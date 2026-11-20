Hình ảnh phá dỡ tại khu "biệt thự trắng" Phú Quốc. (Ảnh:FB)

Ngày 20/11/2026, Thanh tra tỉnh An Giang vừa công khai Thông báo Kết luận thanh tra số 202/TB-TTT về trách nhiệm của UBND huyện Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc) và các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, để xảy ra các trường hợp sai phạm phải cưỡng chế đối với 30 trường hợp tại “Khu biệt thự trắng” trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Theo kết luận thanh tra, trong quá trình quản lý nhà nước về sử dụng đất đai, trật tự xây dựng và xử lý vi phạm hành chính đối với 30 trường hợp tại khu vực này, các cơ quan chức năng đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang, cùng sự phối hợp của Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh (Tổ 833), chính quyền địa phương, các sở, ngành và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.

Ngay từ đầu năm 2019, khi hộ ông Võ Tấn Thành thực hiện hành vi chiếm đất quốc phòng, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã có văn bản báo cáo tình trạng lấn chiếm, đề nghị UBND huyện phối hợp xử lý. UBND huyện Phú Quốc sau đó ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kiểm tra, lập hồ sơ vi phạm hành chính và tổ chức cưỡng chế đối với hộ ông Thành.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cũng tiến hành nhiều cuộc kiểm tra, rà soát, xác minh nguồn gốc đất để tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định điều chỉnh. Việc ban hành các quyết định thu hồi, điều chỉnh diện tích đất giao quản lý tại Quyết định số 1787/QĐ-UBND và Quyết định số 706/QĐ-UBND đã tạo cơ sở pháp lý để cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm.

Thanh tra tỉnh ghi nhận UBND đặc khu Phú Quốc đã có nhiều nỗ lực, kiên quyết xử lý các trường hợp chiếm đất quốc phòng, đất Nhà nước quản lý; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức cưỡng chế, giải quyết dứt điểm toàn bộ 30 trường hợp vi phạm tại “Khu biệt thự trắng”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều hạn chế, vi phạm trong công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng của các cơ quan liên quan.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, cơ quan thanh tra xác định việc tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 8/8/2019 về hủy bỏ quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, giao UBND thị trấn An Thới quản lý, trong khi Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đang quản lý khu đất có diện tích 151.073m², đã gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai của địa phương.

Đối với UBND huyện, thành phố Phú Quốc, Thanh tra tỉnh xác định đơn vị chịu trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. Có thời điểm, công tác kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho công chức thực hiện nhiệm vụ chưa đầy đủ; việc thẩm định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính chưa chặt chẽ, dẫn đến Tòa án hủy quyết định xử phạt do chưa bảo đảm nội dung, trình tự, thủ tục.

Việc quyết định xử phạt bị hủy đã kéo dài thời gian xử lý, tạo điều kiện để các trường hợp vi phạm khác tiếp tục xây dựng, hoàn thành công trình tại “Khu biệt thự trắng”.

UBND thị trấn, phường An Thới cũng bị xác định có trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. Có thời điểm, việc quản lý chưa chặt chẽ, để phát sinh trường hợp chiếm đất xây dựng công trình tại “Khu biệt thự trắng” nhưng chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Hạn chế về năng lực chuyên môn dẫn đến hồ sơ xử lý vi phạm hành chính chưa bảo đảm nội dung, trình tự, thủ tục, khiến Tòa án tuyên hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Về nguyên nhân, Thanh tra tỉnh cho rằng, trong quá trình xử lý các vụ việc vi phạm, Tòa án ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, buộc UBND huyện Phú Quốc phải tạm dừng thực hiện các quyết định cưỡng chế. Các đối tượng vi phạm đã lợi dụng khoảng thời gian này để đẩy nhanh việc hoàn thiện công trình.

Bên cạnh đó, khu vực “Khu biệt thự trắng” có lịch sử quản lý giữa quân đội và dân cư tương đối phức tạp. Trong năm 2021, chính quyền thành phố, phường và lực lượng chức năng phải tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, phần nào ảnh hưởng đến việc kiểm tra, quản lý địa bàn và xử lý vi phạm.

Các đối tượng vi phạm còn có hành vi trốn tránh, đối phó lực lượng chức năng; thực hiện việc bán, tặng cho đất chiếm cho nhiều người khác nhằm gây sức ép đối với cơ quan chức năng; liên tục khiếu kiện, gây khó khăn cho quá trình xử lý của cơ quan có thẩm quyền. Việc Sở Tài nguyên và Môi trường chậm tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến quá trình xử lý.

Về nguyên nhân chủ quan, UBND huyện, thành phố Phú Quốc, UBND thị trấn, phường An Thới và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân có thời điểm chưa bao quát, theo dõi sâu sát; công tác phối hợp chưa tốt, dẫn đến việc ông Thành chiếm đất kéo dài và phát sinh thêm các trường hợp chiếm đất, xây dựng công trình trên đất quốc phòng, đất Nhà nước quản lý. Trình độ chuyên môn của các phòng, ban chuyên môn và công chức địa chính còn hạn chế.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cũng có thời điểm thiếu quyết liệt, chưa chủ động tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.

Từ những hạn chế, vi phạm được chỉ ra, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét chỉ đạo Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại; triển khai biện pháp quản lý tốt khu đất Nhà nước quản lý đã được tổ chức cưỡng chế. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ công vụ trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đang sử dụng, được giao quản lý theo Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Đối với trách nhiệm tổ chức, do UBND huyện, thành phố Phú Quốc, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thị trấn, phường An Thới đã kết thúc hoạt động hoặc sáp nhập theo mô hình tổ chức mới, Thanh tra tỉnh kiến nghị không xem xét trách nhiệm đối với các tập thể lãnh đạo nêu trên.

Về cá nhân, kiến nghị Đảng ủy đặc khu Phú Quốc tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 1 cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý. Giao Sở Nội vụ căn cứ quy định pháp luật về cán bộ, công chức và các quy định liên quan, theo thẩm quyền, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 3 cá nhân; giao Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 6 cá nhân.