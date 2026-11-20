6 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng theo Quyết định số 501-QĐ/TU ngày 23/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Quang cảnh buổi lễ.

Tại buổi lễ, Thường trực Đảng ủy xã gắn Huy hiệu Đảng, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đảng viên.

Đại diện lãnh đạo xã mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, uy tín, gương mẫu trong gia đình, làm hạt nhân đoàn kết ở khu dân cư, tích cực góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ kế cận. Các chi bộ tiếp tục quan tâm, phát huy vai trò của đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng.

Thường trực Đảng ủy xã Mỏ Vàng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Phùng Văn Môn bày tỏ niềm vinh dự, tự hào, hứa tiếp tục giữ gìn phẩm chất cách mạng, vận động gia đình và Nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần xây dựng quê hương.

* Tại xã Tân Hợp, 8 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, gồm 3 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 3 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Quang cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo xã khẳng định Huy hiệu Đảng ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của các đảng viên. Lãnh đạo xã mong muốn các đồng chí tiếp tục nêu gương, tham gia xây dựng Đảng, truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, vận động gia đình và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Tân Hợp trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đại diện các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Lý Văn Minh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào, khẳng định tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò gương mẫu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.