã thông qua phương án chính thức đối với 19 hộ tiếp theo, dự kiến chi trả trong tháng 11. Các trường hợp còn lại tiếp tục được công khai dự thảo, phê duyệt phương án và tổ chức chi trả, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12-2026.

Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở Nguyễn Thăng Long cho biết, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo của thành phố trong tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, địa phương tập trung đẩy nhanh việc xác nhận nguồn gốc đất, công khai phương án, tổ chức đối thoại và giải quyết kiến nghị của người dân.

“Chúng tôi chú trọng tuyên truyền, vận động, đẩy nhanh việc xác nhận nguồn gốc đất, vận dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ phù hợp với từng trường hợp theo quy định, bảo đảm người dân không bị thiệt thòi và sớm ổn định cuộc sống”, ông Nguyễn Thăng Long nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở Nguyễn Thăng Long chia sẻ với phóng viên. Ảnh: Thái Phương

Để bảo đảm tiến độ dự án, phường Yên Sở tiếp tục tập trung tháo gỡ những hồ sơ còn vướng mắc, đẩy nhanh việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ chức chi trả và tiếp nhận mặt bằng. Cùng với quyết tâm của chính quyền, sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp là yếu tố quan trọng để dự án sớm được triển khai, đồng thời giúp các hộ bị thu hồi đất ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.