Ảnh minh họa. (Ảnh: Đức Thành)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 4950/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026 - 2030. Danh mục gồm 103 dự án thuộc 7 lĩnh vực, được lựa chọn nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương và mở rộng cơ hội thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia phát triển các ngành kinh tế.

Trong cơ cấu danh mục, du lịch, dịch vụ và thương mại chiếm số lượng lớn nhất với 38 dự án. Tiếp đến là lĩnh vực công nghiệp, khu công nghiệp và hạ tầng sản xuất với 32 dự án; đô thị, nhà ở thương mại có 16 dự án. Các lĩnh vực còn lại gồm nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao với 7 dự án; y tế, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng y tế có 5 dự án; logistics có 3 dự án và năng lượng có 2 dự án.

UBND tỉnh giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương công bố, quảng bá rộng rãi thông tin về các dự án; xây dựng tài liệu xúc tiến đầu tư, làm đầu mối tiếp nhận thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu, khảo sát địa điểm, đề xuất dự án.

Cùng với hoạt động quảng bá, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh được giao theo dõi, tổng hợp, định kỳ báo cáo UBND tỉnh về tiến độ và kết quả vận động, thu hút đầu tư. Danh mục dự án cũng sẽ được thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các xã, phường, đặc khu công khai thông tin về quy hoạch, hiện trạng mặt bằng, hạ tầng kết nối và tình trạng pháp lý của các dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý; chủ động phối hợp xử lý những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu, nghiên cứu và triển khai dự án.

UBND tỉnh đồng thời giao Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu bố trí kinh phí phục vụ công tác xúc tiến đầu tư theo quy định; rà soát, đề xuất các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phù hợp với quy định hiện hành.

Chi tiết 103 dự án